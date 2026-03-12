Свят

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

От остри реплики към Виктор Орбан до критики срещу Доналд Тръмп – украинският президент рискува да отчужди ключови съюзници в критичен за войната момент

12 март 2026, 13:28
Т ърпението на Володимир Зеленски изглежда се изчерпва - и това започва да си личи, пише в свой анализ Politico.

През последните седмици украинският президент изостри риториката си както към критиците, така и към съюзниците, упреквайки европейските лидери за твърде бавната подкрепа, разменяйки остри реплики с унгарския премиер Виктор Орбан и открито подлагайки на съмнение подхода на Доналд Тръмп към войната.

По-твърдият тон отразява нарастващото разочарование в Киев, докато мирните преговори са в задънена улица, а финансовата подкрепа виси на косъм. Дори близки до Зеленски обаче предупреждават, че тази риторика рискува да отчужди точно тези партньори, на които Украйна разчита за пари, оръжия и дипломатическа подкрепа.

Това разочарование започва да оформя публичните послания на президента, според бивш съветник по външната политика на Зеленски.

„Тази фрустрация движи по-острата риторика“, казва бившият съветник, пожелал анонимност, тъй като все още поддържа добри отношения с украинския лидер.

„Това е цикъл, който започва да става саморазрушителен“, добавя той.

Украинският опозиционен депутат Микола Княжицки смята, че промяната е свързана и с натиска върху Киев в зациклилите мирни преговори.

„Зеленски разбира, че не може да жертва националните интереси и да се предаде“ по отношение на източните региони на страната, както изисква Кремъл, казва Княжицки и допълва:

„Ето защо изявленията му в комуникацията със западните лидери станаха по-ясни и директни“.

Той добавя, че украинският президент се опитва да демонстрира решителност и на вътрешния фронт: „В изявленията на Зеленски се вижда както желание за емоционално въздействие върху партньорите, участващи в преговорите... така и опит да засили вътрешнополитическите си позиции като твърд защитник на националните интереси на Украйна“.

Напрежението пролича миналата седмица, когато Европейският съюз публично порица украинския лидер заради изказвания, в които той изглежда заплаши унгарския премиер Виктор Орбан. Зеленски заяви, че ще даде адреса на „определено лице“ на украинските войници, за да могат да разговарят с него „на своя език“.

Макар да не назова Орбан по име, думите му бяха широко разтълкувани като насочени към унгарския лидер, който блокира пакет от заеми на ЕС в размер на 90 милиарда евро - сума, от която Киев отчаяно се нуждае, преди парите му да свършат през пролетта. Орбан също така вбеси Зеленски с твърденията си, че украинците умишлено са спрели притока на руски петрол през тръбопровода „Дружба“.

Освен че раздразни Европейската комисия, която в рядко срещано порицание каза на Зеленски, че не трябва да отправя „заплахи срещу държави-членки на ЕС“, забележката му не се хареса и на опозиционните лидери и критиците на Орбан в Будапеща. Те се опасяват, че Зеленски позволява на Орбан да го въвлече в риторична ескалация, която би могла да помогне на унгарския лидер в предстоящите парламентарни избори в страната.

„Коментарът на Зеленски беше глупав“, казва Петер Креко от Political Capital, независим институт за политически изследвания в Будапеща.

„Дори и да смятате, както аз, че унгарското правителство има своя дял в ескалацията на ситуацията - например с заплахите на Орбан да вземе петрол със сила - коментарът на украинския лидер беше крайно безотговорен“.

Тази война на думи дава на кампанията на Орбан „доказателство за техните твърдения, че Украйна заплашва Унгария“, добавя той.

В интервю за Politico и Welt Зеленски отхвърли критиките, че помага политически на Орбан, и обвини унгарския лидер, че заема страната на Москва. „Той стои на страната на руския лидер“, каза Зеленски, аргументирайки се, че Орбан се е опитал да блокира санкциите срещу Русия и да попречи на транзита на западни оръжия през Унгария.

Унгария „никога не ни е помагала с военна подкрепа от самото начало на тази война“, защото „приятелите и стратегическите партньори“ на Орбан са в Русия, добави Зеленски. Според него запазването на дипломатическо мълчание не би променило ситуацията.

