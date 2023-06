Случаите нарастват: 8 симптома на средновековната болест, която може да ни убие

Д анните на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) показват, че всеки ден в страната е имало повече от 1000 нови случая на полово предавани инфекции (ППИ).

Случаите на средновековното заболяване сифилис са на най-високо ниво от времето непосредствено след Втората световна война, сочат нови данни.

