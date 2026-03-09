Свят

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Първоначалните удари на САЩ и Израел, които убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, предизвикаха регионален хаос. Европейските и близкоизточните правителства се изправиха пред внезапна война, която не беше тяхна и която повечето от тях не искаха

9 март 2026, 09:32
Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане
Напрежение в Персийския залив: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

Напрежение в Персийския залив: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена

Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена
Цената на петрола

Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години
Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран
Официално обявиха новия лидер на Иран, той е Моджтаба Хаменей

Официално обявиха новия лидер на Иран, той е Моджтаба Хаменей
Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток
Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

О тношението на Америка към съюзниците преди войната с Иран беше геополитическият еквивалент на лозунга върху яке, което някога скандално носеше първата дама Мелания Тръмп: „Наистина не ми пука. А на теб?“.

Администрацията на Доналд Тръмп не само отхвърли коалициите и не потърси дипломатическата легитимност, която характеризираше войната в залива или дори войната в Ирак; тя започна настъплението си, заедно с Израел, без дори да информира много от своите приятели.

Вземете например изненадата по време на пътуване до Дубай на високопоставен член на италианското правителство, което е по-близко до идеологията на Тръмп от повечето правителства в Европа. „Помислете за фундаменталната липса на координация, която това показва: министърът на отбраната на един от най-близките съюзници на САЩ беше в региона, когато всичко започна, и нямаше никаква представа“, каза американски служител.

Девет дни по-късно войната въвлича света по-дълбоко от всякога в дезориентиращия водовъртеж, който вече определя американския живот в епохата на резките политически обрати на разрушителната политика на Доналд Тръмп, пише в свой анализ Си Ен Ен (CNN).

Първоначалните удари на САЩ и Израел, които убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, предизвикаха регионален хаос. Европейските и близкоизточните правителства се изправиха пред внезапна война, която не беше тяхна и която повечето от тях не искаха. Длъжностни лица се втурнаха да спасяват граждани, попаднали в разширяваща се бойна зона. Рязко нарасналите цени на енергията удариха крехките икономики, а вътрешната политика беше разтърсена от скандали. В Персийския залив съюзниците на САЩ бяха изправени пред сипещи се дронове и ракети, които разбиха разточителното спокойствие на блестящите стъклени градове, изникващи от пустинята, и затвори глобален авиационен кръстопът.

Сега някои съюзници започват да се разочароват на фона на нарастващите икономически разходи, страховете от мигрантска криза, ако Иран се срине, и уязвимостта на собствените им граждани. И те се тревожат какво може да последва.

Но въпреки триумфализма на администрацията и решимостта на критиците му да сравняват най-новата война на Америка с блатото на Ирак, е твърде рано да се прецени честно как може да приключи тази война.

Непрестанните въздушни удари на САЩ и Израел, по военен план, който изглежда много по-добре разработен от политическия, имат сериозен шанс да обезсилят способността на Техеран да заплашва съседите си. Това би било от полза за по-широкия Близък изток, би представило Тръмп като регионален силен лидер, би избавило Израел от екзистенциална заплаха и би подобрило националната сигурност на САЩ след почти 50-годишна вражда с Ислямската република.

Но без пълна смяна на режима иранците все още могат да платят висока цена, ако следват репресии, а не контрареволюция. А ако войната на Тръмп разруши иранската държава и предизвика гражданска война, бежанска криза или тежки икономически последици могат да дестабилизират света.

„Запазете спокойствие и (не) ги унижавайте“

Войната създаде нови геополитически реалности за западните и близкоизточните държави, които не могат да живеят с Тръмп, но не могат и без него.

Трудно е да се разбере защо европейските и заливните съюзници не са го предвидили. Тази война е силовото въплъщение на нова доктрина „Америка на първо място“, която освобождава американската мощ, за да наложи ново виждане за интересите на САЩ. Подобно на свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от страна на САЩ, тя отразява изказването на съратника на Тръмп Стивън Милър по CNN миналата година, че „железните закони на света“ означават, че силните нации могат да управляват чрез сила. Това е олицетворение на вулканичния темперамент на Тръмп, склонността му към огромни рискове, алергията му към стратегия и стремежа му към неограничена власт. Най-непредсказуемият президент на модерната епоха превърна най-голямата световна суперсила в най-смущаващото влияние в света.

Един европейски дипломат каза пред CNN, че основният мотив за военно участие в конфликта е „защита на националните интереси“. Други твърдят, че управлението на отношенията с Тръмп също е ключов национален интерес. „Засега се опитваме да запазим спокойствие и да не ги унижаваме“, каза европейски дипломат, обяснявайки, че враждебността може да има обратен ефект.

