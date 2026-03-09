Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

З дравните власти в Сакраменто предупреждават за потенциален „вирусен взрив“, след като над 100 деца може да са били изложени на морбили по време на образователна програма, пише The Post.
Тревогата бе обявена, след като неваксинирано дете, което е било заразно по това време, е присъствало на неидентифицираната програма в окръг Сакраменто миналата седмица. Според здравните служители до 130 деца може да са били в контакт с вируса. Съобщава се, че след инцидента образователният център временно е затворил врати.
Регионът на Сакраменто отчита шест потвърдени случая на морбили в рамките на продължаваща епидемия, обхващаща няколко юрисдикции.
„Морбили е една от най-заразните инфекции и може да доведе до тежки последствия за цял живот, включително трайни увреждания на мозъка, а може да бъде и фатална, особено за децата“, заяви д-р Ерика Пан, директор на Калифорнийския департамент по обществено здраве (CDPH), в изявление от 6 март.
„Ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (МПР) е безопасна и осигурява дълготрайна защита. Ваксинацията предпазва както собствените ни семейства, така и онези, които са твърде малки, за да бъдат напълно ваксинирани“, казва Пан.
От края на февруари насам са потвърдени най-малко шест случая в Сакраменто и съседния окръг Плейсър.
Ситуацията предизвика сътресения и в местна болница. Едно от заразените деца е било лекувано в медицинския център „Kaiser Permanente Roseville“ сутринта на 2 март. Оттогава болницата е принудена да издирва всеки пациент и служител, който е бил в сградата по време на този времеви прозорец.