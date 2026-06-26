Свят

Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

Инцидентът в Тексас не доведе до пострадали, а футболистите завършиха заниманието си по план

26 юни 2026, 16:06
Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт

Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт
Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония

Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония
От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър

От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър
Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове
Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия и край на войната

Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия и край на войната
Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса

Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса
„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела
Опустошително: Две мощни земетресения във Венецуела взеха стотици жертви, обявено е извънредно положение

Опустошително: Две мощни земетресения във Венецуела взеха стотици жертви, обявено е извънредно положение

Ш ведският национален отбор по футбол преживя напрегнат момент по време на тренировка в сряда, след като контролирано разрушаване на трибуна на стадиона, на който се подготвя тимът, се обърка и част от конструкцията се срути в посока към терена. За щастие при инцидента няма пострадали, а тренировката продължи по план, пише Daily Mail.

Националният отбор на Швеция, който участва на Световното първенство, тренира на стадиона на клуба от Мейджър Лийг Сокър ФК Далас в град Фриско, щата Тексас.

Стадионът „Тойота Стейдиъм“ обаче в момента преминава през мащабна реконструкция, като строителните екипи са извършвали планирано контролирано разрушаване на част от съоръжението.

Конструкцията, предназначена за събаряне, е паднала в грешната посока - към игрището.

За щастие никой не е пострадал при инцидента и шведският национален отбор е успял да продължи тренировката си без прекъсване.

Мениджърът на националния тим Стефан Петерсон коментира:

„Опитваха се да разрушат нещо, но изглежда, че то падна в грешната посока. За щастие никой не пострада.“

Защитникът Бесфорт Зенели също разказа за случилото се:

„Първата ми мисъл беше: „Какво се случи? Доколкото знам, нямаше буря.“ Тогава как се стигна до това срутване?“

Снимки от тренировката показват останките от разрушената конструкция, струпани върху седалките, на които обикновено стоят привържениците по време на домакинските мачове на ФК Далас.

Въпреки това футболистите на Швеция продължиха заниманието си по обичайния график, докато на заден план ясно се виждаха останките от срутената трибуна.

От ФК Далас разпространиха официално изявление:

„Дейността, наблюдавана в близост до стадиона на ФК Далас, се проведе преди началото на тренировката на Швеция и беше част от предварително планирано и контролирано разрушаване в активна строителна зона.

Работата беше извършена чрез метод на събаряне с издърпване и при нея не бяха използвани експлозиви. Тренировката започна по график и националният отбор на Швеция завърши заниманието си според плана.“

В момента Швеция заема трето място в група F, на една точка зад Япония и Нидерландия, като до края на груповата фаза остава само един мач.

Александър Исак и съотборниците му ще се изправят срещу Япония в последния си двубой от групата, като на карта е поставено място във фазата на директните елиминации на турнира.

Шведите започнаха участието си с убедителна победа с 5:1 над Тунис, но след това претърпяха поражение със същия резултат - 1:5 - от Нидерландия. Така тимът остава на третата позиция в група F, на една точка зад Нидерландия и Япония.

Източник: Daily Mail    
Швеция национален отбор по футбол Тойота Стейдиъм ФК Далас инцидент контролирано разрушаване Световно първенство футболна тренировка САЩ спортни новини
Последвайте ни

По темата

„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи

„Отмъщението е сигурно“: Пуснаха Стоян Колев под домашен арест, а той отправи заплахи

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

Проф. Донка Байкова: Ето как с една принцеса да разберете дали кашкавалът е фалшив

Лекари в Бургас спасиха 14-годишно дете с опасна „хладилна бактерия“, която поразява мозъка

Лекари в Бургас спасиха 14-годишно дете с опасна „хладилна бактерия“, която поразява мозъка

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

Владимир Кличко пристига в България следващата седмица

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 2 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 2 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 2 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

Оливия Уайлд блесна на червения килим на „Поканата“ с дръзка визия

Любопитно Преди 14 минути

42-годишната актриса и режисьор Оливия Уайлд прикова погледите в Лос Анджелис по време на премиерата на новия си трилър „Поканата“. Звездата се появи с дръзка рокля по поръчка на Saint Laurent и направи откровени признания за личния си живот

<p>Почина Сергей Иванов - дългогодишен доверен човек на Путин</p>

Почина бившият министър на отбраната на Русия Сергей Иванов на 73 години

Свят Преди 17 минути

Дългогодишният съратник на Владимир Путин заемаше ключови постове в КГБ, ФСБ, Кремъл и руското правителство.

