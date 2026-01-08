Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

Около 1000 души бяха принудени да прекарат нощта на летището в Амстердам

П ротести избухнаха в цялата страна в сряда вечерта, след като 37-годишната американска гражданка Рене Никол Гуд бе смъртоносно простреляна в колата си от агент на Имиграционната и митническа служба (ICE) по-рано същия ден в Минеаполис. Инцидентът бе заснет на видео, а очевидец описа изстрел в главата, който доведе до катастрофа на автомобила.

Събитието се случи сутринта в жилищен квартал южно от центъра на Минеаполис. Бдение със свещи в града бързо се превърна в марш с лозунги „ICE вън от Минесота“, а демонстрации се разпространиха в Ню Йорк, Чикаго и Сан Антонио. Федералните власти защитиха стрелбата, твърдейки, че Гуд е „въоръжила“ автомобила си. Президентът Доналд Тръмп заяви, че агентите са действали в самоотбрана, но лидерите на Минесота отхвърлиха тези твърдения като „пропаганда“. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей осъди разказа на администрацията и поиска ICE да напусне града, докато напрежението нарастваше, но протестите останаха мирни.

Източник: Getty Images

Какво трябва да знаете

Видеото от инцидента, споделено онлайн, показва агент на ICE да стреля от близко разстояние, след като SUV-ът на Гуд започва да се движи напред.

Губернаторът на Минесота Тим Уолз призова за спокойствие и предупреди срещу ескалация.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей нарече федералния разказ „глупости“ след преглед на видеото.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем определи инцидента като „вътрешен тероризъм“ срещу ICE; ФБР разследва.

Стрелбата се случи по време на най-голямата имиграционна операция на администрацията на Тръмп.

Щатски и федерални власти разследват, а призивите за съдебно преследване на агента нарастват.

Президентът Доналд Тръмп описа фаталната стрелба в Минеаполис като „ужасяваща сцена“, но избегна критика към агента.

Източник: Getty Images

Тръмп нарече ситуацията „жестока“, но изрази дискомфорт след преглед на записите. Той заяви, че Гуд изглежда е прегазила агент на ICE, и подчерта, че не иска никого да бъде прострелян или да се опитва да прегази полицаи. След гледане на видеото в забавен кадър обаче Тръмп се затрудни да защити действията на агента и нарече сцената „ужасяваща“. Той избегна въпроса дали стрелбата е била прекомерна и вместо това обвини имиграционните политики на бившия президент Джо Байдън. Гуд, американска гражданка, е прекарала по-голямата част от живота си в Колорадо.

Граничният комисар Том Хоман заяви пред CBS News, че няма да коментира видеото, докато разследването не приключи.

Кметът на Минеаполис Фрей остро критикува ICE след фаталната стрелба.

Джейкъб Фрей остро критикува федералното имиграционно прилагане след смъртоносната стрелба по Рене Никол Гуд и заяви пред CNN, че инцидентът отразява по-широк проблем с операциите на ICE в цялата страна.

В отговор на критиките към собствения си език Фрей каза: „Много съжалявам, ако съм обидил нежните им уши като на дисни принцеса, но ето какво – ако говорим за провокация: от една страна има някой, който пусна псувня, а от друга – някой, който уби човек“.

Фрей аргументира, че по-сериозният проблем е самото насилие, а не думите му. Той добави, че начинът, по който федералните агенти влизат в градовете, не е приемлив и че стрелбата подчертава опасностите от агресивните федерални тактики.

Източник: Getty Images

Джими Кимъл критикува Тръмп заради стрелбата на ICE и подчерта острата реакция на кмета на Минеаполис.

Водещият на късно вечерно шоу Джими Кимъл се нахвърли върху президента Доналд Тръмп в монолога си, критикувайки реакцията му към фаталната стрелба с участието на ICE в Минеаполис. Кимъл нарече Тръмп „маниак“ и постави под въпрос разказа на администрацията.

„Видях видеото. На мен не ми изглеждаше сякаш някой е бил прегазен. Изглеждаше ми като жена, която се уплаши, опита да избяга и те я простреляха“, каза Кимъл, добавяйки, че съдът ще реши случая.

Той пусна кадри от острите думи на кмета Джейкъб Фрей, който каза на ICE да „се махат по дяволите от Минеаполис“. Кимъл подчерта момента, като показа тениска с думите на кмета.

Протести срещу ICE са планирани в цялата страна след стрелбата в Минеаполис.

Демонстрации срещу Имиграционната и митническа служба ще продължат днес в Съединените щати, с планирани митинги в Ню Йорк, Северна Каролина, Тексас и други щати.

В Северна Каролина Партията за социализъм и освобождение организира протести в Дърам и Файетвил. В Ню Йорк активисти подготвят допълнителни демонстрации след вчерашния марш.

Постове в социалните мрежи сочат към митинги в Хюстън, Юта и Сан Диего, отразявайки нарастваща вълна от координирани действия след фаталната стрелба в Минеаполис.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс защити агента на ICE и нарече критиките „газлайтинг“ (Газлайтингът (gaslighting) е форма на психологическа манипулация, при която извършителят кара жертвата да се съмнява в собственото си възприятие, спомени и здрави разум, което води до загуба на увереност, несигурност и зависимост от манипулатора, често в дългосрочен план - бел. ред.).

Джей Ди Ванс издаде силна защита на агента на ICE, отхвърляйки твърденията, че офицерът е действал неправилно.

