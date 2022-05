Бил Гейтс след развода: Сам съм във вила с 18 бани

Б изнесменът и един от най-богатите хора в света Бил Гейтс разказа лични подробности около брака и развода си с бившата си съпруга Мелинда Гейтс.

„Всеки брак, като децата, които напускат дома, преминава през преход. Моят, за съжаление, премина през този преход, наречен развод. Но от моя гледна точка това беше страхотен брак, не бих го променил. Не бих решил да се оженя за друга“, каза Гейтс в интервю за "Sunday Times".

Най-трудно му е било, когато децата са напуснали дома.

Bill Gates and Melinda French Gates are officially divorced, after a judge approved their split https://t.co/bguFwmnchk