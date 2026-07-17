Тръмп разшири ударите срещу Иран, Техеран отвърна с ракети и дронове

Сателитно изображение, предоставено от Maxar Technologies, което показва щети в ядрения технологичен център в Исфахан след американски въздушни удари в Исфахан, Иран, 22 юни 2025 г.

САЩ нанесоха нови въздушни удари по транспортна и военна инфраструктура в Южен Иран, включително край Бандар Абас и Ормузкия проток, докато американската блокада на иранските пристанища продължава.

Иран отвърна с ракетни и дронови атаки срещу американски бази и съюзници в региона, включително Катар, Кувейт, Бахрейн и Йордания, като повечето нападения според местните власти са били прихванати от противовъздушната отбрана.

Ескалацията засилва риска от по-широк регионален конфликт, а експерти по международно право предупреждават, че удари по цивилна инфраструктура могат да представляват нарушение на Женевските конвенции.

Съединените щати нанесоха нова серия въздушни удари срещу Иран за шеста поредна нощ, като този път бяха поразени транспортни и военни обекти в южната част на страната. В отговор Техеран изстреля ракети и дронове срещу американски бази и съюзници на Вашингтон в региона, включително Катар, Кувейт и Бахрейн, което допълнително засили опасенията от разширяване на конфликта в Персийския залив.

Според иранската държавна телевизия американските удари са засегнали два моста в района на Бандар Хамир, близо до стратегическия Ормузки проток. При атаката са загинали двама души, а четирима са ранени. Поразени са също железопътната гара в Бандар Абас, където има двама ранени, както и летището в Ираншахр, ударено от поне един американски снаряд.

По-късно американската армия потвърди, че е приключила последната серия от удари, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) в операцията са участвали изтребители, дронове и военни кораби, които са използвали прецизни боеприпаси срещу десетки ирански военни цели, включително крайбрежни наблюдателни и противовъздушни позиции, логистична инфраструктура и военноморски съоръжения.

Сред засегнатите райони са остров Кешм и районът около Бандар Абас – най-голямото иранско пристанище и ключова база на военноморските сили и Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ирански медии съобщиха още за американски удари по три моста, железопътната гара в Бандар Хамир и летището в Ираншахр.

Нова ескалация в Персийския залив: САЩ атакуваха Иран, Техеран отвърна с масирани ответни удари

Американската блокада на иранските пристанища продължава

Паралелно с въздушната кампания американската армия продължава и възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища.

CENTCOM съобщи, че американски сили са извършили проверка на борда на танкера „Вън Яо“ в Оманския залив. По данни на командването досега са били пренасочени три търговски кораба, опитали да пробият блокадата, един кораб е бил неутрализиран заради неподчинение, а друг е задържан с цел проверка.

Ден по-рано американската армия съобщи, че е открила огън по комина на празен петролен танкер, който се е опитал да премине през блокадата.

Вашингтон вече беше наложил подобна блокада между 13 април и 18 юни. По американски данни през този период са били неутрализирани девет кораба, а над 140 са били пренасочени.

„Ще довършим всичко“: САЩ бомбардираха нови цели в Иран, Техеран отвърна с атаки

Иран отвърна с удари срещу Кувейт, Бахрейн и Катар

След американските удари Техеран предприе нова вълна от атаки срещу американски военни обекти и съюзници на Вашингтон в региона.

Военновъздушните сили на Кувейт съобщиха, че са отблъснали атаки с дронове и ракети, за които обвиняват Иран. Според армията чутите експлозии са били резултат от успешното прихващане на въздушните цели.

В Бахрейн също бяха задействани сирените за въздушна тревога. Иран заяви, че е атакувал с дронове американски самолети за морско патрулиране P-8 и разузнавателни самолети, разположени в базата Сахир, като според Техеран това е ответен удар за американските атаки срещу „градска инфраструктура“ в Иран.

По-късно Катар предупреди населението да потърси укритие, след като към страната беше изстрелян масиран залп от ирански ракети. Очевидци съобщиха за експлозии над Доха, докато системите за противовъздушна отбрана прехващаха ракетите.

Впоследствие катарското министерство на отбраната заяви, че въоръжените сили са прихванали успешно атаката срещу страната.

Американската армия съобщи също, че Иран е изстрелял ракети и дронове срещу американски военни бази в съседни държави, включително разширената авиобаза в Йордания.

САЩ нанесоха нови удари срещу Иран след атаката в Ормузкия проток

Конфликтът около Ормузкия проток се задълбочава

Настоящата ескалация започна след възобновяването на бойните действия на 7 юли след нападения срещу кораби в Персийския залив, приписвани на Иран. Последвалите американски удари са най-мащабните след примирието през април и поставят под сериозен въпрос дипломатическите усилия за трайно прекратяване на конфликта.

Катар, който заедно с Пакистан посредничи в опитите за постигане на споразумение, отчете провал на преговорите заради иранския контрол върху Ормузкия проток.

Според ирански представители американските удари са отнели живота на над 35 души и са ранили повече от 300, като при последните атаки има нови жертви.

Президентът Доналд Тръмп през последните дни неколкократно заплаши, че САЩ ще разширят ударите срещу иранската инфраструктура, включително мостове и енергийни обекти, с цел да принудят Техеран да отслаби блокадата на Ормузкия проток.

На този фон Ройтерс отбелязва, че Женевските конвенции от 1949 г. забраняват атаки срещу обекти, жизненоважни за цивилното население, а експерти по международно право вече предупредиха, че подобни удари могат да представляват военни престъпления.