"Това са глупости": Сблъсък на версии след убийството на жена в Минеаполис от имиграционните служби

Ж ена бе застреляна от агент на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) в Минеаполис, съобщава Sky News.

Общинският съвет идентифицира починалата жена като Рене Никол Гуд, която „се е грижела за съседите си тази сутрин и животът ѝ е бил отнет днес от ръцете на федералното правителство“.

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Говорителката на Министерството на вътрешната сигурност (DHS) Триша Маклафлин твърди, че починалата е била простреляна, когато се е опитала да „въоръжи“ превозното си средство и е направила опит да прегази полицай.

На пресконференция кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей нарече тези твърдения „глупости“ и разкритикува ICE за операциите ѝ, като каза на служителите да „се махат по дяволите“ от американския град.

„Те вече се опитват да представят това като самозащита. След като видях видеото, искам директно да кажа на всички, че това са глупости“, каза той.

Minneapolis Mayor Jacob Frey tells ICE to ‘get the f–k out’ after agent guns down woman https://t.co/OuI6XQqn8q pic.twitter.com/txQ1f1uxWd — New York Post (@nypost) January 7, 2026

Напрежението в града е високо през последните дни поради разполагането на служители на ICE по улиците.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем вече настоява, че операциите на ICE ще продължат в Минеаполис, докато ФБР е започнало разследване.

Какво е ICE?

ICE е федералната агенция за имиграция и митнически контрол на САЩ, отговорна за разследванията в областта на вътрешната сигурност и операциите по депортиране на хора, за които САЩ преценят, че са в страната незаконно.

Операциите му се увеличиха значително като част от мерките срещу имиграцията на администрацията на Тръмп.

Sky News стана свидетел на това как служители на реда отвеждат хора от улиците и ги натоварват в превозни средства.

Какво показва видеото от стрелбата в Минеаполис?

Видео от стрелбата, споделено в социалните мрежи от свидетели, показва как служители на реда се приближават към SUV, спрял по средата на пътя, и изискват от шофьора да отвори вратата и да хване дръжката.

Превозното средство се движи напред и друг служител на ICE, стоящ близо до превозното средство, от страната на водача, вади пистолета си и стреля поне два пъти в SUV-а от близко разстояние, отскачайки назад, когато колата се движи към него.

След това SUV-ът се удари в два паркирани автомобила, преди да спре спешно.

В публикация в Truth Social, президентът Доналд Тръмп заяви, че жената, шофирала колата, е била „много безразсъдна, пречела е и се е съпротивлявала“ и след това „насилствено, умишлено и жестоко е прегазила служителя на ICE, който изглежда я е застрелял при самозащита“.

Той каза, че служителят на ICE „сега се възстановява в болница“ и обвини за инцидента „Радикалната левица“ за „заплахи, нападения и нападения срещу нашите служители на реда“.

Бившият вицепрезидент Камала Харис, която загуби от г-н Тръмп на изборите през 2024 г., го обвини в „чиста газлайтингова кампания“.

„Пълно и справедливо разследване на щатско ниво е абсолютно необходимо“, каза тя в предаването X.

Служител на ICE „се страхува за живота си“

По-рано DHS заяви, че е започнало това, което нарече най-голямата операция за прилагане на имиграционното законодателство, провеждана някога от агенцията в Минесота, като се очаква 2000 федерални агенти и служители в района на Минеаполис за репресии, свързани отчасти с твърдения за измама, включваща сомалийски жители.

Г-жа Маклафлин каза: „Днес служители на ICE в Минеаполис провеждаха целенасочени операции, когато бунтовници започнаха да блокират служителите на ICE и един от тези насилствени бунтовници използва оръжие в превозното си средство, опитвайки се да прегази нашите служители на реда в опит да ги убие – акт на вътрешен тероризъм.“

„Служител на ICE, страхувайки се за живота си, живота на колегите си от реда и безопасността на обществото, е произвел защитни изстрели. Той използва обучението си и спаси собствения си живот и този на колегите си офицери. Предполагаемият извършител е бил ударен и е починал.“

Жертвата „се е опитала да избяга“

Един очевидец, Емили Хелър, каза пред партньорската мрежа на Sky в САЩ, NBC News, че жената изглежда се е опитвала да избяга, когато е била простреляна.

⚠️ [IMÁGENES DURAS]



Agente de ICE mata a mujer en Mineápolis.



La versión oficial de K. Noem (DHS) es que disparó "para protegerse".



Tú puedes juzgarlo. Necesitamos respuestas y transparencia.#ICE #Mineápolis #DHS #JusticiaParaLaVíctima #UsoDeFuerzaLetal #Noticias



Por.… pic.twitter.com/VjHriBJqWu — NewsMx Tv Medio de Comunicación (@NewsMx_Tv) January 7, 2026

„Те отидоха до колата ѝ и започнаха да се опитват да отворят вратата ѝ и тогава съм сигурен, че тя се уплаши и се опита да избяга. Тя се отдалечила малко назад и след това наклонила колелата си, за да може да потегли, и докато се опитвала да се придвижи напред, един от агентите на ICE застанал пред колата ѝ, протегнал се през капака и стрелял с оръжието си около три или четири пъти и я прострелял в лицето“, каза 39-годишният мъж.

Голяма група протестиращи се събраха на мястото на стрелбата, където изразиха гняв към служителите на реда. Десетки хора се редуваха да полагат цветя в кръг от запалени свещи, докато се организираше бдение.

Началникът на полицията в Минеаполис, Брайън О'Хара, не посочи, че жената се е опитвала да нарани някого, потвърждавайки, че е използвала автомобила си, за да блокира пътното платно на Портланд Авеню.

Той каза, че жената е била простреляна в главата и няма данни, че е била обект на „каквото и да е разследване или дейност от страна на правоохранителните органи“.

„В един момент служител на федералните правоохранителни органи се приближи до нея пеша и превозното средство започна да потегля“, каза началникът. „Произведени са поне два изстрела. След това превозното средство се разби отстрани на пътното платно.“

Г-жа Ноем определи инцидента като „акт на вътрешен тероризъм“.

Тя твърди, че жената „се е опитала да ги прегази и ги е блъснала с колата си“.

„Един наш офицер действаше бързо и дефанзивно, простреля, за да защити себе си и хората около него“, каза тя.

Г-н Фрей разкритикува ICE и обвини правоприлагащите органи, че разпространяват „измислици“ за стрелбата.

„Те не са тук, за да осигурят безопасност в този град. Това, което правят, не е да осигурят безопасност в Америка. Това, което правят, е да причиняват хаос и недоверие… Разкъсват семейства. Сеят хаос по улиците ни и в този случай буквално убиват хора“, каза той.

„Не вярвайте на тази пропаганда“

Губернаторът на Минесота Тим Уолц, който тази седмица обяви, че няма да се кандидатира за трети мандат, написа в X: „Видях видеото. Не вярвайте на тази пропагандна машина. Щатът ще гарантира пълно, справедливо и бързо разследване, за да се гарантира отчетност и справедливост.“

Но г-жа Ноем се нахвърли върху двамата мъже, твърдейки, че „като не работят с нас, губернаторът Уолц и кметът Фрей поставят тези престъпници на първо място пред нашите деца и внуци“.

Стрелбата е станала в жилищен квартал южно от центъра на Минеаполис, само на миля (1,6 км) от мястото, където Джордж Флойд беше убит през 2020 г.

Училищата в Минеаполис ще бъдат затворени в четвъртък и петък заради стрелбата.