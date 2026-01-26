Минесота на ръба: Смъртни случаи, протести и заплаха от гражданска война

Н апрежението в Минесота ескалира до исторически предел, докато анализатори предупреждават за нарастващия риск от гражданска война, а десетки хиляди хора се присъединяват към протестите срещу имиграционната политика на Доналд Тръмп. Съобщава се, че 1500 войници са в готовност за разполагане в Минесота, улиците са осеяни с плакати и гласове, викащи за справедливост и човешки права. Президентът заплаши да приложи Закона срещу бунтовническата дейност, ако властите не ограничат демонстрациите.

Смъртта на американските граждани Рене Гуд и Алекс Прети, застреляни от федералнислужители на Имиграционната и митническа полиция (ICE), е повратна точка.

Демонстрации се проведоха и в други големи градове в САЩ в събота, 24 януари, включително в Ню Йорк и Сан Франциско, в протест срещу по-широката федерална репресия от страна на агенти на ICE.

"Колко още жители, колко още американци трябва да умрат или да бъдат тежко ранени, за да приключи тази операция?“, попита кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей на пресконференция в събота, 24 януари, визирайки продължаващите имиграционни репресии на администрацията на Тръмп в Минеаполис. Разгневена тълпа се събра и руга федералните служители, наричайки ги „страхливци“ и им казвайки да се прибират вкъщи.

Във видеото: Служител на имиграционните власти в САЩ застреля жена в автомобила ѝ

You guys think we aren't striking, we aren't protesting, we aren't fighting. We fucking are.



This was Minneapolis today.

Убийството на Рене Гуд

Протестите срещу Имиграционната и митническа полиция (ICE) в Минеаполис се разрастнаха след убийството на Рене Гуд, 37-годишна невъоръжена американска гражданка, която бе простреляна от федерален служител на ICE. Частна аутопсия разкри, че Гуд е била уцелена три пъти — в ръката, гърдите и главата, предаде The Guardian.

Независимата аутопсия е била поръчана от адвокати от Чикаго, представляващи семейството на Гуд, а резултатите ѝ са били оповестени късно в сряда, 21 януари.

Процесът на разследване стана предмет на сериозно обществено напрежение, след като местните власти поставиха под съмнение версията на Федералното правителство, което определи Гуд като "домашен терорист", твърдящо, че тя е опитала да блъсне агента на ICE, Джонатан Рос, с автомобила си. Въпреки видеозаписи, показващи, че Гуд е завивала встрани от агента, твърденията на администрацията на Тръмп и проучванията на ФБР предизвикаха критики от местните органи.

Смъртта на Гуд действа като катализатор на напрежението в Минесота и предизвика конфликт между администрацията на Тръмп и местните власти.

Липсата на разследване срещу действията на Рос накара вълна от федерални прокурори да подадат оставки в знак на протест. Междувременно администрацията на Тръмп засили обвиненията си към жертвата и подкрепата за ескалация на действията по прилагане на имиграционното законодателство, което доведе до понякога насилствени сблъсъци с протестиращи и арести на американски граждани и деца.

Тръмп заплаши да приложи Закона срещу бунтовническата дейност

Законът е от 1807 г., и позволявана американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. ред. Президентът заплаши да го използва, ако властите в щата Минесота не попречат на протестиращите да атакуват имиграционните служители. Това действие е описано като "противоконституционно" от кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай, който призова ICE да напусне щата.

Високопоставен служител от Белия дом е заявил пред NBC News, че президентът води постоянни дискусии с помощници.

Този служител е казал, че Тръмп планира да продължи да „изисква“ сътрудничество между местните и федералните правоохранителни органи „дори повече, отколкото вече е искал“ през последните дни.

Президентът смята, че „единствената причина за този хаос и тези трагични ситуации е, че местните власти са отказали да работят с федералното правителство и насърчават съпротива, създавайки изключително трудни обстоятелства за работа на правоохранителните органи“, е добавил служителят.

