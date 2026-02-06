След обира в Лувъра: Короната на императрица Евгения е "почти непокътната"

К ороната на френската императрица Евгения е намерена смачкана, след като е била изпусната от бягащи крадци по време на обира в Лувъра миналия октомври – но е „почти непокътната“ и може да бъде напълно възстановена, съобщиха от музея, предаде ВВС.
Крадците отмъкнаха бижута на стойност около 88 милиона евро, но оставиха обсипаната с диаманти корона, принадлежаща на съпругата на Наполеон III, по пътя си за бягство.
Корона с 1 354 диаманта, открадната от Лувъра
Музеят публикува първите снимки на короната след кражбата, заявявайки, че тя е била „силно деформирана“, след като крадците са се опитали да я извадят през тесен отвор, който са изрязали в стъклената ѝ витрина.
Empress's crown dropped in Louvre heist to be fully restored.— AFP News Agency (@AFP) February 5, 2026
The thieves who robbed the Louvre last October made off with an estimated 88 million euros ($104 million) in jewels, but dropped empress Eugenie's diamond- and emerald-studded crown as they escaped… pic.twitter.com/PsPQZQed0k
На короната липсва един от осемте златни орела, които са я украсявали, но тя е запазила всичките си 56 изумруда и липсват само 10 от нейните 1354 диаманта.
От музея добавиха, че короната от 19-ти век ще бъде възстановена в първоначалното си състояние „без нужда от реконструкция“. Експертен комитет, ръководен от президента на музея Лоранс де Кар, е бил избран да наблюдава реставрацията.
Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж (ОБЗОР)
Обирът се е случил на 19 октомври, като бандата е използвала откраднат механичен подемник, монтиран на превозно средство, за да получи достъп до Галерията на Аполон (Galerie d'Apollon) през балкон близо до река Сена.
👑💰 The thieves who robbed the famed Paris museum last October made off with an estimated €88 million in jewels, but dropped the empress's diamond- and emerald-studded crown as they escaped, leaving it crushed and broken.— FRANCE 24 English (@France24_en) February 5, 2026
Read more here: https://t.co/unK945Wam3 pic.twitter.com/e2qfO02dZp
Двама от крадците са влезли вътре, като са срязали прозореца с електрически инструменти. След това са заплашили охранителите, които са евакуирали района, и са срязали стъклото на две витрини, съхраняващи бижута, които някога са принадлежали на френски кралски особи или имперски владетели.
Photos released by the Louvre Museum on Wednesday show the crown of Empress Eugénie de Montijo before and after it was damaged during a theft at the Apollo Gallery on October 19, 2025. The museum said the crown has "largely preserved its overall structure" and will undergo full… pic.twitter.com/ZsBslH1m3J— CGTN (@CGTNOfficial) February 5, 2026
Прокурорите заявиха, че крадците са били вътре по-малко от четири минути, преди да избягат на два скутера, чакащи отвън.
Три дни след обира на века Лувърът отвори врати
Полицията е арестувала четирима мъже, които прокурорите твърдят, че са крадците – но мозъкът зад обира не е открит. Седемте други откраднати бижута, включително обсипана с диаманти тиара, принадлежаща на Евгения, и колиета, обеци и брошки, остават в неизвестност.