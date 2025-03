Мелинда Гейтс разкрива истината за развода с Бил Гейтс

М елинда Френч Гейтс сподели подробности за развода си с Бил Гейтс през 2021 г.

В откровено интервю за списание Elle, публикувано в понеделник, 17 март, филантропът разказва за раздялата, която промени живота ѝ, пише Newsweek.

.@melindagates is the most important person in my life: an amazing partner, wife, mother, and friend (and now accomplished author!). Her new book is a terrific read that will leave you feeling enlightened and inspired: https://t.co/iCWebQwSH1 pic.twitter.com/CdBwQQb0QA