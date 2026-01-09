Свят

Ужас в небето над Истанбул: Самолет прекъсна кацане заради свирепа буря, вълни люлеят лодки като играчки

Силни лодос ветрове и високи вълни блокираха морския транспорт, паднали дървета раниха хора, а бурята удари и други региони на западна Турция

9 януари 2026, 13:02
М ощна буря удари Истанбул в четвъртък, носейки силни ветрове, високи вълни и огромни смущения в морския транспорт, като засегна и няколко други провинции в западна Турция.

Няколко видеа стават вирусни в социалните мрежи, а едно от тях показва полет на Pegasus, който прекъсва кацането на летище Истанбул поради тежкото време. Самолетът се вижда как губи равновесие и не може да се движи право, което принуждава пилота да прекъсне кацането.

Друго видео показва силни лодос ветрове, които удрят района, люлеейки лодки насилствено и създавайки бурни, буреносни условия.

След предупрежденията от Турската държавна метеорологична служба, бурни ветрове започнаха да връхлитат Истанбул сутринта и се засилиха над Босфора и Мраморно море, съобщи Hurriyet Daily News.

В Бешикташ големи вълни удряха бреговата линия, създавайки опасни условия по крайбрежието. Морските операции бяха напълно спрени, тъй като опасните морски условия направиха навигацията невъзможна. Услугите за пътнически лодки Бешикташ–Кадикьой бяха спрени, докато някои фериботни линии обявиха множество отменяния.

В Бакиркьой дърво е паднало върху четири превозни средства по крайбрежния път, което наложило временно затваряне на лента.

В Бахчелиевлер друго паднало дърво е ранило пешеходец, който според съобщенията е получил леки наранявания. Според официалните данни скоростта на вятъра надхвърли 70 километра в час в някои райони. Отвъд Истанбул тежкото време удари по-широките региони на Мармара и Егейско море. 

В северозападната провинция Чанаккале силните ветрове принудиха временно спиране на транзитния корабен трафик през Дарданелите и няколко фериботни услуги бяха отменени. В съседната провинция Едирне проливните дъждове причиниха локализирани наводнения. Риболовците в западния град Измир останаха в пристанището поради бурно море, извършвайки поддръжка, докато чакат подобряване на условията.

Бурята достигна и черноморското крайбрежие, където силни ветрове причиниха падане на дървета и блокиране на пътища в Самсун.

Източник: TOI    
