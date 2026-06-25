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Мондиал 2026: Южна Африка с историческо класиране на елиминации, Чехия отпада от турнира

Бразилия победи убедително Шотландия с 3:0 и завърши пред Мароко в групата си

25 юни 2026, 09:45
Мондиал 2026: Южна Африка с историческо класиране на елиминации, Чехия отпада от турнира
Източник: БГНЕС/ВЕСТИ

В ече е ясен първият двубой от елиминациите на Мондиал 20206. Той ще изправи един срещу друг абсолютни дебютанти в тази фаза на турнира - Южна Африка, която поднесе изненадата от последните часове с победата си над Южна Корея, и един от домакините на първенството - Канада, след като „кленовите листа” отстъпиха на Швейцария, съобщава NOVA.

Историческият триумф на Южна Африка, който разплака Южна Корея
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Южна Африка
Южна Корея
Южна Африка
Южна Африка

В най-очаквания сблъсък от деня Бразилия победи убедително Шотландия с 3:0 и завърши пред Мароко в групата си, които на свой ред лишиха Хаити от исторически първи точки на световни първенства.

В останалите срещи Босна и Херцеговина запази шансове за продължаване напред след успех над Катар, докато Чехия приключи участието си на турнира с поражение от Мексико.

Източник: NOVA    
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