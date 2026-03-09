Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран

А мериканският президент Доналд Тръмп направи съвсем лаконичен коментар след новината за избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран и в интервю за „Таймс ъв Израел“ се ограничи с думите „Ще видим какво ще стане“.

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Тръмп каза, че решението кога ще спре войната с Иран ще бъде взето от него „съвместно“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Все пак американският президент даде да се разбере, че той ще има последната дума, като заяви: „Мисля, че (решението) ще бъде взаимно… донякъде. Ние си говорим. Ще взема решение в правилния момент, но всичко ще бъде взето предвид“.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: 🇺🇸🇮🇷 US President Donald #Trump declined to comment on Iran's announcement of Mojtaba Khamenei as the new supreme leader, sufficing by telling The Times of Israel, “We’ll see what happens.”#MojtabaKhamenei #Iran #Israel #IranIsraelUSAWar pic.twitter.com/wdDYv8cOcx — Kivu Post (@KivuPost_DRC) March 9, 2026

Той каза, че без него и Нетаняху Иран е щял да унищожи Израел.

Тръмп отново изрази недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал Нетаняху по делото за корупция с думите: „Кажете на този президент да го помилва веднага“.