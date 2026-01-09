Свят

Българин е задържан с килограм кокаин в Сърбия

Освен това той превозвал и 2 кг хероин

9 януари 2026, 18:58
Източник: БГНЕС

Б ългарски гражданин бе задържан с 1 килограм кокаин и 2 килограма хероин в съседна Сърбия, съобщи БГНЕС.

Сънародникът ни е задържан за 48 часа и е предаден на прокуратурата в град Смедерево.

При задържането му са открити 2000 евро и два мобилни телефона. Наркотиците са открити в ремарке на лека кола.

При операцията, освен българския гражданин, са задържани автомобил „Мерцедес“ и ремаркето, в което са се намирали наркотиците.

Сърбия Хероин Кокаин Български гражданин
