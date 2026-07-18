Пожарът в района на Баритна мина в Стара Загора е локализиран

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Л окализиран е пожарът в района на Баритна мина в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В ранния следобед от Областна администрация - Стара Загора съобщиха, че на мястото горят изоставени лозя и стърнища, а огънят е обхванал голяма площ. В гасенето участват общо седем екипа на Районната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", техника на Горското стопанство и доброволци.

Във връзка с пожара областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов призова за максимална отговорност. "Високите температури и продължителното засушаване създават изключително висок риск от пожари. Не палете огън на открито, не изхвърляйте незагасени фасове и незабавно сигнализирайте на телефон 112 при забелязан дим или пожар", казва той, цитиран в официалната страница на Областна администрация. Дамянов е категоричен, че при установяване на лица, предизвикали пожар умишлено или поради груба небрежност, ще настоява компетентните институции да приложат всички предвидени в закона мерки.

От Областна администрация и от Община Стара Загора увериха, че следят ситуацията и са в постоянна връзка с Дирекцията по пожарна безопасност.