Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

П арламентът прие на първо четене без дебат изменения в Наказателния кодекс (НК), с които децата на 15 и 16 години получават същата защита при сексуални престъпления срещу тях като тези до 14-годишна възраст. Промените, внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“, бяха одобрени със 141 гласа „за“, без „против“ и с 27 „въздържал се“.

Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко! НК трябва да бъде променен в този дух

От името на вносителите Хамид Хамид („ДПС-Ново начало“) обясни, че законопроектът внася сериозни промени в наказателно-правната теория по отношение на разделението на лицата на малолетни и непълнолетни. Предлагаме в седем текста в глава „Разврат" от НК, които регламентират т.нар. сексуални престъпления спрямо малолетни, да се разшири обхватът по отношение на обектите на тези престъпления и в групата към 14-годишните да се включат децата, които са на 15 и 16 години, посочи той. За нас лицата на 15 и 16 години са също толкова деца, колкото и 14-годишните, отбеляза Хамид. Колко е актуален законопроектът можем всички да преценим в контекста на невижданите престъпления под хижа „Петрохан“ и връх Околчица, защото там сред жертвите е и лице на 15 години, коментира той.

Парламентът прие промени в НК, свързани със сексуалното насилие

Много държави вече са приели законодателни промени, които предвиждат по-тежки наказания и специална защита за деца и непълнолетни при сексуални престъпления, се казва в мотивите към законопроекта. Наказателният кодекс, в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция, приема 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си, затова „ДПС-Ново начало“ внася изменение, с което увеличава тази възраст на 16 години, посочват вносителите.

Например за блудство с дете, ненавършило 14-години, в момента Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от една до шест години. С измененията се предлага такива наказания да се налагат за блудство с дете до 16-годишна възраст.

При гласуването в пленарната зала промените в НК подкрепиха депутати от всички парламентарни групи, без „Възраждане“, които се въздържаха. Трима народни представители от „БСП-Обединена левица“ също гласуваха „въздържал се“, докато двама техни колега бяха „за“.