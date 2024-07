Много трудно се оказа връщането на "заседналите" в Космоса астронавти

П рез последните няколко седмици астронавтите на НАСА Буч Уилмор и Суни Уилямс са блокирани на Международната космическа станция (МКС), след като първият полет на новия космически кораб "Старлайнър" на "Боинг" се провали.

Опасенията, изразени от "Боинг" и НАСА относно проблеми с двигателите и няколко изтичания на хелий (хелий се използва в двигателната система на "Старлайнър"), попречиха на кораба да осъществи обратния полет по план. Сега НАСА заяви, че астронавтите може да се наложи да останат на място до следващата планирана смяна на екипажа през август - евентуално на друг кораб.

"Боинг" и НАСА се опитват да придадат положителен характер на удължаването, като казват, че тестват системи, необходими за по-дълги мисии на "Старлайнър“. Но проектът вече претърпя няколко закъснения, като първоначално бе предвидено да излети за първи път с екипаж през 2017 г. Това, в съчетание с последните проблеми, повдига въпроси относно цялата програма „Старлайнър“.

Още преди старта на „Старлайнър“ беше отбелязано, че има малък теч на хелий. Хелият е инертен газ (подобно на неона или ксенона), което означава, че той не реагира с други материали.

Това го прави идеален при контакт с ракетно гориво и високи температури, въпреки че производството му е скъп процес. Той е под налягане и се използва за вкарване на гориво в двигателите с необходимата скорост. Течове на хелий могат да означават, че до двигателя няма да стигне достатъчно гориво.

Течът, забелязан по време на изстрелването на „Старлайнър“, беше определен като незначителен и космическият кораб беше изпратен в орбита независимо от това. Това обаче се превърна в по-голям проблем, когато след изстрелването бяха установени допълнителни течове на хелий, което означаваше, че няколко от малките маневрени двигатели на космическия кораб не могат да бъдат използвани.

VIDEO: A pair of US astronauts stranded on the International Space Station say they're confident that the problem-plagued Boeing Starliner they rode up on would soon bring them home, even as significant uncertainties remain.

Четири от петте двигатели бяха ремонтирани, докато „Старлайнър“ беше прикачен към МКС, но това поражда опасения, че други двигатели могат да излязат от строя по време на обратния път към Земята. При завръщането на "Старлайнър" повторното навлизане в земната атмосфера изисква много специфичен „ъгъл на атака“, за да се гарантира, че няма да има прекалено голямо триене, което да нагрява кораба.

Невъзможността да се коригира ориентацията на кораба или орбиталните параметри за влизане в атмосферата в най-лошия случай може да доведе до огромно нагряване и разрушаване на космическия кораб с двама астронавти на борда.

В космическия кораб са проектирани допълнителни двигатели и други така наречени „резерви“ - резервни системи, така че това е много малко вероятен сценарий. Въпреки това изтичането на хелий също е било такова. Макар че "Боинг" и НАСА смятат, че завръщането на „Старлайнър“ е безопасно, напълно мислимо е астронавтите да изпитват известно притеснение и тревога - особено след като тези проблеми не са възникнали при тестовите полети без екипаж.