В дълъг пост в X Ванс аргументира, че Гуд е пречила на законна операция и че видеото показва как тя ускорява към агента и го удря преди изстрелите. Той нарече действията на агента самоотбрана и обвини „радикали“ в подклаждане на намеса в имиграционните закони.

This is preposterous.



First of all, she's not waving the officers through and has no right to do so even if she were. She is waving another car through, before the officers approach her car.



Second, the officers are not randomly searching her, they are approaching her vehicle… https://t.co/2PnvK8KOCE — JD Vance (@JDVance) January 8, 2026

Джей Ди Ванс притиска демократите относно стрелбата в Минеаполис.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс коментира последиците от стрелбата, предизвиквайки демократите да заемат позиция относно действията на агента.

В пост в X Ванс попита дали демократите в Конгреса и кандидатите за президент смятат, че агентът е сбъркал, защитавайки се срещу това, което описа като „луд левичар, опитал да го прегази“.

Ванс обвини демократите, че искат да криминализират правоохранителните органи за изпълнение на задълженията им.

Every congressional democrat and every democrat who's running for president should be asked a simple question:



Do you think this officer was wrong in defending his life against a deranged leftist who tried to run him over?



These people are going to try to arrest our law… — JD Vance (@JDVance) January 8, 2026

Жителите издигнаха барикади на мястото на стрелбата в Минеаполис.

Жители на Минеаполис издигнаха импровизирани барикади на кръстовището, където Рене Никол Гуд бе смъртоносно простреляна от агент на ICE.

С дървени палети, кофи за боклук, гуми и конуси те казаха, че барикадите са за предотвратяване на преминаване на автомобили. Охраняващите мястото се идентифицираха като членове на местната имигрантска общност и заявиха, че са дошли в знак на солидарност с Гуд.

Родителите помнят Рене Никол Гуд като състрадателна и креативна след стрелбата на ICE.

Появяват се почитания към Рене Никол Гуд, 37-годишната жена, простреляна смъртоносно от агент на ICE недалеч от дома ѝ в Минеаполис.

Гуд, американска гражданка и майка на три деца, е описвана от роднини като състрадателна, прощаваща и дълбоко отдадена на децата си.

Източник: Getty Images

Баща ѝ Тим Гангер я описа като „прекрасен човек“ с „добър, но труден живот“.

Майка ѝ Дона Гангер каза пред местни медии, че тя е била „един от най-добрите хора, които съм познавала“. Близки си спомнят за устойчивостта ѝ през лични трудности, включително загубата на съпруга си, военен ветеран.

Гуд е била награждавана поетеса, китаристка и американска гражданка. Тя е учила творческо писане в Университета Олд Доминиън във Вирджиния и недавно се е преместила в Минеаполис от Канзас Сити.

Градски лидери казаха, че тя е действала като правен наблюдател на дейностите на ICE, докато администрацията на Тръмп я обяви за „вътрешен терорист“. Бившият ѝ съпруг каза, че тя току-що е оставила 6-годишния си син на училище и се връщала у дома с партньора си.

Близките я помнят като състрадателна, прощаваща и отдадена на грижите за другите.

Съседи и членове на общността се събраха на бдение близо до мястото, изграждайки светилище от цветя и свещи и скандирайки името ѝ. Кметът Фрей призова за спокойствие, а губернаторът Уолц изрази съболезнования и обеща отговорност.

Животът на Гуд отразява страстите ѝ към писане, музика и вяра. Тя е учила английски в Университета Олд Доминиън, водила е подкаст с покойния си съпруг и се описвала онлайн като поетеса, майка и партньор.

Източник: Getty Images

Политиката на DHS поставя строги правила за употреба на сила от федерални офицери.

Политика на Министерството на вътрешната сигурност очертава как федералните офицери, включително от ICE, могат да използват сила, включително огнестрелно оръжие. Силата трябва да бъде „разумна според обстоятелствата“ и използвана само при необходимост.

Офицерите трябва да приоритизират деескалацията с вербални предупреждения и ненасилствени тактики. Насоките подчертават минимизиране на рисковете и избягване на ситуации, в които смъртоносната сила става единствена опция.

Федералните офицери са забранени да стрелят по оператор на движещо се превозно средство, освен ако смъртоносната сила не е оправдана според политиката.

Фондация за Рене Гуд събра над 350 000 долара.

Създадена е GoFundMe кампания в подкрепа на семейството на Рене Никол Гуд, 37-годишната американска гражданка, простреляна смъртоносно от федерален агент в Минеаполис на 7 януари.

Кампанията, озаглавена „Подкрепа за съпругата и сина на Рене Гуд“, събра над 358 000 долара. Организаторите искат даренията да помогнат на съпругата и децата ѝ да се справят със загубата.

Тръмп защити действията на ICE в интервю за NYT.

Президентът Доналд Тръмп защити действията на федералното правителство относно фаталната стрелба по Рене Никол Гуд от имиграционен агент в Минеаполис по време на интервю за The New York Times в сряда.

Той нарече инцидента „жестока ситуация“, заявявайки, че Гуд изглежда е ударила агент с автомобила си, и добави, че не иска никого да бъде прострелян или да заплашва правоохранителните органи.

„Това беше ужасна сцена“, каза Тръмп след гледане на видеото.

Училищата в Минеаполис затвориха „поради опасения за сигурността“.

Обществените училища в Минеаполис обявиха затваряне след фаталната стрелба по Рене Гуд от американски имиграционен агент в сряда.

Районът заяви, че няма да има занятия, спорт или извънкласни дейности в четвъртък и петък „поради опасения за сигурността, свързани с днешните инциденти в града“.