Те също така твърдят, че макар „никой да не иска да вижда хаос, безредици и умиращи хора“, отбелязват, че „нищо от това не се случва в щати като Флорида или Тексас“, където операциите по прилагане на имиграционното законодателство продължават в щати, управлявани от републиканци.

Законът дава на президента правото да разположи военни или да федерализира войски от Националната гвардия в САЩ, за да се справи с вътрешни въстания.

Подписан като закон през 1807 г., той може да бъде приложен, когато има „незаконни препятствия, комбинации или събирания или бунт“ срещу властта на правителството на САЩ, се посочва в статута.

Тръмп е заплашвал да се позове на закона миналата година заради протести срещу ICE и Националната гвардия. Той също така многократно е намеквал, че може да се позове на него по време на първия си мандат, но никога не го е правил.

По-рано този месец американските кореспонденти Джеймс Матюс и Марк Стоун обсъдиха дали Тръмп може да се позове на закона в Минеаполис.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем е изправена пред призиви да подаде оставка

Гавин Нюсъм, губернаторът на Калифорния, заяви, че 54-годишната Ноем „трябва да ПОДАДЕ ОСТАВКА“ в остра критика на операциите на ICE в социалните медии.

„СПРЕТЕ НЕЗАКОННИТЕ масови депортационни акции в цялата страна СЕГА – ICE вече не депортира само опасни престъпници“, каза той.

Говорейки на пресконференция вчера, губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хоукъл каза: „Кристи Ноем е загубила правото си да ръководи и аз призовавам тя да подаде оставка като министър на вътрешната сигурност, или Доналд Тръмп да постъпи правилно и просто да я уволни.“

„Ако не, тя трябва да бъде отстранена или импийчмънтирана.“

Ноем е провела няколко пресконференции през последните седмици, предоставяйки актуална информация за обстоятелствата около стрелбите по Рене Гуд и Алекс Прети.

Говорейки след убийството на Прети в събота, Ноем заяви, че агентите са действали при самоотбрана и че Прети „оказал яростна съпротива“, след което го нарече "домашен терорист",оправдавайки действията на агентите, простреляли жертвата многократно.

Смъртта на Алекс Прети

BREAKING: A letter from Alex Pretti's Final Nursing Student:



"I was Alex Pretti's final nursing student. He was my friend and my nursing mentor. For the past four months, I stood shoulder to shoulder with him during my capstone preceptorship at the Minneapolis VA Hospital.…

Федерални агенти в Минеаполис застреляха втори американски гражданин смъртоносно. Жертвата е идентифициран от семейството си като 37-годишния Алекс Прети – медицинска сестра, работеща в интензивно отделение. Според близките му се смята, че той се е присъединил към протестни действия, след като по-рано този месец Гуд беше убита.

Прети загина, след като се опита да помогне на жена, която федерални агенти бяха повалили на земята. Свидетели под клетва потвърдиха, че той не е размахвал пистолет, а е носел телефон, когато е било произведено огнестрелно оръжие срещу него. Техните твърдения са потвърдени от видео записи от очевидци, разпространени в социалните мрежи. Кадрите показват как федерални агенти бутат жена на земята, а Прети й помага да се изправи, докато държи телефон. Той е повален от няколко агента на земята, а видео под определен ъгъл показва, че е бил налаган с оръжие от агент.

Около обстоятелствата, довели до смъртта на Прети, се появиха противоречиви версии.

Противоречиви версии на правителството и очевидци

От Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) заявиха, че агент е открил огън при самозащита, след като Прети, за когото твърдят, че е бил въоръжен с пистолет, се е съпротивлявал при опит да бъде обезоръжен. Тази версия беше оспорена от очевидци и служители, както и от семейството на Прети.

Прети е носел лицензирано оръжие, което е в неговото право спрямо Втората поправка на американската Конституция. Оръжието му е отнето от федералните агенти преди стрелбата, според очевидци.

В показанията си жената, която е заснела стрелбата непосредствено зад Прети, носеща розово палто, се е идентифицирала като „детски аниматор, която е специализирана в рисуване на лица“. Тя е свидетелствала, че е дошла на мястото на произшествието на път за работа, защото „участвам в наблюдението на общността си, защото е много важно да се документира какво прави ICE с моите съседи“.