Жулиен Барнс-Дейси, директор на програмата за Близкия изток в Европейския съвет за международни отношения, каза, че европейците „са били хванати неподготвени“. „В глобален план те сега реагират на ежедневните прищевки на американски президент, който причинява огромни сътресения“, каза Барнс-Дейси. Той добави: „Те са между чука и наковалнята. От една страна искат да се придържат към някакво усещане за международно право или ред, основан на правила, а от друга отчаяно се опитват да останат в добри отношения с Тръмп“.

Колкото и шокирани да са европейците от презрението на Тръмп към международните институции, собствената им военна крехкост означава, че трябва да действат внимателно с президент, който е решаващ за тяхната отбрана.

„Твърде опростено е да се каже, че европейците са безусловни шампиони на международното право. Там, където повечето европейци се позиционират, е: „Ще осъдим вашите методи, но ще оправдаем вашите мотиви“, каза Никълъс Дънган, главен изпълнителен директор на стратегическата консултантска компания CogitoPraxis, базирана в Хага.

„Така че докато Израел и Съединените щати водят войната, която започнаха, европейците се опитват да участват, без да участват, и да се ангажират, без да се ангажират“, каза Дънган.

Но Тръмп, окуражен от командването си над страховитата американска военна мощ, изглежда не обръща внимание на европейските усилия да наваксат. „Изобщо не ме интересува. Те могат да правят каквото искат“, каза той пред CBS в събота, когато беше попитан дали иска повече помощ.

Шоковите вълни от войната с Иран разтърсиха трансатлантически съюз, който вече беше разклатен от подновените искания на Тръмп през януари Гренландия да се присъедини към Съединените щати.

„Специалните отношения“ са в криза, след като Тръмп реагира гневно на първоначалния отказ на Великобритания да позволи на американски пилоти да извършват бойни полети от нейните бази. Обсаденият министър-председател Киър Стармър осъди „смяна на режима от небето“ и говори от името на нация, травматизирана от войната в Ирак и дълбоко обидена от неотдавнашното омаловажаване от страна на Тръмп на жертвите на съюзниците във войните след 11 септември.

Други европейски държави извършиха по-ефективен балансиращ акт. Френският президент Еманюел Макрон не можа да „одобри“ удари „извън международното право“. Но привлече вниманието на Тръмп, като изпрати френския самолетоносач да защитава френските интереси.

Германският канцлер Фридрих Мерц се справи с трудното посещение в Овалния кабинет, като изрази общи опасения относно ядрената и ракетната програма на Иран и осъди заплахите му срещу Израел. Но испанският министър-председател Педро Санчес рискува жизненоважни търговски връзки, като забрани използването на американски военни съоръжения за удари срещу Иран и обвини САЩ, че играят „руска рулетка със съдбата на милиони“.

Белият дом беше изненадан от атаките срещу държавите от Персийския залив

Докато Европа се надпреварваше да се справи с дипломатическите и икономическите последици, ситуацията в Персийския залив беше много по-динамична.

Иранските ракетни и дронови атаки създадоха шокиращи сцени в Кувейт, Саудитска Арабия, Оман, Обединени арабски емирства, Катар и Бахрейн, някои от които се превърнаха в богати убежища за европейски и американски емигранти. Спирането на производството на втечнен природен газ в Катар и фактическото затваряне на Ормузкия проток, жизненоважен маршрут за транспортиране на петрол, предизвикват икономически хаос.

И все пак, невероятно, администрацията на Тръмп изглежда беше изненадана от ответните удари на Иран – доказателство за повърхностното планиране на войната от страна на Белия дом и може би лош знак за това, което предстои.

Израелски военен служител каза, че предвоенното предположение е било, че има „висока вероятност американски бази в региона да бъдат атакувани“, след като избухне конфликтът. Но той призна, че Израел и САЩ не са предвидили напълно степента, до която Иран ще атакува цивилни цели в държавите от Персийския залив. „За съжаление, това се превърна в част от тяхната стратегия“, каза служителят пред журналисти.

Пол Мъсгрейв, професор по управление в университета Джорджтаун, базиран в Катар, се съгласи, че екипът на Тръмп е подценил иранската реакция. „Изненадата“ на администрацията, че тази операция не е толкова бърза, колкото отстраняването на Мадуро във Венецуела, „всичко това ми подсказва, че те наистина са мислели, че иранците блъфират“, каза той. „Иранците нарушиха живота тук. Те не са сринали Доха или Дубай, но в голяма степен изпълниха обещанията, които ясно и многократно дадоха преди началото на военните действия“.

