Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

З дравните власти в Сакраменто предупреждават за потенциален „вирусен взрив“, след като над 100 деца може да са били изложени на морбили по време на образователна програма, пише The Post.

(Във видеото: Между 3 и 18% от децата у нас са без задължителни ваксини)

Властите в САЩ: Родители, ваксинирайте си децата

Тревогата бе обявена, след като неваксинирано дете, което е било заразно по това време, е присъствало на неидентифицираната програма в окръг Сакраменто миналата седмица. Според здравните служители до 130 деца може да са били в контакт с вируса. Съобщава се, че след инцидента образователният център временно е затворил врати.

Всичко, което трябва да знаем за морбилите

Регионът на Сакраменто отчита шест потвърдени случая на морбили в рамките на продължаваща епидемия, обхващаща няколко юрисдикции.

„Морбили е една от най-заразните инфекции и може да доведе до тежки последствия за цял живот, включително трайни увреждания на мозъка, а може да бъде и фатална, особено за децата“, заяви д-р Ерика Пан, директор на Калифорнийския департамент по обществено здраве (CDPH), в изявление от 6 март.

Втори смъртен случай при епидемията от морбили в САЩ

„Ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (МПР) е безопасна и осигурява дълготрайна защита. Ваксинацията предпазва както собствените ни семейства, така и онези, които са твърде малки, за да бъдат напълно ваксинирани“, казва Пан.

От края на февруари насам са потвърдени най-малко шест случая в Сакраменто и съседния окръг Плейсър.

Предупреждение за морбили след концерт на Шакира

Ситуацията предизвика сътресения и в местна болница. Едно от заразените деца е било лекувано в медицинския център „Kaiser Permanente Roseville“ сутринта на 2 март. Оттогава болницата е принудена да издирва всеки пациент и служител, който е бил в сградата по време на този времеви прозорец.