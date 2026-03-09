„Наистина не ми пука. А на теб?“: Как войната на Тръмп с Иран остави съюзниците в шок

О тношението на Америка към съюзниците преди войната с Иран беше геополитическият еквивалент на лозунга върху яке, което някога скандално носеше първата дама Мелания Тръмп: „Наистина не ми пука. А на теб?“.

Администрацията на Доналд Тръмп не само отхвърли коалициите и не потърси дипломатическата легитимност, която характеризираше войната в залива или дори войната в Ирак; тя започна настъплението си, заедно с Израел, без дори да информира много от своите приятели.

Вземете например изненадата по време на пътуване до Дубай на високопоставен член на италианското правителство, което е по-близко до идеологията на Тръмп от повечето правителства в Европа. „Помислете за фундаменталната липса на координация, която това показва: министърът на отбраната на един от най-близките съюзници на САЩ беше в региона, когато всичко започна, и нямаше никаква представа“, каза американски служител.

Девет дни по-късно войната въвлича света по-дълбоко от всякога в дезориентиращия водовъртеж, който вече определя американския живот в епохата на резките политически обрати на разрушителната политика на Доналд Тръмп, пише в свой анализ Си Ен Ен (CNN).

Първоначалните удари на САЩ и Израел, които убиха върховния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей, предизвикаха регионален хаос. Европейските и близкоизточните правителства се изправиха пред внезапна война, която не беше тяхна и която повечето от тях не искаха. Длъжностни лица се втурнаха да спасяват граждани, попаднали в разширяваща се бойна зона. Рязко нарасналите цени на енергията удариха крехките икономики, а вътрешната политика беше разтърсена от скандали. В Персийския залив съюзниците на САЩ бяха изправени пред сипещи се дронове и ракети, които разбиха разточителното спокойствие на блестящите стъклени градове, изникващи от пустинята, и затвори глобален авиационен кръстопът.

Сега някои съюзници започват да се разочароват на фона на нарастващите икономически разходи, страховете от мигрантска криза, ако Иран се срине, и уязвимостта на собствените им граждани. И те се тревожат какво може да последва.

Но въпреки триумфализма на администрацията и решимостта на критиците му да сравняват най-новата война на Америка с блатото на Ирак, е твърде рано да се прецени честно как може да приключи тази война.

Непрестанните въздушни удари на САЩ и Израел, по военен план, който изглежда много по-добре разработен от политическия, имат сериозен шанс да обезсилят способността на Техеран да заплашва съседите си. Това би било от полза за по-широкия Близък изток, би представило Тръмп като регионален силен лидер, би избавило Израел от екзистенциална заплаха и би подобрило националната сигурност на САЩ след почти 50-годишна вражда с Ислямската република.

Но без пълна смяна на режима иранците все още могат да платят висока цена, ако следват репресии, а не контрареволюция. А ако войната на Тръмп разруши иранската държава и предизвика гражданска война, бежанска криза или тежки икономически последици могат да дестабилизират света.

„Запазете спокойствие и (не) ги унижавайте“

Войната създаде нови геополитически реалности за западните и близкоизточните държави, които не могат да живеят с Тръмп, но не могат и без него.

Трудно е да се разбере защо европейските и заливните съюзници не са го предвидили. Тази война е силовото въплъщение на нова доктрина „Америка на първо място“, която освобождава американската мощ, за да наложи ново виждане за интересите на САЩ. Подобно на свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от страна на САЩ, тя отразява изказването на съратника на Тръмп Стивън Милър по CNN миналата година, че „железните закони на света“ означават, че силните нации могат да управляват чрез сила. Това е олицетворение на вулканичния темперамент на Тръмп, склонността му към огромни рискове, алергията му към стратегия и стремежа му към неограничена власт. Най-непредсказуемият президент на модерната епоха превърна най-голямата световна суперсила в най-смущаващото влияние в света.

Един европейски дипломат каза пред CNN, че основният мотив за военно участие в конфликта е „защита на националните интереси“. Други твърдят, че управлението на отношенията с Тръмп също е ключов национален интерес. „Засега се опитваме да запазим спокойствие и да не ги унижаваме“, каза европейски дипломат, обяснявайки, че враждебността може да има обратен ефект.

Жулиен Барнс-Дейси, директор на програмата за Близкия изток в Европейския съвет за международни отношения, каза, че европейците „са били хванати неподготвени“. „В глобален план те сега реагират на ежедневните прищевки на американски президент, който причинява огромни сътресения“, каза Барнс-Дейси. Той добави: „Те са между чука и наковалнята. От една страна искат да се придържат към някакво усещане за международно право или ред, основан на правила, а от друга отчаяно се опитват да останат в добри отношения с Тръмп“.