Докато интензивността на иранските удари с дронове и ракети срещу държавите от Персийския залив е намаляла, арсеналът на Ислямската република остава политически мощен, дори и да не е военно решаващ. Атаки бяха насочени към складове за гориво на международното летище в Кувейт в неделя, часове след като сградата на Public Institution for Social Security в страната беше подпалена при удар с дрон. В Саудитска Арабия двама души загинаха, а други 12 бяха ранени, когато военен снаряд се удари в жилищен комплекс.

Това помага да се обясни нарастващата регионална тревога. В разговор с Тръмп в събота емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани подчерта „важността от овладяване на кризата и засилване на дипломацията, за да се сложи край“. А Оман, който посредничеше в разговорите между САЩ и Иран, които Тръмп прекрати, също е обезпокоен. Външният министър Бадр Албусаиди предупреди в неделя, че регионът е в „опасен повратен момент“.

Някои правителствени и военни служители в държавите от Персийския залив започват да се дразнят от бомбастичния тон на администрацията, казаха три източника, запознати с въпроса. „Посланията, идващи от Вашингтон, са почти порнографски. Сякаш лидерите се наслаждават на кръвопролитието, без ясен край на играта. Докато икономиките в ССЗ (Съветът за сътрудничество в Персийския залив) са засегнати“, каза бивш високопоставен американски служител, който в момента се намира в региона.

Какво иска Америка на Тръмп от своите съюзници

Краят на войната също ще бъде минно поле за съюзниците на САЩ. Преработен духовнически режим в Иран, под ръководството на новоназначения върховен лидер Моджтаба Хаменей, ако той оцелее, може да представлява по-малка външна заплаха, но да изисква редовни последващи военни удари, за да бъде държан под контрол. Всяко бъдещо правителство, водено от остатъци от Корпуса на ислямската революционна гвардия, може да даде приоритет на вътрешните репресии, но също така да заплашва региона. Никой не иска хаоса на обществен срив в Иран. И всички знаят, че Тръмп може просто да повтори вътрешнополитическия си подход – да обяви победа, да се оттегли и да остави всички останали да се справят с последствията.

Администрацията на Тръмп изглежда обсебена от европейската слабост. Министърът на отбраната Пийт Хегсет например укори съюзниците, които „си кършат ръцете и се възмущават“, докато „се колебаят относно използването на сила“.

Един от начините Европа да поправи разрива, без да компрометира принципите си, би бил да помогне сама на себе си. София Гастън, старши изследовател в Центъра за държавност и национална сигурност към катедрата по военни изследвания в King's College London, каза, че САЩ очакват три неща от съюза си с Великобритания: стратегическо съгласие, културно съгласие и изключителни способности. Демонстрацията на ефективен отбранителен капацитет може да направи различията в стратегията и културата по-приемливи във Вашингтон.

„Колкото повече държава като Великобритания инвестира в собствената си сила, просперитет и способности, толкова по-привлекателна става за Съединените щати като партньор, но също така толкова по-добре може да защитава собствените си интереси срещу турбуленцията на подобен съюз“, каза Гастън.

В Персийския залив отношението към САЩ ще се пречупи през последствията от войната, но и през поведението на Иран. „Мисля, че е справедливо да се каже, че ако сте средностатистически жител на Персийския залив, в най-добрия случай сте ядосани или раздразнени от САЩ, а още повече от Израел“, каза Мъсгрейв. „Но хората, които стрелят по нас, не са Америка или Израел, а Иран може да има стратегия, която е калибрирана да увеличи натиска върху държавите от Персийския залив, за да вкара клин между тях и Съединените щати. Но в крайна сметка Иран е този, който стреля по нас“.

Някои наблюдатели предвиждат, че гневът към Иран може да накара някои държави от Персийския залив да гледат по-благосклонно на нормализирането на отношенията с Израел – приоритет на Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза пред Fox News миналата седмица, че вярва, че войната ще бъде „вход към мир“ в Саудитска Арабия.

Двама бивши високопоставени израелски служители, които поддържат тесни отношения с държавите от Персийския залив, обаче казаха, че чуват „нарастваща загриженост“ относно последните военни действия на Израел. „През последните две години и половина Израел води война и завзе части от Сирия, Ливан и Газа и удари Катар. И има крайно десни министри в израелското правителство, които заявяват, че искат да контролират територия до реките Ефрат и Тигър“, каза един от служителите. „Така че има държави, които се питат дали свалят Иран само за да се издигне Израел като новата регионална хегемония“.

Последствията от войната с Иран са тежки и непрекъснато се разширяват. Те ще оставят света променен. 

