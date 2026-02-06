Мистериозни символи по целия свят загатват за изгубена цивилизация

В продължение на векове археолозите отхвърлят идеята, че напреднала цивилизация е съществувала много преди съвременните времена. Сега независим изследовател твърди, че е разкрил „доказателства, променящи парадигмата за изгубена цивилизация“, която е скрила сложен код чрез геометрия, символика и дизайн на монументи по целия свят, за да запази знанието си преди катастрофални събития.

Матю ЛаКроа заяви пред английското издание Daily Mail, че откритието, провокирано от скорошна находка в Египет, свързва символи на различни континенти и датира от преди 38 000 до 40 000 години.

Според ЛаКроа тази цивилизация е проследявала космически цикли, предвиждала е глобални бедствия и е вграждала учения за произхода на човека, структурата на Вселената и божественото съществуване в монументи и свещени обекти.

Неговото изследване започва след като идентифицира повтарящи се гигантски Т-образни форми, вдлъбнатини на три нива и стъпаловидни пирамиди, издълбани в древни камъни по целия свят. „Тези конкретни символи, които са изградени в различни размерни пропорции и се намират в древни камъни по целия свят, не би трябвало да съществуват; не се предполага нито една култура да има каквато и да е транс-континентална връзка“, обясни ЛаКроа.

Символите се появяват на места, вариращи от региона Ван в Турция до Южна Америка и Камбоджа. Според ЛаКроа произходът на тази глобална система се намира в района на езерото Ван в източна Турция, на обект, известен като Ионис.

Той го описва като най-ранния източник на символите, архитектурата и ученията на цивилизацията, като го датира на около 40 000 години. Той твърди, че там се съхранява оригиналният план, по-късно пренесен на места като Гиза и Тиуанако.

Повтарящи се мотиви, гигантски Т-образни форми, стъпаловидни пирамиди, обърнати пирамиди, лъвове и свещена геометрия се появяват в Ионис в най-концентрираната си форма, преди да се повторят на отдалечени обекти по целия свят, добави ЛаКроа.

Наблизо обектът Кефкалеси предоставя един от най-ясните примери за тези символи в камък. Базалтовият релеф с размери четири на четири фута, известен като релефът от Кефкалеси, съдържа сложна иконография, която отразява символите, открити в Ионис, Гиза и обекти в Южна Америка.

„Този релеф се превърна в един от най-важните артефакти за моите изследвания“, обясни ЛаКроа. „Той свързва Египет обратно с този регион и ни позволява да направим обратен инженеринг на глобалния модел“.

Експертът посочи повтарящи се мотиви: „Ето ги Т-формите, повтарящи се отново и отново. Ето стъпаловидната пирамида с три врати и лъва точно тук. Същите тези елементи се появяват многократно на обекти по целия свят“. Относно лъва той добави: „Лъвът е пазител и неговото разположение помага да се обясни структурата на кода“.

ЛаКроа каза, че релефът е затвърдил неговата интерпретация на символите и е ускорил анализа му на подобни структури в Храма на Сфинкса в Египет.

Масово археолозите обаче датират известните обекти около езерото Ван в урартския период отпреди хиляди години и казват, че няма доказателства, подкрепящи съществуването на глобална цивилизация отпреди Ледниковата епоха, а понастоящем няма и рецензирани научни изследвания, които да подкрепят предложената от ЛаКроа датировка.

Неговият момент на пробив настъпва през ноември 2025 г., когато той преразглежда рамкирана фотография на Храма на Сфинкса в Египет, която е притежавал в продължение на осем години. Изображението, което показва Храма на Сфинкса пред статуята и затворен за обществеността, разкрива това, което той смята за обърната стъпаловидна пирамида, вградена в структурата.

„Там, точно пред мен. Беше сякаш никога преди не го бях виждал. Там беше обърнатата стъпаловидна пирамида, но дясната страна беше отчупена“, каза той.

Това осъзнаване подтиква ЛаКроа да анализира цялото плато Гиза, където той идентифицира повтарящи се появи на обърнати стъпаловидни пирамиди и гигантски Т-образни форми в Храма на Сфинкса, Храма в долината и погребалните храмове на Хафра и Менкаура.

Някои изследователи са предположили, че Сфинксът първоначално е бил изсечен като лъв, преди по-късно да бъде преработен с лице на фараон, макар че теорията не се приема сред основните археолози.

Използвайки астрономическата прецесия, бавното колебание на земната ос, и предполагаемото подравняване на Сфинкса със съзвездието Лъв, ЛаКроа стеснява датата на построяване до или около 12 000 години назад, близо до края на последната Ледникова епоха, или 38 000 години назад – един пълен прецесионен цикъл по-рано.

Той отхвърля по-младата дата, позовавайки се на теории за катастрофални наводнения, които биха унищожили повърхностните структури, и вместо това датира Големите пирамиди, Сфинкса и Храма в долината на приблизително 38 000 години.

ЛаКроа заяви, че същото архитектурно оформление се появява и в Южна Америка, в Тиуанако и Пума Пунку. „Храмовото оформление на пирамидата Акапана, която се намира в Тиуанако, е със същата форма като камъка в самите тези дизайни, като храмово оформление“, обясни той.

Лидарни сканирания на Пума Пунку разкриват масивен Т-образен дизайн, който според ЛаКроа подсилва неговата теория за споделен архитектурен шаблон.„Така че Пума Пунку и Тиуанако са като огледален образ на Египет в Южна Америка“, каза той.

В центъра на интерпретацията на ЛаКроа стои това, което той нарича космограма – древен геометричен модел, представящ структурата на Вселената.Според ЛаКроа символи като трислойни стъпаловидни пирамиди, обърнати пирамиди и Т-образни форми кодират наслоени реалности: нефизическия подземен свят, физическото измерение и небесните измерения.

„Лявата врата представлява реалността, наречена подземен свят, или нефизическо измерение на реалността“, обясни той. „Нейният еквивалент, от противоположната страна, е дясната врата, която представлява небесните измерения на реалността, където са ангелите“.

Централната вертикална ос на Т-символа представлява „средната врата“, която балансира системата – концепция, често наричана в древната космология axis mundi, или централната точка, свързваща всички измерения. „Те ни показват как функционира цялата реалност и как всичко се балансира“, каза ЛаКроа.

Той свърза тази рамка със съхранени египетски традиции, по-специално херметизма – древна духовна и философска система, приписвана на Хермес Трисмегист, която подчертава връзката на човечеството с космоса, божественото и скритото знание.

ЛаКроа вярва, че древният код е бил умишлено скрит, за да се съхрани знанието, което човечеството по-късно е обърнало наопаки. Говорейки философски, той добави: „Познайте какво, ние правим всичко по същество противоположно на това, което трябва да правим“, предупреди той.

Той каза, че доказателствата сочат, че хората някога са били възприемани като божествени и взаимосвързани с цялото съществуване. „Имаме древни доказателства, които показват, че ние сме божествено същество, свързано с цялото, и част от всичко... ние би трябвало да живеем в хармония със Земята и Вселената“, каза ЛаКроа.