Украйна има нов премиер: Върховната рада одобри кандидатурата на Сергий Корецки

В ърховната рада на Украйна одобри кандидатурата на Сергий Корецки за министър-председател на страната, предложена от президента Володимир Зеленски. Решението беше прието с подкрепата на 289 народни представители, съобщиха световните агенции и украинската информационна агенция „Укринформ“.

Зеленски подкрепи Корецки за премиер на Украйна

С избора си Корецки става четвъртият министър-председател по време на президентския мандат на Володимир Зеленски. Той заменя Юлия Свириденко, която заемаше поста близо една година, преди да подаде оставка като част от започналото преструктуриране на украинското правителство.

Част от мащабни кадрови промени

Смяната на премиера е част от по-широки промени в кабинета, инициирани от Зеленски. Президентът обяви, че страната се нуждае от обновяване на изпълнителната власт, за да отговори на „новите предизвикателства и новите задачи“ в условията на продължаващата руска инвазия.

През последните дни оставките си подадоха и редица министри, сред които министърът на отбраната Михайло Федоров. Междувременно украинските медии съобщиха, че за негов наследник е номиниран досегашният министър на вътрешните работи Игор Клименко.

Защо Зеленски иска ново правителство

Кой е Сергий Корецки

Преди да бъде издигнат за министър-председател, Сергий Корецки оглавяваше държавната енергийна компания „Нафтогаз“. Назначението му идва в момент, в който Украйна продължава да се сблъсква както с предизвикателствата на войната, така и с необходимостта от гарантиране на енергийната сигурност, икономическата стабилност и ускоряване на реформите, свързани с европейската интеграция.

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Новият премиер ще трябва да ръководи правителството в период на засилени руски атаки, продължаваща международна военна и финансова подкрепа за Киев и подготовка за предстоящия отоплителен сезон.