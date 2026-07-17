Свят

САЩ удариха Иран за седма поредна нощ

Ударите са предназначени да продължат да влошават иранските военни способности

Николай Киров Николай Киров

17 юли 2026, 23:43
САЩ удариха Иран за седма поредна нощ
Източник: EPA/БГНЕС

Ц ентралното командване започна серия от удари срещу Иран в 15:00 ч. източно време (22:00 часа българско време) днес за седма поредна нощ. Ударите са предназначени да продължат да влошават иранските военни способности по указание на главнокомандващия Доналд Тръмп.

Това обявиха в X от въоръжените сили на САЩ.

"Американските сили остават бдителни, тъй като Съединените щати стриктно прилагат военноморската блокада срещу Иран. През първите три дни от подновеното ѝ прилагане американските сили пренасочиха 4 търговски кораба, извадиха от строя 1 и се качиха на борда на 1, за да осигурят пълно спазване на правилата", обявиха още от Централното командване.

Редактор: Николай Киров
Иран САЩ
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