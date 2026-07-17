САЩ удариха Иран за седма поредна нощ

Ц ентралното командване започна серия от удари срещу Иран в 15:00 ч. източно време (22:00 часа българско време) днес за седма поредна нощ. Ударите са предназначени да продължат да влошават иранските военни способности по указание на главнокомандващия Доналд Тръмп.
Това обявиха в X от въоръжените сили на САЩ.
CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026
"Американските сили остават бдителни, тъй като Съединените щати стриктно прилагат военноморската блокада срещу Иран. През първите три дни от подновеното ѝ прилагане американските сили пренасочиха 4 търговски кораба, извадиха от строя 1 и се качиха на борда на 1, за да осигурят пълно спазване на правилата", обявиха още от Централното командване.
American forces remain vigilant as the United States strictly enforces the naval blockade against Iran. During the first three days of renewed implementation, U.S. forces have redirected 4 commercial vessels, disabled 1, and boarded 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/VIY63sY9Fh— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026