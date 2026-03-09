България

Майката на Николай Златков за Дечо: Най-благият човек, когото съм срещала

Майката на Николай разказва и за специален разговор между нея и сина ѝ за Дечо

9 март 2026, 14:15
Майката на Николай Златков за Дечо: Най-благият човек, когото съм срещала
Източник: БТА

Р алица Асенова, майката на Николай Златков, единият от убитите при Петрохан-Околчица, сподели трогателна публикация в социалните мрежи, в която разказва за Дечо Василев – друг от намерилите смъртта си.

"Дечо! Кой беше Дечо… Най-скромният, най-срамежливият и най-благият човек, когото съм срещала“, пише Асенова. Тя споделя, че първата им среща й е останала почти неясна, но усещането е било, че винаги го е познавала.

Източник: NOVA

Дечо Василев е описан като човек, който не търси внимание, но винаги е усмихнат и зает с работа. Освен че е бил счетоводител и собственик на счетоводна фирма, той е имал и изключителен талант за творческо изразяване чрез керамика. "Всички, които са ходили в хижата, са виждали неговите невероятни чаши. Докато пиеш чай от тях, сякаш се пренасяш във вълшебната история на гората“, споделя Асенова.

Майката на Николай Златков навръх рождения си ден: Светлината си отиде от този свят

Майката на Николай разказва и за специален разговор между нея и сина ѝ за Дечо:

"Дечо е най-добрият ми учител по скромност и щедрост. Този човек никога няма нужда от нищо, а за всички нас ръси с пълни шепи.“

„Всичко, което се случва, е чудовищно“: Майката на Николай Златков с тежки обвинения към разследването "Петрохан"

Асeнова описва многократните прояви на доброта на Дечо – винаги готов да помогне и никога да не се натрапва. Споделя и личен момент, в който му подарява картина, за да отбележи благодарността си. "Никога няма да забравя изненадата и щастието в очите му, когато разопакова картината. Погледът му вече не беше на скромния Дечо, а на творец към друг творец“, разказва тя.

В отговор Дечо ѝ подарява глинена фигурка на майка мечка с малко мече – символ на защитата и грижата, които демонстрирал към Николай и неговото семейство. "Всеки път, когато погледна майката мечка, дори когато нямам вече сили…някак успявам отново да се изправя и да продължа“, признава Асенова.

„Що за нахалство?“: Майката на Николай Златков с искане Слави Трифонов да премахне песента за трагедията „Петрохан“

В публикацията си тя завършва с благодарност:

"Благодаря ти, Дечо, че със своя пример учеше сина ми на скромност и щедрост. Че го обичаше безусловно. Благодаря ти, че те имаше в моя живот. Винаги ще имаш специално място в сърцето ми.“

Трагедията на "Петрохан“ остави дълбока следа в семействата на загиналите, но споменът за Дечо Василев и неговата доброта остава жив в сърцата на близките му.

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Дечо Василев Трагедия Петрохан Ралица Асенова Скромност Щедрост Керамика Доброта Приятелство Спомен Безусловна любов