Зеленски изрази разочарование и от Европейския съюз, че не се противопоставя по-категорично на Орбан.

„Не видях силни послания от европейските лидери“, каза той, подчертавайки, че сблъсъкът не е личен, а става дума за „украинските животи, сигурността на Украйна и сигурността на Европа“.

Не само към противници като Орбан Зеленски приема забележимо по-остър тон. На Световния икономически форум в Давос през февруари той изненада европейските лидери, като посвети голяма част от речта си на критики към тях, че не правят достатъчно в помощ на Украйна - нито в полза на собствената си отбрана.

„Твърде често в Европа нещо друго е по-спешно“, каза той. „Европа обича да обсъжда бъдещето, но избягва да действа днес“.

Тъй като това се случи само ден след като американският президент Тръмп вече бе подложил европейските лидери на сериозен натиск, хапливите забележки на Зеленски оставиха публиката слисана.

„Беше доста изненадващо“, казва Натия Сескурия, анализатор в Royal United Services Institute в Лондон.

„Зеленски е недоволен от начина, по който европейците мобилизират подкрепата си“, казва Сескурия.

Украинският президент е упреквал европейските лидери и преди, включително в първите месеци на войната и миналата година в Давос. Но този път тонът му беше почти подигравателен, докато изброяваше дълъг списък с оплаквания, започвайки от решението на ЕС да не използва руските активи, замразени в Европа, за финансиране на Украйна.

Зеленски стана и по-малко предпазлив в изказванията си за Тръмп - промяна спрямо педантичната предпазливост, която поддържаше миналата година след напрегната среща в Овалния кабинет. Тогава вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс го обвини в неблагодарност. След този епизод Зеленски до голяма степен се придържаше към стратегията да избягва гнева на Тръмп, надявайки се вместо това руският президент Владимир Путин да бъде първият, който ще каже „ньет“ на мира и така да фрустрира американския лидер.

В дипломатическото надлъгване между Зеленски и Путин кой да бъде представен като пречка пред мира, украинският лидер за кратко изглеждаше печеливш. След като работи с британския премиер Киър Стармър и други европейски лидери за възстановяване на отношенията с Вашингтон, Киев вярваше, че е постигнал пробив, когато Тръмп сигнализира готовност да участва в гаранциите за сигурност на следвоенна Украйна.

Но тонът се промени отново през последните седмици. Зеленски публично критикува многократните усилия на Тръмп да притиска Киев, а не Москва, за отстъпки, наричайки този подход „несправедлив“. Тази седмица той се оплака, че Тръмп тепърва трябва да упражни сериозен натиск върху Русия.

В интервюто за Politico Зеленски предположи, че Вашингтон пренебрегва отговорността на Русия за войната.

„Сега президентът Тръмп не повдига въпросите за отговорността и никой не говори за това“, каза той, твърдейки, че Украйна вече е направила значителни компромиси в търсенето на мир. Зеленски не пропусна и случайната хаплива подхвърляне към Тръмп. След като американският президент поиска помощта на Украйна при прехващането на ирански дронове, Зеленски беше попитан на пресконференция миналата седмица дали сега Киев държи козовете.

„Вие ми кажете“, отговори той с усмивка.

Проблемът е, че тези допълнителни критики „не постигат осезаеми резултати“, казва бившият съветник по външна политика. Миналата седмица, заедно с порицанието от ЕК, Тръмп затвърди образа на Зеленски като основна пречка за постигане на сделка с Русия, описвайки Путин като кооперативен и добавяйки, че украинският лидер „трябва да влезе в час“ и да прави компромиси.

Този обмен подчертава колко бързо острата риторика на Зеленски може да се разнесе извън Киев. Във Вашингтон и в някои европейски столици рискът е неговите критици да използват коментарите му, за да подсилят аргумента, че Украйна - а не Русия - стои на пътя на споразумението.

„Той трябва да бъде малко по-внимателен, когато става въпрос за критики към съюзниците му“, казва Сескурия и допълва:

„За Зеленски ще бъде от решаващо значение да има всички европейски съюзници на своя страна, когато става въпрос за това как да се действа с администрацията на Тръмп“.

