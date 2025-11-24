Свят

Русия се завръща в Г-8? Вижте европейския план за мир в Украйна

24 ноември 2025, 08:54
Русия се завръща в Г-8? Вижте европейския план за мир в Украйна
Е вропейски служители са готови да предложат на руския президент Владимир Путин завръщане в Г-8 като част от мирни преговори за окончателно прекратяване на конфликта в Украйна, като войната е само на месеци от отбелязването на четири години, откакто Русия започна инвазията си в източноевропейската държава, съобщава Newsweek, позовавайки се на информация от агенция Ройтерс.

Постепенната реинтеграция в глобалната икономика е част от европейско насрещно предложение, изготвено в Женева от служители, които искат да предложат на Русия изход, като държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери, че това е „най-добрата среща и денят, който имахме досега в целия този процес“.

Администрацията на Тръмп засилва натиска върху Украйна да приеме мирна сделка с Русия

 като предупреждава, че ако не се включи в сделката, това може да доведе до спад в ключовата военна и разузнавателна подкрепа за Киев.

28-точковият план, изготвен от администрацията на Тръмп и Москва без участието на Украйна, ще накара Киев да отстъпи по редица точки, които украинският президент Володимир Зеленски многократно е отхвърлял в миналото, като например отказ от територия в Източна Украйна и ограничаване на размера на армията на страната.

Тръмп силно критикува украинските служители, че имат „нула благодарност“ за мирната сделка, като същевременно обвини европейските нации, че купуват руски петрол.

Европейски служители, водени от британски представители, в неделя обявиха свой собствен 28-точков мирен план, който цели да направи различни отстъпки на Русия в опит да умилостиви Путин, без да прави компромис с ключови точки за Украйна,

като въпроса за териториалната цялост, който Зеленски в миналото е подчертавал като неприемлив за преговори.

Една точка, по която европейските служители не се отклоняват от Тръмп, е съгласието да се постави таван на украинската армия, която в момента е около 850 000 души, въпреки че европейските служители са се съгласили на по-висок таван от около 800 000 войници в сравнение с тавана на администрацията на Тръмп от 600 000, и много повече от преди това предложеното от Русия ограничение от 85 000, според The Telegraph.

Но ключово предложение включва връщането на Русия в Г-8. Москва беше изключена от форума през 2014 г., след като анексира Крим от Украйна, което представлява значителна отстъпка от страна на европейците.

Зеленски похвали напредъка, постигнат с европейското предложение, като заяви, че „много неща се променят“ и че изглежда „има признаци, че екипът на президента Тръмп слуша“ притесненията им. Рубио в отговор определи последните разговори като „огромен напредък“ и „големи стъпки“, като посочи, че някои точки остават отворени, но „не са непреодолими“.

„Честно казано, мисля, че ще стигнем дотам“, каза Рубио пред репортери, добавяйки, че крайният срок в четвъртък е гъвкав. „Крайният срок е да постигнем това възможно най-скоро. Дали ще е в четвъртък, петък, сряда, понеделник следващата седмица... нашата цел е да завършим това възможно най-бързо“.

Какво включва европейският 28-точков план? Пълният текст на плана е следният, според Ройтерс:

1. Суверенитетът на Украйна да бъде потвърден.

2. Ще бъде постигнато пълно и цялостно споразумение за ненападение между Русия и Украйна и НАТО. Всички неясноти от последните 30 години ще бъдат разрешени.

3. (Точка 3 от американския план е изтрита. Проект на този план, видян от Ройтерс, гласи: „Ще има очакване, че Русия няма да напада своите съседи и НАТО няма да се разширява повече“.)

4. След подписване на мирното споразумение ще бъде свикан диалог между Русия и НАТО, за да се адресират всички въпроси, свързани със сигурността, и да се създаде деескалационна среда, за да се гарантира глобална сигурност и да се увеличат възможностите за свързаност и бъдещи икономически възможности.

5. Украйна ще получи солидни гаранции за сигурност

6. Размерът на украинската армия ще бъде ограничен до 800 000 в мирно време.

7. Присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсуса на страните членки на НАТО, който не съществува.

