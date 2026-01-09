Свят

Неуспехът на Франция да блокира Меркосур ще измъчва Макрон завинаги

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "наистина ни смята за идиоти"

9 януари 2026, 16:54
Неуспехът на Франция да блокира Меркосур ще измъчва Макрон завинаги
Н евъзможността на Франция да спре търговското споразумение между ЕС и Меркосур в петък дава на опозиционните партии възможност да насочат критиките си към вече отслабения президент Еманюел Макрон за остатъка от мандата му, пише Politico.

Неуспехът на еврофилския президент да блокира сделката е смиряващо отражение на намаляващата сила на Париж в ЕС, където Франция дълго време беше известна със своята изключителност и право на вето.

Френските земеделци отново излизат на протести

  • Националният фронт и левицата обвиняват Макрон

Жордан Бардела, лидер на крайнодясната партия "Национално събиране" и фаворит за президентските избори през 2027 г., обвини Макрон в лицемерие, като твърди, че той "се преструва, че е против сделката" и "предава френските фермери", като не е направил достатъчно, за да я спре.

Бардела заяви, че Националното събрание ще внесе вот на недоверие срещу правителството. Крайно-лявата партия "Франция неподчинена"/"La France Insoumise" (LFI) внесе свой вот в петък сутринта, след като Франция била "унижена" в Брюксел, каза влиятелният член на партията Матилд Панот.

Макар тези усилия да са малко вероятни да успеят, парламентарните дебати по търговското споразумение отново ще напомнят на френската общественост, че Макрон не е успял да се противопостави на Брюксел. По-умерените центристки сили призовават френските власти да направят повече през следващите дни, за да спрат сделката, вместо да свалят правителството.

Лидерите на консервативната партия "Републиканците" и на Социалистическата партия, идеологически опоненти, призоваха правителството на Макрон да оспори търговското споразумение пред Съда на Европейския съюз.

"Ние сме се отказали, изоставили сме нашия продоволствен суверенитет", заяви лидерът на "Републиканците" Бруно Ретайо, също вероятен кандидат за президентските избори през 2027 г.

  • Протестите на фермерите в Париж

Френски фермери, които се събраха в Париж в четвъртък, за да изразят гнева си, паркираха тракторите си пред Триумфалната арка и Националното събрание, където се сблъскаха с председателя на парламента Яел Брон-Пиве и министъра на земеделието Ани Женевар. Един от протестиращите държеше плакат, на който пишеше, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "наистина ни смята за идиоти".

Фредерик-Пиер Вос, депутат от Националното събиране, представляващ селски район в Северна Франция, застана до тях и нарече сделката с Меркосур "жертване на френското земеделие в името на германската автомобилна индустрия".

С оглед на силната непопулярност на споразумението у дома, Макрон се оказа в неудобната позиция да се противопоставя на сделката, докато се опитва да защити постигнатите от него отстъпки.

В публикация в X президентът заяви, че се бори за "земеделския суверенитет" и приветства обещанията на Европейската комисия за увеличение на бюджета за Общата селскостопанска политика в следващия бюджет на ЕС.

Официален представител на Елисейския дворец също заяви в четвъртък пред журналисти, че "са постигнати редица напредъци" по търговското споразумение, включително клаузи, които ще защитават европейските фермери и потребители от внезапен наплив на стоки от Латинска Америка.

Френският президент се опита да изрази и твърдост, като подчерта, че "подписването на споразумението не е краят на историята".

Макрон: ЕС не беше "достатъчно страшен" за Тръмп

  • Дълготрайните последици за Макрон

За Макрон поражението вероятно ще остави болезнено впечатление. Политическите му опоненти, особено Националното събиране, със сигурност ще използват гласуването като публично унижение за Франция преди местните избори през март и президентските избори следващата година.

Източник: Politico    
ЕС Меркосур търговска сделка Еманюел Макрон Френска политика Опозиционни партии Протести на фермери Вот на недоверие Френско земеделие Национално събрание Влияние на Франция в ЕС Президентски избори 2027
