Медведев втрещи Германия, заплаши да отвлече Мерц

Свят

Канцлерът е „добре защитен“ въпреки руските заплахи

5 януари 2026, 21:27
Източник: AP/БТА

Б ившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че може да си представи операции по отвличане на други световни лидери, подобни на ареста на Николас Мадуро във Венецуела от САЩ, посочвайки сред тях германския канцлер Фридрих Мерц.

„Отвличането на неонациста Мерц може да бъде отличен обрат в този карнавал от събития“, каза Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, цитиран от ТАСС.

Медведев: Мерц лъже като Гьобелс

„Такъв сценарий е реално възможен“, добави Медведев.

„Има дори основания за наказателно преследване срещу него в Германия, така че това не би било загуба, особено след като гражданите страдат ненужно“, посочи Медведев.

Медведев заплаши с руски танкове в Берлин

В отговор Германия осъди остро изказването му.

„Както можете да си представите, ние, разбира се, взехме под внимание тези изявления и, както вероятно можете да си представите, федералното правителство осъжда всякаква форма на подобни заплахи по най-категоричен възможен начин“, заяви Себастиан Хиле, говорител на германското правителство, на брифинг в Берлин.

Той подчерта, че канцлерът е „добре защитен“ въпреки руските заплахи.

Източник: ТАСС, DPA    
Дмитрий Медведев Фридрих Мерц Руски заплахи
