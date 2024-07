"Имам добро усещане в сърцето си": Какво се случва с астронавтите, заседнали в Космоса

Д вамата астронавти, които останаха в Космоса седмици по-дълго от планираното, вярват, че "Боинг" ще ги върне благополучно на Земята, въпреки че космическата капсула на компанията се сблъска с редица проблеми.

(Във видеото може да научите повече за: Двама американски астронавти получиха топло посрещане на борда на МКС)

Пилотите-изпитатели на НАСА Буч Уилмор и Суни Уилямс предложиха оптимистична гледна точка за сегашното си затруднение, което започна миналия месец, когато бяха открити течове на хелий и повреди в двигателите на новата капсула Старлайнър​, която те изстреляха в Космоса.

"Имам наистина добро усещане в сърцето си, че космическият кораб ще ни върне у дома, без проблем", каза Уилямс по време на първата пресконференция на двойката от орбита в сряда.

Уилмор добави: "Абсолютно сме сигурни", че той и колегата му ще се върнат безопасно, след като тестовете на двигателите приключат на Земята.

Уилямс и Уилмор бяха първите хора, които се качиха в "Старлайнър", когато излетяха в началото на юни, но проблемите им гарантираха, че няма да се приберат по-рано от края на юли.