Тя описа ужасяващата сцена, в която Прети е бил повален от федерални служители, след като е дошъл на помощ на друг наблюдател, когото агентите са блъснали на земята. След това един федерален агент е напръскал с химическо вещество лицата на Прети и на жената, на която се е опитвал да помогне.

Жената свидетелства, че не е видяла никакъв признак Прети да държи пистолет в нито един момент.

Тя каза: „Агентите повалиха мъжа на земята. Не го видях да докосва никой от тях – той дори не беше обърнат към тях. Не изглеждаше, че се опитва да се съпротивлява, а просто се опитваше да помогне на жената да се изправи. Не го видях с пистолет. Хвърлиха го на земята. Четирима или петима агенти го държаха на земята и просто започнаха да стрелят по него. Простреляха го толкова много пъти… Не знам защо го застреляха. Той просто помагаше. Бях на пет фута от него и те просто го застреляха…“

Тя продължи: „Прочетох изявлението на DHS за случилото се и то е грешно. Мъжът не се е приближил до агентите с пистолет. Той се е приближил до тях с камера. Просто се е опитвал да помогне на жена да се изправи и те са го повалили. Чувствам се уплашена. Минаха само часове, откакто застреляха мъж точно пред мен, и не се чувствам, че мога да се прибера вкъщи, защото чух, че агентите ме търсят. Не знам какво ще направят агентите, когато ме намерят. Знам, че не казват истината за случилото се.“

This New York Times story is not paywalled, and it shows a second-by-second breakdown of what happened. Please scroll through it.



This is not what America, or anywhere, should be

Вторият свидетел, 29-годишен лекар, заяви в показанията си, че е видял стрелбата от прозореца на апартамента си близо до местопроизшествието. Преди стрелбата, свидетелят каза, че е видял Прети да крещи на агентите, но „не го е видял да атакува агентите или да размахва оръжие от какъвто и да е вид“.

След стрелбата, когато лекарят се опита да окаже медицинска помощ, първоначално му е било попречено да го направи. „В началото агентите на ICE не ме пускаха“, каза той. „Но никой от агентите на ICE, които бяха близо до жертвата, не правеше CPR, а аз можех да кажа, че жертвата е в критично състояние. Настоях агентите на ICE да ме пуснат да го прегледам.“

Когато лекарят най-накрая убедил агентите да го пуснат, той каза, че е бил объркан защо жертвата е била настрани, но вместо да провери пулса му или да извърши CPR, служителите „изглежда са броили огнестрелните му рани“.

Жертвата е имала „поне три огнестрелни рани в гърба“, каза лекарят.

Протестите

В отговор на смъртта на Гуд и Прети, хиляди хора излязоха на протест. Служители и бизнеси в Минесота се обединиха в опити да предизвикат обществено внимание към агресивните действия на ICE. Множество стотици бизнеси, включително ресторанти и търговски обекти, затвориха врати, за да изразят своето несъгласие. Протестите, в които се включиха и активисти, призовават за прекратяване на операциите на ICE и за по-висока защита на правата на мигрантите.

Нараства недоволство сред местните органи относно действията на ICE, които често са описвани като фашистки. Политическите лидери и експерти по правата на човека поставят под въпрос легитимността на действията на агенцията и нейния негативен ефект върху общността.

Настъпление на федералната власт

Администрацията на Тръмп отговори на действията на протестиращите с настъпление, разполагайки хиляди агенти на ICE в Минесота, като част от операция "Метро Сърдж", насочена срещу "най-опасните" нелегални имигранти. Но вместо това, действията на ICE привлякоха критики за расово профилиране и произволни арести, които засегнаха американски граждани и икономически активни лица.

Българин в Канада беше задържан от ICE

Дмитрий Георгиев е бил арестуван от граничната полиция на САЩ, когато погрешка се доближил до канадско-американската граница в Квебек. Според неговите думи той не е имал намерение да влиза в Съединените щати. Но това нямало значение. Той бил арестуван от граничната полиция и прекарал следващите два и половина месеца в "черна дупка" на задържане от ICE.