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Откараха Лайнъл Ричи в болница, след като му прилоша на сцената (СНИМКИ)

Свят Преди 59 минути

77-годишният Лайънъл Ричи беше хоспитализиран по спешност, след как му прилоша по средата на откриващия концерт от новото му турне в Минесота. Четирикратният носител на „Грами“ опита да продължи да пее седнал, но се наложи шоуто да бъде отменено

Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Чудото на кармата: Будистки монах стана милионер от лотария, но отказа парите

Любопитно Преди 1 час

73-годишният будистки монах Чан Чай Сианг спечели голямата награда от 1 милион малайзийски рингита. Вместо да промени скромния си начин на живот в отшелничество обаче, той обяви, че ще дари абсолютно цялото богатство за благотворителност

<p>Даниил застана зад Радев за руския патриарх: Това е смело решение</p>

Патриарх Даниил подкрепи отказа на България за санкции срещу руския патриарх Кирил

България Преди 2 часа

Българският патриарх заяви, че санкциите срещу глава на православна църква не постигат целите, които се преследват

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Почина вокалистът на Blood, Sweat & Tears Дейвид Клейтън-Томас

Свят Преди 2 часа

Той е издъхнал в болница в Торонто, съобщи негов представител, без да се посочва причината за смъртта му

<p>Остра критика към бюджета: Държавата харчи на заем и трупа проблеми</p>

Остри критики към бюджета за 2026 г.: Фискалният съвет предупреждава за по-висок дълг и липса на реформи

България Преди 2 часа

Според експертите предвидените мерки имат ограничен ефект, а публичните финанси остават изложени на сериозни рискове.

Трагичната истинска история зад огърлицата „Сърцето на океана“ от „Титаник“

Трагичната истинска история зад огърлицата „Сърцето на океана“ от „Титаник“

Любопитно Преди 2 часа

Легендарната огърлица „Сърцето на океана“ от блокбъстъра „Титаник“ не е просто холивудска измислица. Оказва се, че образът на Роуз и нейното бижу са вдъхновени от истинската история на 18-годишната Кейт Филипс и нейния забранен кралски романс

<p>Радев: Спряхме поръчка за 1 милиард за мантинели</p>

Радев: Това е бюджетът на реалността, рязко свиване на дефицита е невъзможно

България Преди 2 часа

"Консултирахме се с водещи икономисти и всички казват, че няма как от 7,5% дефицитът рязко да слезе за няколко месеца до 3%", заяви премиерът

<p>Внимание, ако пътувате към Гърция: Тежък инцидент затвори главен път Е-79&nbsp;</p>

Внимание, ако пътувате към Гърция: Валяк падна от автовоз и затвори Е-79 край Кресна

България Преди 3 часа

Движението в района е спряно и в двете посоки, трафикът се пренасочва през Предела

Джулия Робъртс сподели сладък момент с най-големия си син на разходка из Ню Йорк

Джулия Робъртс сподели сладък момент с най-големия си син на разходка из Ню Йорк

Любопитно Преди 3 часа

Холивудската икона Джулия Робъртс, известна с яростната защита на личния си живот, изненада феновете с рядка и много емоционална поява. 58-годишната актриса беше уловена от папараци да се разхожда под ръка с 21-годишния си син Финеъс в Ню Йорк

МВР: Общинари са узаконявали несъществуващи сгради във Варна, предстоят още арести

МВР: Общинари са узаконявали несъществуващи сгради във Варна, предстоят още арести

България Преди 3 часа

Петима служители на район „Приморски“ са сред задържаните по разследването за незаконното строителство, свързано с казуса „Баба Алино“

Демерджиев обеща обстойни проверки на всички опасни пътни участъци и състоянието на мантинелите

Демерджиев обеща обстойни проверки на всички опасни пътни участъци и състоянието на мантинелите

България Преди 3 часа

"Средствата от Фонда за пътна безопасност трябва да бъдат използвани целенасочено", заяви вътрешният министър

Сексолог разкри грешката, която съсипва сексуалния живот на 83% от двойките

Сексолог разкри грешката, която съсипва сексуалния живот на 83% от двойките

Любопитно Преди 4 часа

Лицензираният сексотерапевт Ванеса Марин разкри скрития проблем, който бавно проваля интимността при дългогодишните двойки. Оказва се, че начинът, по който инициираме секс, често се превръща в най-големия отблъскващ фактор за партньора

Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи

Бюджет 2026 се сблъска с критики: Синдикати и бизнес искат по-смели реформи

България Преди 4 часа

Социалните партньори обсъждат финансовата рамка с правителството, но предупреждават за рискове при доходите, осигуровките и дефицита

Карлос Насар става лице на България: Ще популяризира страната ни по света

Карлос Насар става лице на България: Ще популяризира страната ни по света

България Преди 4 часа

Олимпийският шампион се присъединява към кампанията на Министерството на туризма редом до DARA, за да популяризира България като привлекателна туристическа дестинация

Всичко от днес

От мрежата

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
1

Държавата си върна язовир "Ахелой"

sinoptik.bg
1

Цветята на лятото огряха Ботаническата градина в Балчик

sinoptik.bg

Здрава Каменова на 46: Жената с безброй таланти и заразителна усмивка

Edna.bg

Теодора Духовникова с емоционално признание към Георги Господинов и Йерней Лоренци

Edna.bg

НА ЖИВО: Никола Цолов в квалификацията в Австрия

Gong.bg

efbet Лига се завръща! Вижте програмата за първите три кръга

Gong.bg

Повдигат обвинение на шофьорa, помел двама младежи край Мездра

Nova.bg

Регионалният министър разпореди проверка на мантинелите на магистралите

Nova.bg