България

Обезвредиха ръчна граната в село край Плевен

6 февруари 2026, 13:58
Обезвредиха ръчна граната в село край Плевен
Източник: Министерство на отбраната

С пециализиран екип от състава на 55-ти инженерен полк обезвреди корозирала ръчна граната тип Ф1 в област Плевен. Гранатата е открита в близост до частен имот в село Петърница.

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

При стриктно спазване на мерките за безопасност екипът, с ръководител лейтенант Свилен Маринов, е транспортирал и унищожил гранатата в покрайнините на селото.

Източник: Министерство на отбраната

Унищожиха граната, открита в жилище край Пазарджик

Действията на военнослужещите са по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

Източник: Министерство на отбраната    
граната плевенско обезвреждане