"За какво съм тук?" каза Георгиев от ареста на ICE в Плимут, Масачузетс. "Не съм искал убежище", обясни българинът. Той просто искал да си купи самолетен билет и да се прибере у дома.

"Те казаха, че не ми е разрешено да влизам в Съединените щати. Аз им обясних: "Знам, просто искам да се върна в Канада", спомня си Георгиев.

TODAY: Hundreds of thousands in Minnesota braved -10°F weather to march through downtown Minneapolis as part of the statewide general strike demanding ICE out of the Twin Cities.

Много от детайлите на историята трудно биха могли да се потвърдят.

Политическа реакция

Губернаторът на Минесота Тим Уолц призова Доналд Тръмп да изтегли федералните агенти от Минесота в неделя, ден след като служители на граничния патрул на САЩ простреляха и убиха Алекс Прети, 37-годишна медицинска сестра от интензивно отделение, която наблюдаваше имиграционните репресии.

„Какъв е планът, Доналд Тръмп?“, попита Уолц на пресконференция. „Какво трябва да направим, за да изкараме тези федерални агенти от нашия щат?“

„Президент Тръмп, можете да сложите край на това днес. Изтеглете тези хора; приложете хуманен, целенасочен, ефективен имиграционен контрол – имате подкрепата на всички нас, за да го направите“, каза Уолц. „Моля, покажете малко приличие. Изтеглете тези хора.“

Какво е ICE?

ICE (Имиграционна и митническа полиция на САЩ) е американската правоохранителна агенция, която ръководи инициативата за масови депортации на администрацията на Тръмп, което беше централно обещание от предизборната кампания на президента Доналд Тръмп.

Агенцията прилага имиграционните закони и провежда разследвания за нелегална имиграция. Тя също така играе роля в отстраняването на нелегални имигранти от САЩ.

Доналд Тръмп значително разшири ICE, нейния бюджет и мисия, откакто се върна в Белия дом, и според съобщенията им постави цел от 3000 ареста на ден.

Какви правомощия имат агентите на ICE?

Агентите на ICE имат правомощието да спират, задържат и арестуват хора, които подозират, че пребивават незаконно в САЩ.

Те могат да използват смъртоносна сила „ако лицето представлява сериозна опасност за тях или за други хора, или ако лицето е извършило насилствено престъпление“, каза един експерт пред BBC.

Къде оперира ICE?

Marched today with my son Ben to protest ICE and the murders in Minneapolis.



The marches must not stop. The crowds, the volume must build.



We are facing violent tyranny and resistance is the only path.

ICE има 20 000 служители в 400 офиса в САЩ и по света, според уебсайта на агенцията.

Обикновено ICE оперира в САЩ, като някои служители са в чужбина. Нейната сестринска агенция, Службата за митнически и граничен контрол на САЩ (US Customs and Border Protection), технически патрулира границите на САЩ. Но тези роли стават все по-размити.

Откакто Тръмп се завърна в Белия дом, ICE и други агенции разположиха стотици служители в градове като Лос Анджелис, Чикаго и Минеаполис, за да откриват, арестуват и депортират хора.

Какво се случва с хората, задържани от ICE?

Понякога те биват временно задържани и след това освободени след разпит. При други обстоятелства ICE ги задържа и прехвърля в по-голям център за задържане.

Около 65 000 души са били задържани от ICE към 30 ноември 2025 г.

Защо ICE е критикувана?

Много общности са се противопоставили, когато ICE и партньорски агенции като Граничен патрул извършват операции.

BBC Verify установи, че ICE и други агенции са засилили използването на тактики като маскирани агенти в цивилни дрехи, немаркирани превозни средства, сълзотворен газ и лютив спрей, както и арести на места като болници, съдилища и училища, всички от които предизвикаха критики и протести.

Имиграционните адвокати са казали пред BBC, че след като ICE задържи дадено лице, понякога може да отнеме дни на семействата или адвокатите да разберат къде се намира то.