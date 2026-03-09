„Спасете нашите момичета!“ Ирански футболистки под заплаха след мълчанието си

Г лобалният съюз на футболистите FIFPRO заяви в понеделник, че има сериозни опасения за благосъстоянието на женския национален отбор по футбол на Иран, докато те се подготвят да се върнат у дома, след като бяха наречени „предатели по време на война“ заради отказа си да изпеят националния химн преди мач от AFC Women's Asian Cup.

Кампанията на иранките в турнира, домакинстван от Австралия, започна миналия уикенд точно когато САЩ и Израел започнаха въздушни удари срещу Иран, при които беше убит върховният лидер на Ислямската република Али Хаменей.

Отборът беше елиминиран в неделя след загуба с 2:0 от Филипините. Фенове развяваха иранското знаме отпреди 1979 г., освиркваха националния химн и се опитаха да попречат на треньорския автобус да си тръгне след това, скандирайки „Спасете нашите момичета!“ на фона на опасения за тяхната безопасност след мълчанието им по време на химна, предаде агенция Ройтерс.

Иранските фенове развяха знамето на Иран от преди революцията Източник: GettyImages

Повече от 66 000 души също са подписали петиция, призоваваща правителството на Австралия да гарантира, че футболистките, които се намират на Голд Коуст в щата Куинсланд, няма да напуснат страната „докато съществуват достоверни страхове за тяхната безопасност“.

Бо Буш, президент на FIFPRO за Азия и Океания, каза, че съюзът не е успял да се свърже с футболистките, за да обсъди дали биха искали да поискат убежище в Австралия.

„Реалността в момента е, че не можем да се свържем с момичетата. Това е изключително тревожно. Това не е ново нещо. Всъщност се случва откакто репресиите наистина се засилиха през февруари и януари. Затова сме наистина загрижени за тях, но нашата отговорност в момента е да направим всичко по силите си, за да се уверим, че те са в безопасност“, каза Буш пред журналисти.

Буш каза, че организацията работи с FIFA, Азиатската футболна конфедерация и правителството на Австралия, за да се гарантира, че „се оказва всякакъв възможен натиск“ за защита на футболистките и за да им се даде „правото сами да решат какво ще се случи по-нататък“.

„Това е наистина трудна ситуация. Може да има момичета, които искат да се върнат. Може да има и такива в отбора, които биха искали да поискат убежище и да останат в Австралия за по-дълго“, каза той.

„Върхът на безчестието“

Решението на футболистките да стоят в мълчание по време на иранския химн преди първия им мач срещу Южна Корея беше определено от коментатор на Islamic Republic of Iran Broadcasting като „върхът на безчестието“. „Предателите по време на война трябва да бъдат наказвани още по-строго“, каза водещият Мохамад Реза Шахбази.

Когато те изпяха химна и отдадоха чест преди втория си мач срещу Австралия, това предизвика опасения сред правозащитни активисти, че отборът е бил принуден от правителствени надзорници.

Треньорът на Иран Марзие Джафари каза, че те са нетърпеливи да се върнат у дома. „Много нетърпеливо чакаме да се върнем“, каза тя по време на пресконференция след мача.

Голяма част от въздушното пространство в Близкия изток остава затворено в резултат на войната.

Когато беше попитан дали Австралия ще предостави убежище на играчките, Мат Тислтуейт, заместник-министър по външните работи и търговията, заяви, че правителството не може „да навлиза в индивидуални случаи поради съображения за поверителност“.

„Всеки, който желае да дойде в Австралия или подаде заявление за виза, очевидно трябва да отговаря на условията, но не мога да навлизам в конкретните детайли“, каза той пред Sky News.