8. НАТО се съгласява да не разполага постоянно войски под свое командване в Украйна в мирно време.

9. Изтребители на НАТО ще бъдат разположени в Полша.

10. Американска гаранция, която отразява член 5.

a. САЩ да получават компенсация за гаранцията

b. Ако Украйна нападне Русия, тя губи гаранцията

c. Ако Русия нападне Украйна, в допълнение към солиден координиран военен отговор, всички глобални санкции ще бъдат възстановени и всякакъв вид признаване на новата територия и всички други ползи от това споразумение ще бъдат оттеглени.

11. Украйна има право на членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейските пазари, докато това се оценява

12. Солиден глобален пакет за възстановяване на Украйна, включително, но не само:

a. Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиране в индустрии с висок растеж, включително технологии, центрове за данни и усилия в областта на изкуствения интелект

b. Съединените щати ще си партнират с Украйна, за да възстановят, развият, модернизират и управляват съвместно газовата инфраструктура на Украйна, която включва нейните тръбопроводи и съоръжения за съхранение

c. Съвместни усилия за възстановяване на райони, засегнати от войната, за да се възстановят, развият и модернизират градове и жилищни райони

d. Развитие на инфраструктурата

e. Добив на минерали и природни ресурси

f. Специален пакет за финансиране ще бъде разработен от Световната банка за осигуряване на средства за ускоряване на тези усилия.

13. Русия да бъде прогресивно реинтегрирана в глобалната икономика.

a. Облекчаването на санкциите ще бъде обсъждано и договорено по фази и за всеки отделен случай.

b. Съединените щати ще влязат в дългосрочно Споразумение за икономическо сътрудничество за преследване на взаимно развитие в областите на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, редките земни елементи, съвместни проекти в Арктика, както и други взаимно изгодни корпоративни възможности.

c. Русия да бъде поканена обратно в Г-8

14. Украйна ще бъде напълно възстановена и финансово компенсирана, включително чрез руски държавни активи, които ще останат замразени, докато Русия не компенсира щетите на Украйна.

15. Ще бъде създадена съвместна работна група по сигурността с участието на САЩ, Украйна, Русия и европейците, за да се насърчават и прилагат всички разпоредби на това споразумение

16. Русия законодателно ще утвърди политика на ненападение към Европа и Украйна.

17. Съединените щати и Русия се съгласяват да удължат договорите за ядрено неразпространение и контрол, включително Fair Start

18. Украйна се съгласява да остане безядрена държава съгласно ДНЯО

19. Атомната електроцентрала „Запорожие“ ще бъде рестартирана под надзора на МААЕ, а произведената енергия ще бъде споделяна равноправно в съотношение 50 на 50 между Русия и Украйна.

20. Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

21. Територии

Украйна се ангажира да не възстановява своите окупирани суверенни територии чрез военни средства. Преговорите за териториални размени ще започнат от линията на контакт.

22. След като бъде договорено бъдещо териториално уреждане, както Руската федерация, така и Украйна се задължават да не променят тези договорености със сила. Всички гаранции за сигурност няма да се прилагат, ако има нарушение на това задължение

23. Русия няма да възпрепятства използването от Украйна на река Днепър за търговски дейности, а ще бъдат постигнати споразумения за свободно движение на зърно през Черно море

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на открити въпроси:

a. Всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на принципа „всички за всички“

b. Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително деца

c. Ще бъде създадена програма за събиране на разделени семейства

d. Ще бъдат взети мерки за справяне със страданията на жертвите от конфликта

25. Украйна ще проведе избори възможно най-скоро след подписване на мирното споразумение.

26. Ще бъдат взети мерки за справяне със страданията на жертвите от конфликта.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото прилагане ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвет за мир, председателстван от президента Доналд Дж. Тръмп. Ще има санкции за нарушения.

28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, прекратяването на огъня ще влезе в сила незабавно, след като и двете страни се изтеглят до договорените точки, за да започне прилагането на споразумението. Условията за прекратяване на огъня, включително мониторинг, ще бъдат договорени от двете страни под надзора на САЩ.

