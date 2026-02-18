Свят

Клаудия Шейнбаум: Мексико няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп

Тя отбеляза, че Мексико "вероятно" ще изпрати своя постоянен представител в ООН като наблюдател на насроченото за 19 февруари първо заседание на новия орган във Вашингтон

18 февруари 2026, 09:15
П резидентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че страната ѝ няма да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Шейнбаум посочи, че Мексико подкрепя стремежа към мир във всички възможни форуми. Въпреки това, "когато става въпрос за мир конкретно в Близкия изток… е важно да участват както Израел, така и Палестина, като се има предвид, че ние признаваме Палестина за държава“, подчерта мексиканската президентка.

Шейнбаум отбеляза, че Мексико "вероятно" ще изпрати своя постоянен представител в ООН като наблюдател на насроченото за 19 февруари първо заседание на новия орган във Вашингтон.

Санчес към Тръмп: Оценяваме поканата, но ще я отклоним

Тръмп формира Съвета за мир като част от своя план за прекратяване на войната между Израел и палестинската групировка "Хамас".

Много европейски държави, сред които и Германия, разглеждат Съвета за мир като конкурентна на ООН структура и не приеха поканата да участват.

Източник: БТА, Николай Велев    
Мексико Клаудия Шейнбаум Съвет за мир Доналд Тръмп Близък изток Израел Палестина ООН Война Израел-Хамас Отказ от участие
