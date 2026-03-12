Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината

България

Заявлението за избиратели извън страната може да се подаде през интернет страницата на ЦИК, а срокът изтича на 24 март

След тежкия инцидент: Малена Замфирова претърпя нова операция

Увеличават заплатите за служителите в БДЖ, НКЖИ, пощите и градския транспорт

"ДПС - Ново начало" предлага фонд за компенсиране на хората и бизнеса с приходи от повишено ДДС
„Сляпо раняване“ и изгубени доказателства: Майката на Николай срещу прокуратурата за смъртта на шестимата в случая

Пролетта идва със сняг: Обрат във времето разваля слънчевата седмица

КЗК установи до 90% надценки в цените на храните, има ли данни за спекула при горивата

Ресорната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет

Гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас на посещение у нас

К ъм 12:00 ч. днес са подадени близо 16 хиляди заявления за гласуване от избиратели извън страната, каза зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева по време на брифинг във връзка с подготовката и произвеждането на изборите през април за народни представители. Матева припомни, че заявлението за избиратели извън страната може да се подаде през интернет страницата на ЦИК, а срокът изтича на 24 март.

По информация от Министерството на външните работи (МВнР) в заявлението на страницата на ЦИК е посочено, че е нецелесъобразно разкриването на секционни комисии в Израел, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Ливан, каза Матева. Тя допълни, че там има възможност да се подават заявления, но решението дали ще бъдат разкрити секции ще бъде взето по-късно, когато се определя броят на секциите и местата, в които ще бъдат открити.

Днес получихме писмо от МВнР от посолството в Бразилия, тъй като тя е параметризирана за подаване на заявления, по препоръка на външното министерство, каза говорителят на ЦИК. Матева допълни, че има искане от посолството да бъде включена тази възможност да се подават заявления и за посолството в Бразилия. Предстои ЦИК да вземе решение, каза Матева.

Жребият за номерата на бюлетините ще се тегли на 18 март.

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Тежка катастрофа със загинали край Луковит

БАБХ с проверки, свързани с училищното хранене в страната

България Преди 11 минути

До момента са извършени 339 проверки

Футболни емоции връхлитат звездните кулинари в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 20 минути

Златните и Платинените ще се докоснат до тайните на сиренето

"Оскари под прицел": ФБР предупреди за възможна атака от Иран по време на церемонията

Свят Преди 1 час

Холивуд е в състояние на повишена тревога преди неделната вечер, след като американското разузнаване сигнализира за потенциални ответни удари с дронове срещу Западното крайбрежие на САЩ

Арестуваха граничен полицай, седнал зад волана с близо 2 промила алкохол

България Преди 1 час

Водачът се легитимирал със служебната си карта

Израел съобщи, че е ударил обект от иранската ядрена програма

Свят Преди 1 час

Последното желание на Ерик Дейн: Ребека Гейхарт разказа за „разтърсващ момент“ с актьора преди смъртта му

Свят Преди 1 час

Актьорът почина на 19 февруари на 53-годишна възраст, едва 10 месеца след като публично обяви, че страда от амиотрофична латерална склероза (АЛС)

Избраха външните експерти, които ще проверяват машините за гласуване

България Преди 1 час

Общо четири заявления са одобрени за участие при нужда от трима външни специалисти

Неприлично богати: В света има все повече милиардери

Любопитно Преди 1 час

Шефът на SpaceX и Tesla Илон Мъск остава най-богатият човек в света за втора поредна година

<p>НС прие&nbsp;нови санкции срещу дискриминацията</p>

България Преди 1 час

Повишава се глобата за всеки, който извърши нарушение по смисъла на закона, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание

Силно земетресение разлюля Гърция

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил на дълбочина приблизително 10 километра

Иновативната система за облекчение на хронични болки, дискомфорт, напрежение в кръста, врата и раменете

Любопитно Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Самолетът на „Страшния съд“ отново в небето над САЩ

Свят Преди 2 часа

Секс, лъжи и църковни милиони: Папа Лъв XIV отстрани епископ заради посещения в бордеи

Свят Преди 2 часа

Светият престол официално прие оставката на епископ Емануел Шалета от Сан Диего, след като разследване го свърза с мексикански публични домове и мащабни финансови злоупотреби с църковни средства

„Възраждане“ призова за край на санкциите срещу Русия и таван на цените на горивата

България Преди 2 часа

Ситуацията е изключително лоша, заяви Цончо Ганев

Лукс за 350 000 долара: Какво има в „утешителните“ торбички на номинираните за „Оскар“

Любопитно Преди 2 часа

Номинираните за „Оскар“ ще получат подаръчни торбички на стойност 350 000 долара, включващи луксозни ваканции в Коста Рика и Лапландия, козметични процедури, липосукция, златни лакомства и дори консултации за предбрачни договори

Задържаният за подкуп служител на ГДБОП бе оставен в ареста и на втора инстанция

България Преди 2 часа

