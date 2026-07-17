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Иран удари американски самолети и запали електроцентрала в Кувейт

Техеран твърди, че е унищожил самолети в Йордания, а кувейтските власти потвърдиха поражения по енергийна инфраструктура

17 юли 2026, 13:30
Иран удари американски самолети и запали електроцентрала в Кувейт
Източник: iStock
  • Иранският Корпус на гвардейците твърди, че е атакувал американски военни самолети в Йордания с ракети и дронове в отговор на американските удари по Иран, като заявява, че е унищожил и повредил няколко самолета.
  • Корпусът отправи призив към йорданците да атакуват американски интереси в страната, която е сред основните съюзници на САЩ в региона.
  • Кувейт съобщи, че иранска атака е повредила електроцентрала, предизвиквайки пожар и щети по производствени мощности, включително съоръжения за дестилация на вода.

Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е бомбардирал американски военни самолети, разположени в Йордания, с ракети и дронове в отговор на американските удари по цели в Иран през нощта, предаде Франс прес.

В изявление на Корпуса се казва, че няколко самолета за презареждане и американски изтребители са били унищожени, а на много други са причинени материални щети.

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Корпусът призова йорданците да атакуват интереси на „агресивните и враждебни към исляма американци“ в тяхната страна, която е един от основните регионални съюзници на Вашингтон.

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Същевременно Кувейт обяви, че една от електрическите й централи е била засегната при иранска атака. Причинени са щети. В централата са се осъществявали и операции по дестилация на вода.

При иранските удари по нея е възникнал пожар и са пострадали няколко производствени звена, съобщи иранското министерство на енергетиката. 

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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