Фондация "Шаро" събира старите стотинки за грижа за бездомни животни

9 януари 2026, 16:54
Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро

Разследват изплатена печалба в казино с фалшиви евро
Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро

Банките ще работят извънредно в събота за обмяна на левове в евро
Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота

Цяла България е предупредена! Опасно време - сняг, дъжд и поледици в събота
Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС
МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли

МВР обяви новите правила за спиране с тайни коли
Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят

Новата задължителна ваксина срещу варицела – всичко, което родителите трябва да знаят
КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения

КЗП и НАП: Проверките на цените продължават, има 80 нарушения
КЗК проверява сигналите за неправомерно увеличение на цените на лекарствата

КЗК проверява сигналите за неправомерно увеличение на цените на лекарствата

С мяната на лева с евро настъпи и много хора все още се чудят какво да правят със събраните през годините стотинки. Ако не ви се чака на опашки, за да ги обмените, може да подкрепите една благородна кауза за по-добър живот за изоставени животни.

Вероника Янева е основател на Фондация "Шаро". Тя разказа в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS, че е решила да помолят хората да използват стотинките, които са събрали, за една добра инициатива - грижа за бездомните животни.

Опашки и липса на машини - стотинките се превръщат в проблем

Ива Янева е доброволец и осиновител на кученцата Гума и Чики. Тя сподели, че се е запознала с Вероника преди пет години и е решила да помага за каузата. Доброволката се грижи за кучетата, обучава ги и ги подготвя за осиновяване. Нейният апел към хората е "Осинови, не купувай!"

В София има няколко пункта, в които се събират монети за каузата, а в големите градове има и доброволци, към които гражданите могат да се обърнат. Събраните средства отиват за лечение и кастрация на животните.

Операция „Жълти стотинки“ събра 105 хил. лв. за младежи

Повече информация можете да намерите на сайта на Фондация "Шаро" и в социалните мрежи на организацията.

Източник: NOVA    
Стотинки Изоставени животни Фондация Шаро
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

В публикацията си в социалната мрежа Truth Social Тръмп отбеляза, че САЩ и Венецуела "работят добре заедно"

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "наистина ни смята за идиоти"

Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души

Папата: Пространството на свободата на словото в западните страни "стремително се стеснява"

Софтуер анализира хиляди снимки от дронове и идентифицира потенциални места за търсене

Актрисата обича предизвикателните тренировки

Какво представлява ракетата "Орешник", която Русия изстреля срещу Украйна

Путин е заплашвал да използва "Орешник", включително срещу "центрове за вземане на решения" в Киев

От 1 януари 2026 г. ЦГМ премина към разплащане в евро

По данни на нейни близки телефонът ѝ е изключен от последния ден на миналата година

Принцеса Кейт разкри тайната на изцелението си, отбелязвайки своя рожден ден

Принцеса Кейт отбеляза 44-ти рожден ден с лично и емоционално видео от поредицата „Майка Природа“, в което разкри как природата ѝ помогна да се изцели и да намери вътрешен мир след борбата с рак. Светът се присъедини към празника с топли пожелания

Кидман се е борила усилено да има момичетата през по-голямата част от времето

Ето какво се посочва в позиция на Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България:

Решението за отпускане на средствата беше взето на заседание на МС

Венецуела разполага с най-големите нефтени резерви в света, деветите по големина запаси на природен газ и обширни неизползвани минерални ресурси, включително злато

ВВС: Андрю е получил 15 милиона лири от олигарх с корупционни връзки

„Тези твърдения трябва да бъдат надлежно разследвани както от парламента, така и от съответните национални агенции. Никой не е над закона“

