Математици откриха нещо изумително за числото 15

Д вама математици решиха проблем отпреди 15 години.

Те намериха отговора на това колко числа са ви необходими, за да бъде запълнена безкрайна мрежа при определени условия.

Отговорът: просто 15.

15: Това е отговорът на невероятно сложен математически проблем, решен наскоро от екип от двама души в университета Карнеги Мелън (CMU). Обикновено големите, сложни математически задачи, имат големи, сложни отговори, които са трудни за разбиране от неспециалист. Но не и този. Този е просто … 15.

Въпросът, първоначално зададен през 2008 г., звучи така: Ако разполагате с безкрайна мрежа от квадрати, подобна на лист графична хартия, който продължава вечно, и искате да я запълните с числа, които трябва да са на разстояние повече от този брой квадрати, какъв е минималният брой различни числа, които ще са ви необходими? Това се нарича задача „оцвети опаковката“.

И е имало следното предупреждение – повтарящото се разстояние между числата „едно от друго“ се отнася до нещо, наречено „разстоянието в таксито“, което означава, че поставяте квадрати само между числата в прави линии по пътеки, от прави ъгли. Така, например, две единици не могат да бъдат точно една до друга, защото тяхното „разстояние в таксито“ ще бъде само едно квадратче. Но биха могли да са диагонални една спрямо друга, защото тяхното „разстояние в таксиметровия автомобил“ ще бъде две – едно отстрани и едно нагоре или надолу. Същото правило важи и за всички останали числа. Тяхното „разстояние в таксито“ от най-близкото им повторение трябва да бъде с едно повече от тяхната стойност.

Още ли сте объркани?

Ако е така, не се притеснявайте, все пак е справедливо. В края на краищата решаването на проблема е отнел на най-добрите математици повече от десетилетие и не е било възможно без много изчисления и доста креативност.

Според статия в списание Quanta, математиците решили проблема – студентът от CMU Бернардо Суберкасо и професорът от CMU Марийн Хюле – първоначално успели да стеснят списъка с потенциални отговори до само 13, 14 или 15. Но тази група от отговори вече била постигната от друг екип преди няколко години и Суберкасо и Хюле искали истинския отговор, а не набор от възможности. И така, те се обърнали към мощни компютри, за да изключат потенциалните отговори, те трябвало да се уверят, че са опитали всяка една комбинация от числа.

