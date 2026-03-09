Сърбия забрани износа на петрол и петролни деривати

П равителството на Сърбия реши на извънредно заседание тази сутрин да забрани износа на петрол и всички петролни деривати, използвани като гориво за двигатели.

Vlada Srbije zabranila izvoz naftnih derivatahttps://t.co/RQ8R5Fezgx — nova.rs (@novarsonline) March 9, 2026

„Забраната се отнася за износа на дизел, бензин и суров петрол чрез всички видове транспорт до 19 март, след което ще вземем допълнителни решения. Основната цел на тази мярка е да се защити вътрешният пазар от недостиг и рязко покачване на цените на фона на глобалните сътресения на световния пазар“, заяви министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

„Сърбия е страна, в която гражданите плащат за петролни деривати по-ниски цени в сравнение с реалната им стойност на борсите“, подчерта тя и добави, че държавата прави „всичко възможно да защити гражданите и икономиката“.