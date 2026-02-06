Скрита камера: Тайното порно, което Китай не успява да спре

Е дна нощ през 2023 г. Ерик прелиствал канал в социалните мрежи, който редовно разглеждал за порнография. Секунди след началото на едно видео, той замръзнал. Осъзнал, че двойката, която гледа – как влиза в стаята, оставя чантите си и по-късно прави секс – са той и приятелката му.

Три седмици по-рано те прекарали нощта в хотел в Шънджън, Южен Китай, без да подозират, че не са сами. Най-интимните им моменти били заснети от камера, скрита в хотелската им стая, а кадрите били достъпни за хиляди непознати, влезли в канала, който самият Ерик използвал за достъп до порнография.

Ерик (не е истинското му име) вече не бил просто потребител на китайската индустрия за порно със скрити камери, а жертва.

Предупреждение: Тази история съдържа обиден език.

Така нареченото порно със скрити камери (spy-cam porn) съществува в Китай от поне десетилетие, въпреки факта, че производството и разпространението на порнография е незаконно в страната. Но през последните няколко години проблемът се превърна в редовна тема за обсъждане в социалните мрежи, като хората, особено жените, обменят съвети как да забележат камери, малки колкото гумичка на молив. Някои дори прибягват до разпъване на палатки в хотелските стаи, за да избегнат заснемане, разказва Би Би Си (BBC).

Миналия април нови правителствени разпоредби се опитаха да овладеят тази епидемия, изисквайки от собствениците на хотели редовно да проверяват за скрити камери. Но заплахата от тайно заснемане в уединението на хотелската стая не е изчезнала. Световната служба на BBC откри хиляди скорошни видеоклипове от скрити камери, заснети в хотелски стаи и продавани като порно в множество сайтове.

Голяма част от материала се рекламира в приложението за съобщения и социални мрежи Telegram. В продължение на 18 месеца открих шест различни уебсайта и приложения, популяризирани в Telegram. Между тях те твърдяха, че управляват повече от 180 скрити камери в хотелски стаи, които не просто заснемаха, а предаваха на живо дейностите на гостите на хотела.

Наблюдавах един от тези уебсайтове редовно в продължение на седем месеца и открих съдържание, заснето от 54 различни камери, като около половината бяха активни във всеки един момент. Това означава, че хиляди гости са могли да бъдат заснети през този период, изчислява BBC въз основа на типичните нива на заетост. Повечето едва ли знаят, че са били заснети с камера.

Ерик, който е от Хонконг, започнал да гледа тайно заснети видеоклипове като тийнейджър, привлечен от това колко „сурови“ са кадрите. „Това, което ме привлече, е фактът, че хората не знаят, че ги снимат“, казва Ерик, който сега е на 30 години. „Мисля, че традиционното порно изглежда много режисирано, много фалшиво“.

Но той изпитал какво е усещането да си в отсрещния край на веригата за доставки, когато открил видеото със себе си и приятелката си „Емили“ – и вече не намира удовлетворение в това съдържание.

Когато съобщил новината на Емили, че престоят им в хотела е бил заснет, монтиран в едночасов клип и качен в Telegram, тя помислила, че се шегува. Но след това видяла кадрите сама и била ужасена. Емили се страхувала, че клипът може да е бил видян от колеги и семейството ѝ. Двойката не си говорила седмици наред.

И така, как работи индустрията, която експлоатира интимните сексуални актове на нищо неподозиращи двойки за воайорски настроени плащащи клиенти, и кой стои зад нея?

Един от най-изявените търговци на порно със скрити камери, на които попаднах, беше агент, известен като „AKA“. Представяйки се за потребител, платих за достъп до един от уебсайтовете за стрийминг на живо, популяризирани от него – срещу месечна такса от 450 юана (65 долара).

След като влязох, имах възможност да избирам между пет различни канала за заснемане, всеки от които показваше няколко хотелски стаи – видими веднага щом гост задейства захранването с електричество чрез поставяне на своята ключ-карта. Възможно беше също така да се превъртат предаванията на живо от началото и да се изтеглят архивирани клипове.

В Telegram – забранен в Китай, но често използван за незаконна дейност – AKA рекламираше тези предавания на живо. Един канал в Telegram имаше до 10 000 членове в хода на нашето разследване. Библиотеки с неговите монтирани клипове от стрийминг на живо също са достъпни в Telegram срещу фиксирана такса. Можех да видя повече от 6000 видеоклипа в архива, датиращи от 2017 г.

Абонатите на AKA коментират във функцията за канали на Telegram, докато наблюдават нищо неподозиращи хотелски гости – съдейки външния им вид, клюкарствайки за разговорите им и оценявайки сексуалното им представяне. Те празнуват, когато двойка започне да прави секс – и се оплакват, ако изключат светлините, обгръщайки ги в мрак. Жените редовно са описвани като „уличници“, „курви“ и „кучки“.