Колкото и шокирани да са европейците от презрението на Тръмп към международните институции, собствената им военна крехкост означава, че трябва да действат внимателно с президент, който е решаващ за тяхната отбрана.

„Твърде опростено е да се каже, че европейците са безусловни шампиони на международното право. Там, където повечето европейци се позиционират, е: „Ще осъдим вашите методи, но ще оправдаем вашите мотиви“, каза Никълъс Дънган, главен изпълнителен директор на стратегическата консултантска компания CogitoPraxis, базирана в Хага.

„Така че докато Израел и Съединените щати водят войната, която започнаха, европейците се опитват да участват, без да участват, и да се ангажират, без да се ангажират“, каза Дънган.

Но Тръмп, окуражен от командването си над страховитата американска военна мощ, изглежда не обръща внимание на европейските усилия да наваксат. „Изобщо не ме интересува. Те могат да правят каквото искат“, каза той пред CBS в събота, когато беше попитан дали иска повече помощ.

Шоковите вълни от войната с Иран разтърсиха трансатлантически съюз, който вече беше разклатен от подновените искания на Тръмп през януари Гренландия да се присъедини към Съединените щати.

„Специалните отношения“ са в криза, след като Тръмп реагира гневно на първоначалния отказ на Великобритания да позволи на американски пилоти да извършват бойни полети от нейните бази. Обсаденият министър-председател Киър Стармър осъди „смяна на режима от небето“ и говори от името на нация, травматизирана от войната в Ирак и дълбоко обидена от неотдавнашното омаловажаване от страна на Тръмп на жертвите на съюзниците във войните след 11 септември.

Други европейски държави извършиха по-ефективен балансиращ акт. Френският президент Еманюел Макрон не можа да „одобри“ удари „извън международното право“. Но привлече вниманието на Тръмп, като изпрати френския самолетоносач да защитава френските интереси.

Германският канцлер Фридрих Мерц се справи с трудното посещение в Овалния кабинет, като изрази общи опасения относно ядрената и ракетната програма на Иран и осъди заплахите му срещу Израел. Но испанският министър-председател Педро Санчес рискува жизненоважни търговски връзки, като забрани използването на американски военни съоръжения за удари срещу Иран и обвини САЩ, че играят „руска рулетка със съдбата на милиони“.

Белият дом беше изненадан от атаките срещу държавите от Персийския залив

Докато Европа се надпреварваше да се справи с дипломатическите и икономическите последици, ситуацията в Персийския залив беше много по-динамична.

Иранските ракетни и дронови атаки създадоха шокиращи сцени в Кувейт, Саудитска Арабия, Оман, Обединени арабски емирства, Катар и Бахрейн, някои от които се превърнаха в богати убежища за европейски и американски емигранти. Спирането на производството на втечнен природен газ в Катар и фактическото затваряне на Ормузкия проток, жизненоважен маршрут за транспортиране на петрол, предизвикват икономически хаос.

И все пак, невероятно, администрацията на Тръмп изглежда беше изненадана от ответните удари на Иран – доказателство за повърхностното планиране на войната от страна на Белия дом и може би лош знак за това, което предстои.

Израелски военен служител каза, че предвоенното предположение е било, че има „висока вероятност американски бази в региона да бъдат атакувани“, след като избухне конфликтът. Но той призна, че Израел и САЩ не са предвидили напълно степента, до която Иран ще атакува цивилни цели в държавите от Персийския залив. „За съжаление, това се превърна в част от тяхната стратегия“, каза служителят пред журналисти.

Пол Мъсгрейв, професор по управление в университета Джорджтаун, базиран в Катар, се съгласи, че екипът на Тръмп е подценил иранската реакция. „Изненадата“ на администрацията, че тази операция не е толкова бърза, колкото отстраняването на Мадуро във Венецуела, „всичко това ми подсказва, че те наистина са мислели, че иранците блъфират“, каза той. „Иранците нарушиха живота тук. Те не са сринали Доха или Дубай, но в голяма степен изпълниха обещанията, които ясно и многократно дадоха преди началото на военните действия“.

Докато интензивността на иранските удари с дронове и ракети срещу държавите от Персийския залив е намаляла, арсеналът на Ислямската република остава политически мощен, дори и да не е военно решаващ. Атаки бяха насочени към складове за гориво на международното летище в Кувейт в неделя, часове след като сградата на Public Institution for Social Security в страната беше подпалена при удар с дрон. В Саудитска Арабия двама души загинаха, а други 12 бяха ранени, когато военен снаряд се удари в жилищен комплекс.

