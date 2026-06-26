Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

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Ш ведският национален отбор по футбол преживя напрегнат момент по време на тренировка в сряда, след като контролирано разрушаване на трибуна на стадиона, на който се подготвя тимът, се обърка и част от конструкцията се срути в посока към терена. За щастие при инцидента няма пострадали, а тренировката продължи по план, пише Daily Mail .

Националният отбор на Швеция, който участва на Световното първенство, тренира на стадиона на клуба от Мейджър Лийг Сокър ФК Далас в град Фриско, щата Тексас.

Стадионът „Тойота Стейдиъм“ обаче в момента преминава през мащабна реконструкция, като строителните екипи са извършвали планирано контролирано разрушаване на част от съоръжението.

Конструкцията, предназначена за събаряне, е паднала в грешната посока - към игрището.

За щастие никой не е пострадал при инцидента и шведският национален отбор е успял да продължи тренировката си без прекъсване.

Opps.

Looks like the demo crew accidentally demolished the new temporary press/media/tv building at Toyota Stadium. #FCDallas #DTID #SomosFCD pic.twitter.com/3Jck1icoLA — 3rd Degree (@3rdDegreeNet) June 25, 2026

Мениджърът на националния тим Стефан Петерсон коментира:

„Опитваха се да разрушат нещо, но изглежда, че то падна в грешната посока. За щастие никой не пострада.“

🇺🇸 Voici des images du dernier entraînement de la Suède avant d’affronter le Japon (Non, non, ce n’est pas de l’IA 😶‍🌫️)



L'un des longs côté du stade du FC Dallas, en travaux, s'est effondré sur la tribune de presse hier.



Situation.. Cocasse



🗞️ @Aftonbladet pic.twitter.com/idrB8JOGJk — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) June 25, 2026

Защитникът Бесфорт Зенели също разказа за случилото се:

„Първата ми мисъл беше: „Какво се случи? Доколкото знам, нямаше буря.“ Тогава как се стигна до това срутване?“

Снимки от тренировката показват останките от разрушената конструкция, струпани върху седалките, на които обикновено стоят привържениците по време на домакинските мачове на ФК Далас.

Въпреки това футболистите на Швеция продължиха заниманието си по обичайния график, докато на заден план ясно се виждаха останките от срутената трибуна.

Sweden World Cup team training near demolition that 'went wrong': 'What the hell happened?' https://t.co/4CGtsqKr7x pic.twitter.com/z30Up1ZLhD — New York Post Sports (@nypostsports) June 25, 2026

От ФК Далас разпространиха официално изявление:

„Дейността, наблюдавана в близост до стадиона на ФК Далас, се проведе преди началото на тренировката на Швеция и беше част от предварително планирано и контролирано разрушаване в активна строителна зона.

Работата беше извършена чрез метод на събаряне с издърпване и при нея не бяха използвани експлозиви. Тренировката започна по график и националният отбор на Швеция завърши заниманието си според плана.“

В момента Швеция заема трето място в група F, на една точка зад Япония и Нидерландия, като до края на груповата фаза остава само един мач.

Александър Исак и съотборниците му ще се изправят срещу Япония в последния си двубой от групата, като на карта е поставено място във фазата на директните елиминации на турнира.

Шведите започнаха участието си с убедителна победа с 5:1 над Тунис, но след това претърпяха поражение със същия резултат - 1:5 - от Нидерландия. Така тимът остава на третата позиция в група F, на една точка зад Нидерландия и Япония.