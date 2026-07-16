САЩ променят визовите си правила

А мериканското министерство за вътрешна сигурност предприе днес промени в правилата за издаване на визи за чуждестранни студенти и журналисти, заменяйки досегашната система за визи с неограничен срок с по-строги правила, съобщи американското правителство, цитирано от Ройтерс.

Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

Новите правила предвиждат фиксиран срок за визити тип Еф (F) - за чуждестранни студенти, за визи тип Джей, които позволяват на пристигналите по програми за културен обмен легално да работят в САЩ, както и за визи за представители на медиите. Тези визи в момента важат за целия срок на съответната програма за обмен или продължителността на работата в САЩ.

Предложенията трябва да влязат в сила 60 дни след публикуването им във Федералния регистър, но последната дума е на Конгреса.

Администрацията на Тръмп спря интервютата за студентски визи

Американският президент републиканец Доналд Тръмп предприе кампания срещу нелегалната имиграция след връщането си в Белия дом през януари миналата година. Ако бъдат приети, новите правила ще създадат допълнителни пречки пред чуждестранните студенти, участниците в програми за обмен на работници и чуждите журналисти, отбелязва Ройтерс.