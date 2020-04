Ескалация: Тръмп заплаши Иран, петролът скочи

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на ВМС на САЩ да унищожават иранските военни кораби, които предприемат агресивни действия срещу американски съдове.

"Разпоредих на военноморските сили на САЩ да обстрелват и унищожават всички ирански военни кораби, ако преследват нашите в морето", написа Тръмп в Туитър.

Заповедта идва седмица, след като 11 ирански моторни лодки и катери плуваха около военни кораби на САЩ в международни води в Персийския залив.

Тръмп спира миграцията към САЩ

Това стана, докато американския флот извършваше учения за патрулиране в региона. Тогава не се стигна до пряк сблъсък, но Пентагонът съобщи, че иранските съдове са извършвали "опасни и провокативни действия".

Лодките на Иранския революционен гвардейски корпус "многократно пресичаха пътя на американските кораби на изключително близки разстояния и с високи скорости", стигайки до 9 метра от носа на съдовете на САЩ.

Иранските лодки са игнорирали предупрежденията от американския флот за около час, преди най-накрая да отговорят на радиосъобщенията и след това да напуснат района.

В неделя Иранската революционна гвардия обвини ВМС на САЩ в "непрофесионално и провокативно поведение" при намеса във военни учения на Иран.

За първи път в историята отрицателни цени на петрола

Изявлението на Тръмп идва след като Техеран съобщи днес, че е изстрелял успешно първия си военен сателит.

Новините за ескалацията на напрежението в Персийския залив доведоха до поскъпване на фючърсите на петрола, чиито цени в началото на седмицата достигнаха отрицателни нива. Днес договорите за доставка на американски лек суров петрол през юни поскъпват с 23,16%, до 14,25 долара за барел. Еквивалентните фючърси на сорт Брент са нагоре с 4,50%, до 20,20 долара за барел.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.