Кувейт обяви форсмажор и намали добива на петрол

К увейтската петролна корпорация започна да намалява добива на петрол в събота и обяви форсмажор, присъединявайки се към по-ранните съкращения на добива на петрол и газ от Ирак и Катар, след като войната между САЩ и Иран блокира доставките от Близкия изток за осми пореден ден.

Войната блокира най-важната петролна артерия в света – Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ (LNG). Анализатори прогнозират, че Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия също скоро ще трябва да намалят производството, тъй като ще изчерпат капацитета си за съхранение на петрол.

Кувейтската петролна корпорация (KPC) обяви форсмажор, според търговско известие, видяно от агенция Ройтерс, след като е приложила намаление на производството на суров петрол и на преработвателния капацитет заради конфликта в Близкия изток.

Националната петролна компания не съобщи с колко ще намали добива. През февруари Кувейт е произвеждал около 2,6 милиона барела суров петрол на ден.

Компанията заяви, че намалението е предпазна мярка и ще бъде преразглеждано с развитието на ситуацията, като остава готова да възстанови производствените нива, когато условията позволят.

KPC обяви форсмажор поради, както се посочва, изрични заплахи от страна на Иран срещу безопасното преминаване на кораби през Ормузкия проток, продължаващи ирански атаки срещу Кувейт и „почти пълната липса“ в района на Арабския залив на налични плавателни съдове за превоз на суров петрол и нефтопродукти, показва известието.

Компанията отказа да коментира известието.

KPC е основен износител на нафта за Азия и значителен износител на авиационно гориво за северозападна Европа. Нафтата е суровина за производството на нефтохимически продукти.

Американско-израелската война срещу Иран вече се разпространи извън границите на страната, след като Техеран отвърна с удари по Израел и арабски държави от Персийския залив, които приемат американски военни съоръжения, а Израел започна нови атаки в Ливан, след като подкрепяната от Иран милиция Хизбула откри огън през границата.