Характерният ход на Тръмп е да разрушава установени структури, преди да види къде ще паднат парчетата и след това да намери начин да обяви победа. Приложена към Близкия изток, тази стратегия е изключително рискована и невъзможна за предвиждане от съюзниците.

Президентът каза пред списание The Atlantic миналия април, че през първия си мандат е трябвало „да прави две неща: да управлява страната и да оцелее“. Той добави: „А втория път управлявам страната и света“.

Тази война показва на останалата част от света колко бурна ще бъде тази позиция.

По темата

Източник: CNN    
война с Иран администрация Тръмп международни отношения съюзници на САЩ Геополитически промени Близък изток Икономически последици Политика Америка на първо място Регионална нестабилност Дипломатическа криза
Последвайте ни

"Срам ме е от заплатата ми": Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

Цената на петрола

Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Най-заразната болест в света се разпространява в Калифорния - повече от 100 деца са изложени на риск в голям град

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Тайната защо японските коли се славят като много издръжливи

Тайната защо японските коли се славят като много издръжливи

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 16 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 11 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 12 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

За жените и мъжете ползите и рисковете от AI са различни

Технологии Преди 5 минути

Досега мнозина смятаха, че изкуственият интелект ще се отрази еднакво на хората. Ново проучване обаче показва, че има съществени разлики в очакванията и реалностите за въздействието на технологията както за мъжете, така и за жените

Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Почина Дженифър Ръниън, звезда от култовия филм „Ловци на духове“

Свят Преди 8 минути

Опечаленото семейство на актрисата съобщи сърцераздирателната новина в социалните мрежи

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Краят на маларията? Учени откриха протеин, който спира заразата

Любопитно Преди 30 минути

Изследователите са изучавали особеностите на деленето на маларийния плазмодий – паразит, причиняващ малария

<p>&quot;ДПС- Ново начало&quot;&nbsp;предлага великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността</p>

"ДПС- Ново начало" внасят законови промени, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедност

България Преди 52 минути

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2025 г. заедно с т. нар. великденска и коледна добавки е 976,90 лв.

Турция разположи изтребители F-16 в Северен Кипър

Турция разположи изтребители F-16 в Северен Кипър

Свят Преди 56 минути

5 причини да изберем Apple Watch 11 вместо по-стар модел

5 причини да изберем Apple Watch 11 вместо по-стар модел

Любопитно Преди 1 час

9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново

9 март: Кървавата пролет, когато терорът спря на гара Буново

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Снимката е илюстративна

Турция удължи срока на отмяната на полетите до дестинации в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Това е поредното удължаване на отмяната на полети между Турция и държави от Близкия изток заради продължаващата военна ескалация в региона на Персийския залив и Ливан

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

Фондовите пазари в Източна Азия отбелязаха рязък спад

Свят Преди 1 час

В Сеул индексът Kospi бързо загуби близо 7 процента от стойността си до 5200,17 пункта

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Свят Преди 2 часа

Огънят, започнал от магазин за вейпинг, предизвика затваряне на гарата за неопределено време, няма информация за пострадали

<p>Макрон: Първият западен лидер, който говори с иранския президент след конфликта&nbsp;</p>

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Френският лидер призова Техеран да прекрати атаките в региона и да гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток

<p>&quot;Огнена топка&quot; от Космоса удари покрив на къща в Германия</p>

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

Свят Преди 3 часа

"Огнена топка" е наблюдавана над няколко германски провинции, полицията съобщава за удар по жилищна сграда в Кобленц, без пострадали

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Краят на дългото чакане? Нова технология превръща всеки бъбрек в съвместим за трансплантация

Любопитно Преди 3 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редовед

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

По-силна от Земята? Изненадващи разкрития за древното магнитно поле на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Магнитните полета помагат за защита от опасните космически лъчи, а в случая на Земята - и от силната слънчева радиация

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Любопитно Преди 3 часа

Експерти съветват кои изследвания да добавите към рутинната си кръвна картина, за да хванете болестите навреме

<p>Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите</p>

Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите

България Преди 3 часа

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в.

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
1

Световен феномен край Ботевград

sinoptik.bg
1

Метеорит проби покриви в Германия

sinoptik.bg

Стрелба по дома на Риана в Бевърли Хилс, певицата е била вътре!

Edna.bg

Имениците на 9 март: Какви са поверията за тоази ден

Edna.bg

Грийлиш се възстановява по... свой собствен начин и изненада всички с какво се занимава

Gong.bg

Нова звездна двойка: новина за Мбапе "разтърси" Испания

Gong.bg

Служители на „Български пощи” излязоха на протест с искане за по-високи заплати

Nova.bg

Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин

Nova.bg