Това помага да се обясни нарастващата регионална тревога. В разговор с Тръмп в събота емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани подчерта „важността от овладяване на кризата и засилване на дипломацията, за да се сложи край“. А Оман, който посредничеше в разговорите между САЩ и Иран, които Тръмп прекрати, също е обезпокоен. Външният министър Бадр Албусаиди предупреди в неделя, че регионът е в „опасен повратен момент“.

Някои правителствени и военни служители в държавите от Персийския залив започват да се дразнят от бомбастичния тон на администрацията, казаха три източника, запознати с въпроса. „Посланията, идващи от Вашингтон, са почти порнографски. Сякаш лидерите се наслаждават на кръвопролитието, без ясен край на играта. Докато икономиките в ССЗ (Съветът за сътрудничество в Персийския залив) са засегнати“, каза бивш високопоставен американски служител, който в момента се намира в региона.

Какво иска Америка на Тръмп от своите съюзници

Краят на войната също ще бъде минно поле за съюзниците на САЩ. Преработен духовнически режим в Иран, под ръководството на новоназначения върховен лидер Моджтаба Хаменей, ако той оцелее, може да представлява по-малка външна заплаха, но да изисква редовни последващи военни удари, за да бъде държан под контрол. Всяко бъдещо правителство, водено от остатъци от Корпуса на ислямската революционна гвардия, може да даде приоритет на вътрешните репресии, но също така да заплашва региона. Никой не иска хаоса на обществен срив в Иран. И всички знаят, че Тръмп може просто да повтори вътрешнополитическия си подход – да обяви победа, да се оттегли и да остави всички останали да се справят с последствията.

Администрацията на Тръмп изглежда обсебена от европейската слабост. Министърът на отбраната Пийт Хегсет например укори съюзниците, които „си кършат ръцете и се възмущават“, докато „се колебаят относно използването на сила“.

Един от начините Европа да поправи разрива, без да компрометира принципите си, би бил да помогне сама на себе си. София Гастън, старши изследовател в Центъра за държавност и национална сигурност към катедрата по военни изследвания в King's College London, каза, че САЩ очакват три неща от съюза си с Великобритания: стратегическо съгласие, културно съгласие и изключителни способности. Демонстрацията на ефективен отбранителен капацитет може да направи различията в стратегията и културата по-приемливи във Вашингтон.

„Колкото повече държава като Великобритания инвестира в собствената си сила, просперитет и способности, толкова по-привлекателна става за Съединените щати като партньор, но също така толкова по-добре може да защитава собствените си интереси срещу турбуленцията на подобен съюз“, каза Гастън.

В Персийския залив отношението към САЩ ще се пречупи през последствията от войната, но и през поведението на Иран. „Мисля, че е справедливо да се каже, че ако сте средностатистически жител на Персийския залив, в най-добрия случай сте ядосани или раздразнени от САЩ, а още повече от Израел“, каза Мъсгрейв. „Но хората, които стрелят по нас, не са Америка или Израел, а Иран може да има стратегия, която е калибрирана да увеличи натиска върху държавите от Персийския залив, за да вкара клин между тях и Съединените щати. Но в крайна сметка Иран е този, който стреля по нас“.

Някои наблюдатели предвиждат, че гневът към Иран може да накара някои държави от Персийския залив да гледат по-благосклонно на нормализирането на отношенията с Израел – приоритет на Тръмп. Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза пред Fox News миналата седмица, че вярва, че войната ще бъде „вход към мир“ в Саудитска Арабия.

Двама бивши високопоставени израелски служители, които поддържат тесни отношения с държавите от Персийския залив, обаче казаха, че чуват „нарастваща загриженост“ относно последните военни действия на Израел. „През последните две години и половина Израел води война и завзе части от Сирия, Ливан и Газа и удари Катар. И има крайно десни министри в израелското правителство, които заявяват, че искат да контролират територия до реките Ефрат и Тигър“, каза един от служителите. „Така че има държави, които се питат дали свалят Иран само за да се издигне Израел като новата регионална хегемония“.

Последствията от войната с Иран са тежки и непрекъснато се разширяват. Те ще оставят света променен.

Характерният ход на Тръмп е да разрушава установени структури, преди да види къде ще паднат парчетата и след това да намери начин да обяви победа. Приложена към Близкия изток, тази стратегия е изключително рискована и невъзможна за предвиждане от съюзниците.

Президентът каза пред списание The Atlantic миналия април, че през първия си мандат е трябвало „да прави две неща: да управлява страната и да оцелее“. Той добави: „А втория път управлявам страната и света“.

Тази война показва на останалата част от света колко бурна ще бъде тази позиция.