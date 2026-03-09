Свят

Тръмп за новия лидер на Иран: Ще видим какво ще стане

Американският президент заяви, че решението за войната с Иран ще бъде взето съвместно с премиера на Израел Бенямин Нетаняху, като подчерта, че той ще има последната дума

9 март 2026, 08:13
Ескалация в Близкия изток: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона

Ескалация в Близкия изток: Първи жертви в Саудитска Арабия, ракетни удари и атаки с дронове в региона
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена

Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена
Цената на петрола

Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години
Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран

Кой е Моджтаба Хаменей – синът на Али Хаменей, избран за върховен лидер на Иран
Официално обявиха новия лидер на Иран, той е Моджтаба Хаменей

Официално обявиха новия лидер на Иран, той е Моджтаба Хаменей
Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток

Зеленски праща експерти по борба с дронове в Близкия изток
Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака

Терор в Осло: Взривът пред посолството на САЩ е планирана атака
Взрив в посолството на САЩ в Осло

Взрив в посолството на САЩ в Осло

А мериканският президент Доналд Тръмп направи съвсем лаконичен коментар след новината за избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран и в интервю за „Таймс ъв Израел“ се ограничи с думите „Ще видим какво ще стане“.

Тръмп се срещна с Нетаняху и заплаши Иран с нови удари

Тръмп каза, че решението кога ще спре войната с Иран ще бъде взето от него „съвместно“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Все пак американският президент даде да се разбере, че той ще има последната дума, като заяви: „Мисля, че (решението) ще бъде взаимно… донякъде. Ние си говорим. Ще взема решение в правилния момент, но всичко ще бъде взето предвид“.

Той каза, че без него и Нетаняху Иран е щял да унищожи Израел.

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Тръмп отново изрази недоволството си, че израелският президент Ицхак Херцог не е помилвал Нетаняху по делото за корупция с думите: „Кажете на този президент да го помилва веднага“.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Доналд Тръмп Иран Моджтаба Хаменей Върховен лидер на Иран Бенямин Нетаняху Израел Война с Иран Ицхак Херцог Дело за корупция Помилване
Последвайте ни

По темата

Цената на петрола

Цената на петрола "Брент" премина 100 долара за барел за първи път от години

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

Макрон разговаря с Тръмп и президента на Иран за напрежението в Близкия изток

"Родителите ми ме принудиха да се омъжа на 14 години"

Минималната пенсия се вдига

Минималната пенсия се вдига

pariteni.bg
Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 14 часа
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 10 часа
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 10 часа
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Голям пожар частично срути централната гара на Глазгоу, десетки влакове отменени

Свят Преди 50 минути

Огънят, започнал от магазин за вейпинг, предизвика затваряне на гарата за неопределено време, няма информация за пострадали

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

Пенсионери очакват парите си, докато служители на "Български пощи" протестират

България Преди 1 час

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Забравете кантара: 5 скрити числа, които издават болестите години преди лекарите

Любопитно Преди 2 часа

Експерти съветват кои изследвания да добавите към рутинната си кръвна картина, за да хванете болестите навреме

<p>Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите</p>

Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите

България Преди 2 часа

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в.

Новата седмица започва със слънце, но и сутрешни мъгли

Новата седмица започва със слънце, но и сутрешни мъгли

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Удареният хотел при израелски удар в Бейрут

Израел удари в сърцето на Бейрут

Свят Преди 9 часа

Израелската армия заяви, че ударът по хотела е бил насочен срещу петима командири на Силите Кудс

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Хиляди протестираха по света за правата на жените

Свят Преди 12 часа

На места демонстрациите се превърнаха и в израз на противопоставяне на войната срещу Иран

Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

Как протича евакуацията на българите, засегнати от конфликта в Близкия изток

България Преди 12 часа

Към момента са изведени около 3000 души

Иран удари жилища в Саудитска Арабия, загинали

Иран удари жилища в Саудитска Арабия, загинали

Свят Преди 13 часа

В провинция Ал Харж се намира голяма военновъздушна база

Израел удари, огън и дим над Техеран

Израел удари, огън и дим над Техеран

Свят Преди 13 часа

Израел: Щабът на Въздушно-космическите сили на иранския терористичен режим е атакуван

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Тръмп заплаши новия върховен лидер на Иран

Свят Преди 14 часа

Тръмп за Иран: Планът им беше да атакуват целия Близък изток

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Заснеха как Путин кашля, Русия изтри записа

Свят Преди 14 часа

Прокремълските военни блогъри дори се запитаха дали това не е умишлена недискретност, саботаж или някакъв вид бунт

Протест в София за правата на жените

Протест в София за правата на жените

България Преди 14 часа

Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи

МВнР: Израел пуска изходящи полети

МВнР: Израел пуска изходящи полети

Свят Преди 15 часа

На този етап, израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет

Евакуацията на македонски граждани от Близкия изток започва днес

Евакуацията на македонски граждани от Близкия изток започва днес

Свят Преди 16 часа

МВнР на РС Македония информира, че е сключило споразумение с авиокомпания

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

ОАЕ: Иран ни атакува с 1400 ракети и дронове

Свят Преди 16 часа

ОАЕ обяви, че действа в самозащита

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани грешки, които допускаме когато храним котката

dogsandcats.bg

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg
1

Световен феномен край Ботевград

sinoptik.bg
1

Метеорит проби покриви в Германия

sinoptik.bg

Имениците на 9 март: Какви са поверията за тоази ден

Edna.bg

Дневен хороскоп за 9 март, понеделник

Edna.bg

Успя ли Христо Янев да "разчупи" притеснения Ето'о?

Gong.bg

Алегри за победата в дербито: Интер остава фаворит за титлата

Gong.bg

Служители на „Български пощи” протестират с искане за по-високи заплати

Nova.bg

Крум Зарков: Сарафов трябва да излезе и да каже кой е политическият властелин

Nova.bg