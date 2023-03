Мистериозна заразна болест в Танзания, отне живота на петима

Т анзания възложи на медицински експерти да разследват появата на мистериозна заразна болест, взела вече пет жертви в страната, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Болестта е открита у "седем души, развили следните симптоми: треска, повръщане, кръвоизливи и бъбречна недостатъчност", уточни снощи здравното министерство в комюнике.

Експерти са изпратени в региона Кагера на границата с Уганда, за да направят проучвания в тази връзка. От пациенти и починали са взети проби с цел да се определи произходът и характерът на заболяването, посочи в комюнике Тумайни Нагу от здравните власти, като призова населението да запази спокойствие.

