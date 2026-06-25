Хит на Мондиал 2026: Патокът Мерлин стана футболна звезда на Световното в Мексико

П атокът Мерлин – пернатият любимец на феновете, който за броени дни плени сърцата на футболните запалянковци в цяло Мексико, направи грандиозен дебют в Националния дворец по време на специално правителствено събитие, отбелязващо вълнуващия път на страната в Световното първенство по футбол през 2026 г.

Двегодишното пате присъства на официалния сутрешен брифинг на мексиканския президент Клаудия Шейнбаум, придружавано от своите собственици Карла, Карлос и Кристиан Гомес. Появата му маркира поредния важен етап от шеметния му възход – от обикновено квартално любопитство до мащабен национален феномен.

🦆😍 Meet Merlin the duck - Mexico's World Cup 'ambassador'.



People can't get enough of him waddling around Mexico City in the team's jersey and custom socks.



The official Fifa mascot in Mexico may be Zayu the jaguar… but Merlin has clearly stolen the show. Sorry, Zayu.



🎧… pic.twitter.com/j45kQMVyie — BBC World Service (@bbcworldservice) June 20, 2026

Облечен в ушита по мярка зелена фланелка на мексиканския националния отбор и със специален шал на ФИФА, Мерлин бързо се превърна в център на вниманието за десетки фотографи, журналисти и държавни служители, събрали се да отразят необичайния гост.

Как започна всичко?

Мерлин получи световно признание, след като се появи сред тълпата по време на бурните улични празненства след победата на Мексико над Южна Африка в мача на откриването на Световното първенство. Видеоклипове и снимки на патицата, която гордо марширува редом до феновете, буквално взривиха социалните мрежи TikTok и Instagram, превръщайки я в неочаквана знаменитост и символ на национална гордост.

Оттогава Мерлин е редовен и желан гост на футболни събития и обществени събирания. Феновете го приемат като безгрижно и изключително симпатично олицетворение на страстта, позитивизма и единството, които футболът вдъхновява в цялата страна.

По време на събитието в Националния дворец Мерлин демонстрира завидно спокойствие и хладнокръвие, докато седеше на трибуната до семейството си.

As Mexico celebrated its World Cup opening victory over South Africa, Merlin, a 2-year-old duck dressed in the national team’s colors, became an unlikely internet sensation and the tournament’s first viral, unofficial mascot. https://t.co/tbWGkHktzP pic.twitter.com/QtiNER2Lul — ABC News (@ABC) June 15, 2026

Символ на мексиканската работническа класа

За Карла, Карлос и Кристиан Гомес това преживяване е едно невероятно и неочаквано пътешествие, започнало от грижата за обикновен семеен домашен любимец. Пред медиите те споделиха, че се надяват славата на Мерлин да изпрати позитивно послание към света. Те подчертаха, че се гордеят с произхода си и приемат себе си като типични представители на мексиканските семейства от работническата класа, за които най-важните ценности са упоритостта, трудът и семейното единство.

Официалният брифинг на президента Клаудия Шейнбаум се превърна в идеален фон за посланието, което страната иска да отправи, докато Мондиал 2026 продължава с пълна сила. Припомняме, че Мексико е съдомакин на историческия турнир заедно със САЩ и Канада, което приковава погледите на милиарди хора към местната култура.

FIFA World Cup 2026: Merlin the duck steals show at Mexican president’s news briefing https://t.co/nGapbVayR3 — Boston 25 News (@boston25) June 23, 2026

„Днес поканихме в двореца семейството, което отглежда патето Мерлин, защото той се превърна в символ на Световното първенство. Той показва какво представляват мексиканските семейства, кои сме ние и каква е нашата същност. Точно това искаме светът да види от Мексико днес“, заяви президентът Шейнбаум, цитирана от агенция Ройтерс. Тя описа птицата като „малък, но изключително топъл символ на нашата идентичност“.

Пред авторитетното издание Infobae държавният глава допълни, че поканата е много повече от просто ПР трик с вирусна интернет сензация. Тя е искала хората да научат за ежедневните борби и личната история на обикновеното семейство Гомес. Шейнбаум нарече събитието „акт на чиста човечност“ и обеща, че правителството ще потърси дългосрочни начини да помогне на семейството, така че неочакваната слава да подобри реално качеството им на живот.

По време на самия брифинг Мерлин се държеше като истинска рок звезда – седеше рамо до рамо с министрите, крякаше одобрително в микрофоните от време на време и дори се опита шеговито да клъвне президента по пръстите, когато тя се протегна да го погали под светкавиците на камерите.