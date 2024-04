Мистериозно заболяване: Хоспитализираха десетки хора в Аржентина

М истериозно респираторно заболяване хоспитализира десетки хора в Аржентина в огнище, което споделя зловещи прилики с COVID-19.

60 пациенти са били болни от "тежка атипична пневмония“ в столицата Буенос Айрес.

Сигнал за случаите беше разпространен чрез международна система за наблюдение на общественото здраве, предаде Daily Mail.

COVID привлече към вниманието на света в края на 2019 г. в резултат на същата база данни, наречена ProMed.

Властите в Пекин алармираха за огнище на "недиагностицирана вирусна пневмония“ в Ухан, което по-късно ще се окаже “кота нула“ на пандемията.

Опасна болест се разпространява на границата между Колумбия и Венецуела

Сигналът, подаден анонимно “чрез лице, познато на ProMed“, гласи: "През последните 30 дни изглежда е имало увеличение на тежката атипична пневмония, изискваща интензивни грижи в Буенос Айрес."

“Засегнатите лица са предимно млади хора без големи рискови фактори“, се посочва още в съобщението.

Пациентите се нуждаят от лекарска апаратура, която да им помага да дишат.

Не са направени официални изявления от аржентински официални лица, което означава, че подробностите за това, какво е действителното заболяване са оскъдни.

Сигналът предполага, че една трета от болните пациенти показват признаци на пситакоза (инфекция на дихателната система, която се причинява от Chlamydia psitaci - бел.ред.), причинена от вид хламидия, разпространена по птиците.

Много от засегнатите пациенти не са имали контакт с птици, се отбелязва в предупреждението.

