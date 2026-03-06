Обрат: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

В ашингтон предостави на Индия 30-дневно разрешение за закупуване на руски петрол, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от ДПА.

Мярката „ще осигури постъпването на петрол на световния пазар“, заяви Бесънт в социалната мрежа Екс. „Индия е важен партньор на САЩ и очакваме Делхи да увеличи покупките на американски петрол. Тази временна мярка ще облекчи натиска, причинен от опита на Иран да вземе световната енергетика за заложник“, допълни той.

“US allows India to buy Russian oil for 30 days”

This Guardian headline screams before the world that Modi has turned India into a vassal State of the US. We are paying a very heavy price due to his weakness & apparent blackmail by the US & Israel https://t.co/2IgXQgvecg — Prashant Bhushan (@pbhushan1) March 6, 2026

Министърът допълни, че краткосрочното изключение от санкциите няма да осигури особени финансови ползи за руското правителство, тъй като то разрешава само транзакции, включващи петрол, който вече се намира в открито море.

Тръмп: Индия ще купува петрол от Венецуела, а не от Иран

Корабният трафик през Ормузкия проток, който е от изключително значение за световната търговия, е намалял с около 90% след войната с Иран, смятат американските наблюдатели.

Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи, а по-късно отмени, наказателни мита на Индия, за да намали приходите от петрол, използвани от руския президент Владимир Путин за финансиране на войната му срещу Украйна.