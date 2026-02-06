Свят

Макрон с призив към ЕС: Ускорете програмата за европейска независимост

Европейските лидери ще се срещнат на 12 февруари в Белгия за неформална среща

6 февруари 2026, 11:00
Макрон с призив към ЕС: Ускорете програмата за европейска независимост
Източник: AP/БТА

Френският президент Еманюел Макрон призова Европейският съюз да „ускори“ програмата за „европейска независимост“, предаде Франс прес.

Негови приближени заявиха, че той е решен „да раздвижи нещата“ на предстоящата среща на 27-те държави членки. 

„За Европа, която решава сама за себе си, която е по-конкурентоспособна и по-суверенна. С председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен работим за подготовката на срещата на държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз следващата седмица, посветена на конкурентоспособността“, написа Макрон в X.

„Моето послание: ускорете програмата за европейска независимост. Инвестирайте, защитавайте, диверсифицирайте и опростявайте – по-бързо“, добави той.

Среща с председателите на ЕС и ЕК

Макрон се срещна и с Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейската комисия, както и Антониу Коща, председателя на ЕС в Париж, на 5 февруари. На дневен ред е предстоящата среща в Брюксел, войната в Украйна и европейската сигурност.  Френският президент е провел разговори на четири очи с двамата политици. 

Коща публикува снимка с Макрон от личния си профил в социалната мрежа "Екс", като зяви, че това е подготвителна консултация преди срещата в Брюксел между европейските лидери.

"В Париж се проведе среща с президента Еманюел Макрон в рамките на подготвителни консултации за неформалната среща на 12 февруари, посветена на конкурентоспособността и вътрешния пазар на Европейския съюз.

В свят на дълбоки промени е по-важно от всякога да засилим нашата автономия и да защитим стратегическите си индустрии. Единният пазар все още крие огромен и неизползван потенциал. Той е истинска машина за бюрократично опростяване и мобилизиране на инвестиции. От нас, като европейци, зависи да го оползотворим напълно, като го задълбочим и подобрим", написа председателят на ЕС. 

Пратеник в Москва

Еманюел Бон, съветник по външната политика, посети Москва във вторник, 3 февруари, за среща с руския му колега и за да подготви възобновяването на диалога между френския лидер и руския президент Владимир Путин, спред източник, запознат с въпроса. Емисарят на френския държавен глава се е срещнал дискретно с Юрий Ушаков, съветник по външната политика на Путин, каза източникът, потвърждавайки информация на френското седмично списание "Експрес".Това пътуване, което нито Елисейският дворец, нито Кремъл пожелаха да потвърдят или отрекат, е първото от този род от началото на руската инвазия в Украйна преди четири години. Украинският президент Володимир Зеленски е бил информиран за тази стъпка от своя френски колега, съобщи източникът.

В отговор на въпрос на Франс прес от обкръжението на Макрон се ограничиха само с препратка към президентските изявления от вторник, подчертавайки, че "се водят дискусии на техническо ниво в условия на прозрачност и съгласуваност с президента Зеленски и с основните европейски колеги".

Във вторник френският президент каза, че подновяването на диалога с Путин се подготвя на техническо ниво, без да даде повече подробности.

В излъчено интервю за телевизия Ар Ти на 5 февруари, руският външен министър Сергей Лавров каза, че Путин е готов да приеме телефонно обаждане от своя френски колега, ако става дума за "сериозни разговори".

Европейските лидери ще се срещнат на 12 февруари в Белгия за неформална среща, на която ще присъства бившият председател на Европейската централна банка и бивш италиански министър-председател Марио Драги, автор на ключов доклад за укрепване на конкурентоспособността на Стария континент.

Според близък сътрудник на Еманюел Макрон той иска да използва тази среща, за да „предложи някои доста силни идеи и леко да разтърси ситуацията, така че изявленията, последвали заплахите на Доналд Тръмп“ относно Гренландия и митата, „да бъдат последвани от решения“.

„Голямата опасност пред нас е инерцията да се изгуби, както се случи преди година след епизода в Овалния кабинет“, добави източникът, визирайки момента, когато президентът на САЩ вербално нападна украинския си колега Володимир Зеленски в Белия дом, което предизвика единен отговор от страна на европейците.

Междувременно британският министър на отбраната Джон Хийли, цитиран от Ройтерс, заяви, че министрите на отбраната на НАТО вероятно ще обсъдят мерките за укрепване на сигурността на Гренландия на срещата си през следващата седмица.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп предизвика разцепление в съюза заради желанието си да придобие острова, отбелязва Ройтерс.

Тръмп многократно е заявявал, че иска Гренландия, отбелязвайки, че европейските съюзници не са успели да ѝ осигурят сигурността. Коментарите му предизвикаха спор с членката на НАТО Дания за нейната отвъдморска територия.

Това напрежение намаля, след като генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил с Тръмп как съюзниците от НАТО биха могли да работят колективно, за да гарантират сигурността в Арктика, но подробности за тези планове остават оскъдни. Хийли заяви, че така „като държави от НАТО, можем да демонстрираме на президента Тръмп, че вече засилваме сигурността на Гренландия, че приемаме и сме съгласни, че той има основание за безпокойство“.

„Тръмп посочи предизвикателство. Това, което му демонстрираме, е, че НАТО вече се е заела с въпроса“, заяви Хийли в интервю за Ройтерс, добавяйки, че държавите ще „се ангажират допълнително“.

„Очаквам да видя повече дискусии на срещата на министрите на отбраната на НАТО, на която ще присъствам в Брюксел следващата седмица“, отбеляза той.

Източник: БТА/Анелия Пенкова, Виктор Турмаков, Euronews    
