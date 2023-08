Нова суперлаборатория ще предпази Великобритания от следващата глобална пандемия "Болест Х"

С лед опустошението, причинено от COVID-19, учените са увеличили усилията си, за да спрат следващата голяма пандемия, която ще осакати Обединеното кралство.

Ключът към тяхната работа е нова суперлаборатория, разположена в секретната военна база Портън Даун. Смята се, че това е едно от най-големите съоръжения с висока степен на защита в Европа, в което могат да се тестват опасни живи вируси.

Разширена след COVID-19, тя подготвя прототипи на ваксини, които могат да бъдат адаптирани за следващата "болест Х" в рамките на 100 дни след откриването ѝ.

The British government has unveiled a new vaccine research facility, where scientists are working to prevent future pandemics. It's located at Porton Down, a secretive military base in south west England best known for its work on chemical warfare.