След обира в Лувъра: Короната на императрица Евгения е "почти непокътната"

Крадците отмъкнаха бижута на стойност около 88 милиона евро, но оставиха обсипаната с диаманти корона, принадлежаща на съпругата на Наполеон III, по пътя си за бягство

6 февруари 2026, 12:01
Източник: iStock

К ороната на френската императрица Евгения е намерена смачкана, след като е била изпусната от бягащи крадци по време на обира в Лувъра миналия октомври – но е „почти непокътната“ и може да бъде напълно възстановена, съобщиха от музея, предаде ВВС

Крадците отмъкнаха бижута на стойност около 88 милиона евро, но оставиха обсипаната с диаманти корона, принадлежаща на съпругата на Наполеон III, по пътя си за бягство.

Музеят публикува първите снимки на короната след кражбата, заявявайки, че тя е била „силно деформирана“, след като крадците са се опитали да я извадят през тесен отвор, който са изрязали в стъклената ѝ витрина.

На короната липсва един от осемте златни орела, които са я украсявали, но тя е запазила всичките си 56 изумруда и липсват само 10 от нейните 1354 диаманта.

От музея добавиха, че короната от 19-ти век ще бъде възстановена в първоначалното си състояние „без нужда от реконструкция“. Експертен комитет, ръководен от президента на музея Лоранс де Кар, е бил избран да наблюдава реставрацията.

Обирът се е случил на 19 октомври, като бандата е използвала откраднат механичен подемник, монтиран на превозно средство, за да получи достъп до Галерията на Аполон (Galerie d'Apollon) през балкон близо до река Сена.

Двама от крадците са влезли вътре, като са срязали прозореца с електрически инструменти. След това са заплашили охранителите, които са евакуирали района, и са срязали стъклото на две витрини, съхраняващи бижута, които някога са принадлежали на френски кралски особи или имперски владетели.

Прокурорите заявиха, че крадците са били вътре по-малко от четири минути, преди да избягат на два скутера, чакащи отвън.

Полицията е арестувала четирима мъже, които прокурорите твърдят, че са крадците – но мозъкът зад обира не е открит. Седемте други откраднати бижута, включително обсипана с диаманти тиара, принадлежаща на Евгения, и колиета, обеци и брошки, остават в неизвестност.

Източник: BBC    
