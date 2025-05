Мелания опроверга слуховете, че синът ѝ е кандидатствал в Харвард

В изявление пред The Palm Beach Post във вторник, бившата първа дама на САЩ Мелания Тръмп категорично опроверга слуховете, че синът ѝ от брака с Доналд Тръмп – Барън – е кандидатствал в Харвардския университет.

„Барън не е кандидатствал в Харвард и всяко твърдение, че той или някой от негово име е кандидатствал, е напълно невярно“, се казва в официалното ѝ изявление.

Изданието Newsweek се е свързало с Белия дом и Харвардския университет по имейл с молба за коментар, но към момента няма отговор.

Melania Trump quashes conspiracy theory about Barron Trump and why the president is targeting Harvard https://t.co/5dBrXYD2lZ pic.twitter.com/FEjgMOjJKh

Семейство Тръмп и тяхната администрация многократно са критикували университети от т.нар. Бръшлянова лига, включително Харвард и Колумбийския университет, особено след началото на пропалестинските студентски протести в кампусите.

Белият дом обвини част от тези институции, че позволяват разрастването на антисемитизъм, и в отговор предприе редица действия. Администрацията на Тръмп задържа отпускането на 400 милиона долара федерално финансиране за Колумбийския университет с условие за промяна на политиките му.

От своя страна Министерството на вътрешната сигурност (DHS) прекрати грантове на стойност близо 3 милиона долара за Харвард. Това се случи, след като университетът не изпълни поставени изисквания, включително премахване на програми за многообразие, равенство и приобщаване (DEI), ревизия на дисциплинарните политики и въвеждане на забрана за носене на маски.

Слуховете за евентуално отхвърляне на Барън Тръмп от Харвард се разпространиха бързо в социалните мрежи. Спекулациите твърдяха, че решението е било повлияно от съдебните спорове на Доналд Тръмп с университета относно неговите политики.

Trump is retaliating against Harvard for rejecting his adult son Barron Trump & for allowing students to practice their free speech to criticize Israel's genocide in Gaza, the regime tried to punish the university by eliminating its ability to enroll international students. Is… pic.twitter.com/vktmWkdUYp