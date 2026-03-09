Свят

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Тревогата бе обявена, след като неваксинирано дете, което е било заразно по това време, е присъствало на неидентифицираната програма в окръг Сакраменто миналата седмица

9 март 2026, 09:57
Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години
З дравните власти в Сакраменто предупреждават за потенциален „вирусен взрив“, след като над 100 деца може да са били изложени на морбили по време на образователна програма, пише The Post.

Властите в САЩ: Родители, ваксинирайте си децата

Тревогата бе обявена, след като неваксинирано дете, което е било заразно по това време, е присъствало на неидентифицираната програма в окръг Сакраменто миналата седмица. Според здравните служители до 130 деца може да са били в контакт с вируса. Съобщава се, че след инцидента образователният център временно е затворил врати.

Всичко, което трябва да знаем за морбилите

Регионът на Сакраменто отчита шест потвърдени случая на морбили в рамките на продължаваща епидемия, обхващаща няколко юрисдикции.

„Морбили е една от най-заразните инфекции и може да доведе до тежки последствия за цял живот, включително трайни увреждания на мозъка, а може да бъде и фатална, особено за децата“, заяви д-р Ерика Пан, директор на Калифорнийския департамент по обществено здраве (CDPH), в изявление от 6 март.

Втори смъртен случай при епидемията от морбили в САЩ

„Ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (МПР) е безопасна и осигурява дълготрайна защита. Ваксинацията предпазва както собствените ни семейства, така и онези, които са твърде малки, за да бъдат напълно ваксинирани“, казва Пан.

От края на февруари насам са потвърдени най-малко шест случая в Сакраменто и съседния окръг Плейсър.

Предупреждение за морбили след концерт на Шакира

Ситуацията предизвика сътресения и в местна болница. Едно от заразените деца е било лекувано в медицинския център „Kaiser Permanente Roseville“ сутринта на 2 март. Оттогава болницата е принудена да издирва всеки пациент и служител, който е бил в сградата по време на този времеви прозорец.

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Досега мнозина смятаха, че изкуственият интелект ще се отрази еднакво на хората. Ново проучване обаче показва, че има съществени разлики в очакванията и реалностите за въздействието на технологията както за мъжете, така и за жените

SIPRI: Вносът на оръжие в Европа се е утроил

Несигурността относно степента, в която САЩ биха защитили своите партньори от НАТО в случай на извънредна ситуация, също е допринесла за увеличаване на търсенето на оръжие сред европейските страни от НАТО

"ДПС- Ново начало" внасят законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв.

Турция разположи изтребители F-16 в Северен Кипър

5 причини да изберем Apple Watch 11 вместо по-стар модел

9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Това е поредното удължаване на отмяната на полети между Турция и държави от Близкия изток заради продължаващата военна ескалация в региона на Персийския залив и Ливан

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

В Сеул индексът Kospi бързо загуби близо 7 процента от стойността си до 5200,17 пункта

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Огънят, започнал от магазин за вейпинг, предизвика затваряне на гарата за неопределено време, няма информация за пострадали

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Френският лидер призова Техеран да прекрати атаките в региона и да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

"Огнена топка" е наблюдавана над няколко германски провинции, полицията съобщава за удар по жилищна сграда в Кобленц, без пострадали

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Как е възможно това може да прочетете в следващите редовед

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

Магнитните полета помагат за защита от опасните космически лъчи, а в случая на Земята - и от силната слънчева радиация

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Експерти съветват кои изследвания да добавите към рутинната си кръвна картина, за да хванете болестите навреме

Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в.

Хумайра е само на 14, когато родителите ѝ я принуждават да се омъжи