Успяхме да проследим една от скритите камери до хотелска стая в Джънджоу, централен Китай, чрез сглобяване на няколко улики от абонати, потребители на социални мрежи и наше собствено проучване. Изследователи на място успяха да влязат в стаята и откриха камерата – с обектив, насочен към леглото – скрита в стенния вентилационен модул и свързана към електрическата инсталация на сградата.

Детектор за скрити камери, широко продаван онлайн като „задължителен“ за хотелски гости, не даде предупреждение, че са наблюдавани. Екипът деактивира скритата камера и мълвата се разпространи бързо в Telegram.

„Zhonghua (името на камерата) беше свалена!“ – написа един абонат в основния канал, управляван от AKA. „Толкова е жалко; тази стая има най-доброто качество на звука!“ – отговори AKA в чата. Но оплакванията се превърнаха в празнуване, когато в рамките на часове AKA публикува, че е активирана резервна камера в друг хотел. „Това е скоростта на… нашата платформа за стрийминг“, каза AKA на своите абонати. „Впечатляващо, нали?“.

По време на нашето 18-месечно разследване идентифицирахме около дузина агенти като AKA.

Обмените, които имаха с абонатите, ясно показаха, че те работят за други хора по-високо във веригата на доставки, които наричаха „собственици на камери“. Тези хора, според коментарите на агентите, организирали инсталирането на скритите камери и управлявали платформите за стрийминг.

По време на нашите директни съобщения с AKA, той случайно сподели екранна снимка на съобщение от някой, за когото каза, че е „собственик на камера“, с име на профила „Брат Чун“ (Brother Chun).

AKA бързо изтри съобщението и отказа да го обсъжда, но успяхме да се свържем директно с „Брат Чун“. Въпреки нашите доказателства, че той е доставил уебсайта за стрийминг на AKA, Брат Чун твърдеше, че е просто поредният търговски агент, въпреки че изглежда признаваше, че веригата на доставки се простира отвъд хора като него.

Това, което е ясно, е, че могат да се спечелят значителни суми пари. Въз основа на членството в каналите и таксите за абонамент, BBC изчислява, че само AKA е спечелил най-малко 163 200 юана (22 000 долара) от миналия април насам. Средният годишен доход в Китай миналата година е бил 43 377 юана (6200 долара) според статистическото бюро на Китай.

В Китай има строги правила за продажба и използване на скрити камери, но открихме, че е сравнително лесно да се купи такава на най-големия пазар за електроника в страната в Хуацянбей.

Точни цифри за това колко хора са били изправени пред съда за порнография със скрити камери се намират по-трудно. Китайските власти споделят далеч по-малко подробности за съдебни дела през последните години, но делата, които открихме, обхващат цял Китай – от провинция Дзилин на север до Гуандун в далечния юг.

Блу Ли от базираната в Хонконг неправителствена организация RainLily, която помага на жертвите да премахнат експлицитни, тайно заснети кадри от интернет, казва, че търсенето на услугите на нейната група нараства, но задачата се оказва все по-трудна.

Telegram никога не отговаря на молбите на RainLily за премахване, казва тя, което ги принуждава да се свързват с администраторите на групи – същите хора, които продават или споделят порнография от скрити камери, които имат малък стимул да отговорят.

„Вярваме, че технологичните компании споделят огромната отговорност за справяне с тези проблеми. Тъй като тези компании не са неутрални платформи; техните политики оформят как ще се разпространява съдържанието“, казва Ли.

Самата BBC съобщи на Telegram чрез неговата функция за докладване, че AKA и Брат Чун, и групите, които те управляват, споделят порно от скрити камери чрез платформите му, но той не отговори и не предприе никакви действия.

Свързахме се отново 10 дни по-късно с пълните резултати от разследването на BBC и от Telegram ни казаха: „Споделянето на порнография без съгласие е изрично забранено от условията за ползване на Telegram“ и „той проактивно модерира… и приема доклади (за неподходящо съдържание), за да премахва милиони единици вредно съдържание всеки ден“.

Формално изложихме нашите констатации пред Брат Чун и AKA, че те печелят от експлоатацията на нищо неподозиращи хотелски гости. Те не отговориха, но часове по-късно акаунтите в Telegram, които са използвали за рекламиране на съдържанието, изглежда бяха изтрити. Въпреки това уебсайтът, до който AKA ми продаде достъп, все още излъчва на живо хотелски гости.

Ерик и Емили остават травмирани от преживяното. Те винаги носят шапки на обществени места, в случай че бъдат разпознати, и се опитват да избягват отсядането в хотели. Ерик вече не използва тези канали в Telegram, за да гледа порно, казва той, но все пак ги проверява от време на време – ужасен, че клипът може да се появи отново.