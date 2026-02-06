Тръмп и Путин връщат стрелките на "Часовника на Страшния съд" до 1972 г.

Свят

"Това изглежда като тихото начало на по-мрачна ядрена ера"

6 февруари 2026, 13:51
П рез май 1972 г. Ричард Никсън пътува до Москва, за да подпише два договора с Леонид Брежнев, които се опитаха, макар и непълно, да поставят ограничители върху най-опасните импулси на суперсилите. Логиката днес изглежда наивна: ограничаване на ядрената способност, за да не бъде изкушен другият да стреля първи. Но въпросът не беше само в офанзивните оръжия. Документите също така посочваха "отношението между стратегическите офанзивни и отбранителни оръжия", напомняне, че ракетните щитове могат да направят ракетите "необходими".

На 5 февруари 2026 г., последният голям оцелял ограничител, Договорът New START, изтече, а Вашингтон под ръководството на Доналд Тръмп и Москва под Владимир Путин вече рекламират свободата, която според тях идва с това. Преди седмица списанието Bulletin of the Atomic Scientists премести своя часовник на Страшния съд на 85 секунди до полунощ, посочвайки (сред другото) провал на лидерството и нарастваща ядрена опасност.

Докато ядрените ограничители тихо се разпадат, Вашингтон е обсебен от нещо още по-блестящо: войната с изкуствен интелект. В последните изслушвания законодателите говореха за "спечелване на надпреварата във въоръжаването с AI" с черно-бяла спешност, обикновено запазена за ракетните пропасти. НАТО, междувременно, купува софтуерната инфраструктура за алгоритмично управление на бойни действия, система с AI от Palantir, изградена върху наследството на проекта на Пентагона Project Maven, защото Европа също се страхува да не изостане в следващия конфликт.

Независимо от призивите за мирна награда, Тръмп и Путин водят света към обективно по-опасно място, когато той вече ставаше по-опасен.

  • Защо се случва това?

New START, подписан през 2010 г. и удължен през 2021 г. до днес, ограничаваше всяка страна до 1 550 разположени бойни глави и 700 разположени пускови установки, плюс уведомления и инспекции, които, когато функционираха, предоставяха безценна видимост за другата страна. Русия суспендира участието си през 2023 г. Сега договорът изтече, а руското външно министерство предупреждава, че е готово да предприеме "решителни действия", като се оплаква, че не е получила отговор от САЩ на предложено едногодишно доброволно удължаване на ограниченията.

Зaлoгът е висок, защото САЩ и Русия все още доминират в ядрената сметка. Федерацията на американските учени оценява 12 321 ядрени бойни глави в света към началото на 2026 г., като САЩ и Русия държат огромното мнозинство. Моментът, в който таванът на New START изчезне, ограниченията остават само политиката, бюджетите и параноята.

Когато Никсън и Брежнев подписват първоначалното си споразумение, САЩ имат приблизително 26 516 ядрени бойни глави, а Съветският съюз 14 478, и все пак двете страни се чувстват достатъчно несигурни, за да преговарят, защото всяка се страхува от следващия ход на другата.

Променило се е настроението и, вероятно, страхът. Докладваното безразличие на Тръмп, "Ако изтече, изтече", третира контрола върху оръжията като декорация, а не като архитектура. Руският елит има своя собствена позиция. Дмитрий Медведев е заявил, че "START-4 е по-добре от договор, който само прикрива взаимното недоверие".

До апокалиптичните заплахи на Тръмп към неговите променящи се врагове, Русия вече използва ядрено способни системи в конвенционална война по начини, които биха се считали за безразсъдни в предишни десетилетия. Нейният "Орешник" е балистична ракета със среден обсег с многоцелеви бойни глави (MIRV), което означава, че може да атакува с няколко различни бойни глави едновременно, включително ядрени. Русия я използва срещу Украйна през 2024 и 2026 г., вероятно за първи път, когато MIRV се използва в бой. Психологическата бариера между "ядрените оръжия" и "нормалната война" се разрушава.

Същата война се превръща и в лаборатория за автономни системи с AI дронове, които се ориентират, идентифицират и координират по-бързо, отколкото хората могат да следят. Надпреварата между Русия и Украйна за усъвършенстване на автономни, AI-подпомагани дронове приближава войната към по-евтина и мащабируема смъртоносност, точно "новото нормално", което прави ядрената ескалация да изглежда като отделен проблем, докато всъщност не е.

Накрая, съществува отбранителната спирала, за която преговарящите от 1972 г. предупреждаваха и която Тръмп сега възражда. Неговият план "Златен купол" е система за противоракетна отбрана, достигаща в Космоса. Ако една страна вярва, че другата изгражда щит, тя започва да купува повече мечове.

Самият Пентагон вече реализира AI проекти: Replicator, ръководен от Defense Innovation Unit, е предназначен да внедри "хиляди" автономни безпилотни системи бързо и в голям мащаб. НАТО актуализира своята AI стратегия, за да ускори внедряването и да смекчи риска, тихо признаване, че "отговорният AI" вече е военно изискване.

Това изглежда като тихото начало на по-мрачна ядрена ера: не момент като кубинската ракетна криза, а поток от решения, които увеличават риска. Както отбелязва едно есе на Bulletin, ядреното възпиране не се срива "с гръм", то "изчезва, тихо и неравномерно", докато лидерите се държат, сякаш ядрените рискове могат да се "управляват" или "приемат".

Иронията е, че AI не замества ядрената опасност, той може да я ускорява. AI-усилена дезинформация може да увеличи объркването в кризите, повишавайки вероятността от катастрофални грешки.

САЩ и Русия са на прага на ядрена надпревара

  • Какво казват експертите?

Ястребовите аргументи твърдят, че контролът върху оръжията е остарял. Държавният секретар Марко Рубио смята, че "е невъзможно да се направи нещо, което не включва Китай", предвид "огромния и бързо растящ арсенал" на Пекин. Кампанията на Тръмп също разчита на технологиите: той предлага "Златен купол" като следващо поколение щит "над земята, морето и Космоса", включително "космически сензори и перехващачи". За ядрената способност Тръмп настоява за подновяване на американските ядрени тестове: "Докато другите тестват, мисля, че е уместно и ние да го правим."

Лявата позиция предупреждава, че това е начин да се рестартира надпреварата във въоръжаването. Барак Обама предупреди, че изтичането на New START "може да предизвика нова надпревара, която прави света по-опасен". Ядрените експерти също предупреждават, че подновяването на американските тестове ще е опасно и може да облагодетелства противниците на САЩ.

За войната с AI генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че "машини с власт и свобода да отнемат човешки животи без човешки контрол са политически неприемливи, морално отвратителни и трябва да бъдат забранени от международното право".

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

  • Какво следва?

Най-вероятният краткосрочен резултат е бюрократична надпревара във въоръжаването, която започва преди официално обявяване от някоя страна, например разширяване на производствения капацитет, които изглеждат "обратими". Русия ще продължи нормализирането на ракети с двойна възможност в Украйна, защото е научила, че Западът няма да възрази съществено.

Възможно е да се намери път обратно до преговорната маса, но той ще бъде непълен, ако войната с AI се третира отделно. Полето на AI ускорява времевите линии и увеличава неяснотата, два фактора, които правят ядрените кризи по-опасни. Без този разговор няма да връщаме часовника на Страшния съд само до 1972 г., а ще внасяме най-лошата логика на Студената война в свят, където машините помагат да се решава какво хората ще правят следващо.

