Мерц: Присъединяване на Украйна към ЕС по ускорена процедура е нереалистично

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц заяви, че не вижда как Украйна би могла да се присъедини към ЕС в обозримо бъдеще, предаде ДПА.

"За членство от 1 януари догодина не може да става и дума. Не е възможно", каза Мерц след разговори с коалиционните си партньори в Берлин.

"Всяка страна, която иска да членува в ЕС, трябва да изпълни Копенхагенските критерии, процес, който обикновено отнема няколко години", отбеляза канцлерът.

Но добави, че в дългосрочен план на Украйна непременно трябва да бъде дадена перспектива за присъединяване.

"През това време можем бавно и постепенно да доближим Украйна до ЕС", посочи той.

"Това винаги е възможно, но толкова бързо присъединяване не е реалистично", каза Мерц.

Във вторник украинският лидер Володимир Зеленски отново поиска страната му да получи членство още от догодина.

"Присъединяването на Украйна към ЕС е една от най-големите гаранции за сигурността ни, но и за тази на Европа", написа в X украинският лидер след разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

Мерц добави, че ще се отнася до прекратяването на войната в Украйна, мирните преговори остават приоритет.

Канцлерът коментира темата за членството на Киев в ЕС в отговор на думи на своя съпартиец и външен министър Йохан Вадефул, който каза, че Украйна се нуждае от справедлив шанс да влезе в Европейския съюз.

"Създаването на трайна архитектура на мира в Европа изисква Украйна да получи справедлив шанс да се присъедини към ЕС", каза вчера Вадефул в Бундестага в отговор на парламентарно питане. Министърът не се ангажира с конкретна дата за членството, но преди това той бе пределно ясен пред страните кандидати от Западните Балкани, че няма как Киев да получи бърза писта.

Но и той подобно на канцлера изрази мнение, че на Украйна не бива да бъде отказвано да се присъедини в дългосрочен план, и добави, че тя трябва да получи съответната перспектива за това.

"Подобна стъпка може и да изглежда доста отдалечена днес, но за Германия и Европа е от фундаментален интерес Киев да може да спечели битката си с руския агресор", посочи той.