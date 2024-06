Астронавти са блокирани в Космоса

В петък НАСА обяви, че проблемната ситуация със "Старлайнър" (Starliner) продължава, което означава, че астронавтите ще останат на борда на Международната космическа станция за неопределено време до юли.

Двамата астронавти на НАСА, които се качиха в орбита със "Старлайнър" на "Боинг" (Boeing), в момента са блокирани в Космоса на борда на Международната космическа станция (МКС), след като инженерите откриха множество проблеми с космическия кораб на "Боинг". Екипите на Земята сега се надпреварват да оценяват състоянието на "Старлайнър".

