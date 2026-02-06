България

Близки на загиналия бивш кмет на Червен бряг - на протест пред Съдебната палата във Велико Търново

Те настояват за по-строга мярка от съда за мъжа, предизвикал тежката катастрофа край Телиш

6 февруари 2026, 11:26
П ротестиращи във Велико Търново настояват за по-строга мярка за неотклонение на мъжа, предизвикал катастрофата, при която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

На първото съдебно заседание в Плевенския окръжен съд на 30 януари бе определена парична гаранция от 8000 евро вместо задържане под стража на обвиняемия Димитър Димитров, шофьор на участвалия в пътнотранспортното произшествие тежкотоварен автомобил.

Протестиращите се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново,

където в Апелативния съд започна заседание по искане на плевенската окръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение спрямо водача, участвал в тежката катастрофа край село Телиш в община Червен бряг.

Протестът бе организиран в социалните мрежи от бащата на загиналата на същия път 12-годишна Сияна – Николай Попов. Събралите се граждани носеха плакати с призив "Нека спрем войната по пътищата"

Попов каза, че според него съдът е допуснал грешка с решението за гаранцията, а обвиняемият е опасен за обществото. Пред журналисти той определи решението като корупционно и обичайно за българския съд.

Николай Попов поиска да се потърсят отговори на въпросите как Димитров се е движил по пътя и дали е прикривал регистрационния си номер, за да не бъде сниман от камерите.

Според бащата на Сияна в България има огромен проблем с липсата на справедливост.

Той каза също, че е получил заплахи от колеги на водача на камиона, за което възнамерява да сезира прокуратурата. Попов добави, че пътувайки към Велико Търново, е станал свидетел на над 20 нарушения на камиони, движещи се по пътищата.

Очакванията му от днешното дело са да бъде взето по-адекватно решение за наказание на обвиняемия.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков, Марина Петрова    
